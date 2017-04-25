رسميًّا.. العين الإماراتي يعلن انسحابه من دوري أبطال العرب

أعلن فريق العين الإماراتي، اليوم الثلاثاء، رسميًّا انسحابه من دوري أبطال العرب، المقرر إقامته بمصر في الفترة من 22 يوليو إلى الخامس من أغسطس المقبل، على أن تقام قرعة البطولة في الخامس من الشهر المقبل.

وقال محمد عبيد حماد، عضو مجلس إدارة العين في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر “بناءً على تقرير مدرب الفريق زوران ماميتش اعتذرنا عن المشاركة في البطولة العربية؛ كونها لا تخدم برنامجه الإعدادي للموسم الكروي الجديد”.

وأضاف عضو مجلس إدارة النادي الإماراتي “هناك جوانب فنية وتنظيمية ترتبط ببرنامج الإعداد للموسم الجديد، واتساقًا مع الجانب الفني اعتذرنا عن المشاركة في البطولة العربية”.

ويشارك في البطولة 12 فريقًا عربيًّا بواقع ستة أندية من القارة السمراء، وهي: الأهلى والزمالك من مصر، وحسين داي الجزائري، والترجي التونسي، واتحاد الفتح الرباطي المغربي والمريخ السوداني.

وستة اندية من قارة آسيا وهي: النصر والهلال من السعودية، والفيصلي الأردني، ونفط الوسط العراقي، والعهد اللبناني، والعين الإماراتي، قبل أن يعلن انسحابه من البطولة.

ومن المقرر أن يتم تقسيم الفرق الـ12 إلى ثلاث مجموعات، يتأهل الأول من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل ثانٍ في المجموعات الثلاثة إلى الدور نصف النهائي.

ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة مبلغ 100 ألف دولار لكل فريق يشارك في البطولة، بالإضافة إلى 25 ألف دولار أخرى بدل تنقلات، على أن يحصل المتأهل للدور الثاني على 100 ألف دولار أخرى، ويحصل صاحب المركز الثاني على 600 ألف دولار، فيما يحصل البطل على مبلغ 2 مليون و500 ألف دولار.

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة المنظمة خلال الساعات القليلة المقبلة عن المنافس البديل لفريق العين الإماراتي.