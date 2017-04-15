دور الصحافة الغربية في تعزيز الادعاءات ضد الأسد (مترجم)

مع التحول العام بشكل كبير إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتدقيق في الادعاءات الكبيرة وبحثًا عن مصداقية التأكيدات التي تقدمها مختلف المنظمات الحكومية وغير الحكومية، يمكن القول إنه بات من الصعب على الصحافة تمرير ادعاءاتها كأخبار مشروعة.

ينطبق ما سبق على فترات الصراعات العسكرية، ومن الدروس المستفادة هنا حرب العراق، فهي مقياس لمدى انحراف وسائل الإعلام ونغمتها.

بدعم شبه إجماعي كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قادرًا على شن هجوم صاروخي غير قانوني على سوريا في 7 إبريل، لتخرج المذيعة، كاثي نيومان، أمس على قناة “Channel 4 News” وتقول إن الهجوم على مطار الشعيرات العسكري كان انتقامًا لقيام الرئيس السوري، بشار الأسد، بهجوم مستخدمًا غاز السارين. ومع ذلك يبدو أن هذا السيناريو غير محتمل بشكل كبير.

مراسل صحيفة نيويورك تايمز، مايكل بي جوردون، الذي شارك في تأليف تلك الأوراق سيئة السمعة ووهمية قصة أنبوب الألومنيوم في 8 سبتمبر 2002 كجزء من الدعاية إلى غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003، نشر جنبًا إلى جنب مع المؤلف المشارك، آن برنارد، آخر الأخبار الكيماوية للأسلحة الكيماوية التي تتناسب مع سرد المؤسسة حول سوريا.

ولم يُبدِ المؤلفان أي شكوك في أن الجيش السوري كان مسؤولًا عن نشر الغازات السامة عن قصد، وذكروا أن عناصر الإرهابيين ذوي الخوذ البيض، الذين تم تمويلهم على نطاق واسع بـ 100 مليون دولار، هم في الأساس من أكدوا ذلك.

وفي الوقت نفسه كتب جوناثان فريدلاند في صحيفة الجارديان (دوي الدعاية الحربية الجديدة في بريطانيا) بعد يوم واحد من الهجوم المزعوم، قائلًا : من المؤكد أننا نعرف من فعل ذلك، كل إشارة تتجه إلى نظام بشار الأسد.

كان الدفاع عن الرئيس الأسد ضعيفًا، كما قال مراسل التحقيق روبرت باري، والذي كان له العديد من القصص في قضية إيران كونترا، حيث قال إن قوات الأسد أحكمت قبضتها بشكل حاسم على المتمردين، فلماذا ستخاطر بإثارة الغضب الدولي في هذه المرحلة؟ ومن ناحية أخرى فإن المتمردين اليائسين قد يرون المشاهد المروعة للأسلحة الكيماوية كمغير للعبة في اللحظات الأخيرة.

هناك تناقض في السرد الرسمي للادعاءات بشأن السارين، حيث يدعي الصحفي تشارلز شوبريدج، من صحيفة الجارديان، أن رائحة السارين يمكن شمها من على بعد 500 متر، ولكن سرعان ما انتقده خبراء الغازات، حيث أشاروا إلى أن السارين عديم الرائحة ما لم يكن ملوثًا.

هناك تساؤل حول سبب شن الولايات المتحدة ضربة عسكرية وهي على علم بأنها ستخاطر بمزيد من تسرب السارين إلى الغلاف الجوي، حيث قال الكاتب والموسيقي، جيلاد أتزمون: إذا كانت أمريكا تعتقد حقًّا أن الأسد يمتلك مخزونًا من أسلحة الدمار الشامل، ويحتفظ به في قاعدة الشعيرات الجوية، فإن إطلاق هجوم صاروخي يمكن أن يؤدي إلى إطلاق غازات مميتة في الهواء، فلا أحد يتخلص من أسلحة الدمار الشامل بالمتفجرات أو القنابل أو صواريخ كروز.

هناك تفسير أكثر منطقية، حيث إن الموقع الذي تم إطلاق المواد الكيميائية منه يعد تابعًا للجماعات الإرهابية السلفية، وتنظيم القاعدة في محافظة إدلب، وهو موقع عمل الجماعات الممولة من الغرب، كما أن أناسًا يرون تقطيع الرؤوس وأكل الأعضاء البشرية أمرًا عاديًّا، لن يتخلوا عن فرصة لاستخدام الغاز الكيميائي ضد المدنيين السورين، بمن فيهم الأطفال والنساء، ليصبحوا دعايا للحرب، من أجل كسب التعاطف العام كذريعة للتدخل الغربي.

وهناك سبب مقنع آخر لتكذيب السرد الرسمي، هو أن الأسد لا يمتلك أي أسلحة كيميائية، حتى صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلًا عن وكالة الرقابة في لاهاي، اعترفت في 23 يونيو 2014 بأن “المواد الخطرة من برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، بما في ذلك خردل الكبريت وسلائف السارين، قد أزيلت الآن من البلاد بعد عملية استمرت شهرًا واحدًا”.

يأتي الهجوم المزعوم في أعقاب القصص المعادية للأسد، كان أولها في 13 فبراير، حيث نتائج تقرير لمنظمة العفو الدولية تؤكد أن الأسد كان مسؤولًا عن “تنفيذ الشنق الجماعي” لعدد يصل إلى 13 ألف شخص، وكانت الفظائع المزعومة التي أثيرت في الصحافة وصلت إلى مقارنة معسكرات الاعتقال النازية بالسورية.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة العفو الدولية أيدت دون قصد ظهور قصة إخبارية وهمية خلال حرب الخليج الأولى التي قيل إن الجنود العراقيين قد أخذوا فيها عشرات الأطفال من الحاضنات في مدينة الكويت؛ مما أدى إلى موتهم.

عدم قدرة الصحفيين الكبار على إجراء تدقيق أساسي للحقائق يعزز الادعاءات الخاصة بانهم يكذبون ويخونون ولا يخبرون الجمهور بالحقيقة، والأكثر من ذلك هو اعتراف صارخ بالفساد في قلب وسائل الإعلام والمؤسسات السياسية، فكما قال الصحفي، مارك دوران على تويتر: إن سياستنا الفاسدة وجريمتنا الدولية ووسائل الإعلام الحرة كلها تشكل سلسلة. الهدف من ذلك توطيد السلطة وتأمين انتزاع موارد الشرق الأوسط.

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