خطاب الإمام الأكبر.. رسائل قوية

بثبات شديد واتزان أكبر وثقة تامة، تحدث شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، أول أمس الجمعة، في المؤتمر العالمي للسلام خلال كلمته التي ألقاها بجامعة الأزهر خلال زيارة بابا الفاتيكان، فرنسيس الأول، للقاهرة، عمّا تعانيه الإنسانية من ويلات الحروب ونيران الإرهاب وضياع السلام في كل مكان حتى صار كالفردوس المفقود.

“لنسعى معًا من أجل المستضعفين والخائفين والمهددين في الأرض”.. كلمات قاصفة تناول بها الطيب التحديات الكبيرة التي تواجهها الأديان الثلاثة، الإسلامية والمسيحية واليهودية، والاتهامات الباطلة التي تُلصق بأبنائها في ظل تكرار الانفجارات والأعمال الإرهابية في الشرق والغرب على حد سواء، فخرجت كلمته صمام أمان للأديان وورقة اتهام للخارجين عنها ممن يعيثون فسادًا في الأرض، وسط توجيه رسائل عديدة بعبارات شديدة اللهجة، وتحمل قدرا كبيرا من البلاغة والمعاني الخفية الساكنة وراء الكلمات.

قبل أيام قليلة، كان الأزهر محل اتهام من قبل أطراف عديدة عقب حادث تفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية، لكن شيخ الأزهر سكت طويلًا ونطق وسط حشد عالمي وعربي ومحلي من ديانات واتجاهات مختلفة ليشخص الداء ويضع الدواء بفلسفة عالية وفكر عميق، فتحدث وصمت الجميع بأن “الإسلام ليس دين إرهاب بسبب أن طائفة من المؤمنين به سارعوا لاختطاف بعض نصوصه وأولوها تأويلا فاسدًا، ثم راحوا يسفكون بها الدماء ويقتلون الأبرياء ويروعون الآمنين ويعيثون في الأرض فسادًا ويجدون من يمدهم بالمال والسلاح والتدريب.. وليست المسيحية دين إرهاب بسبب أن طائفة من المؤمنين بها حملوا الصليب وراحوا يحصدون الأرواح لا يفرقون فيها بين رجل وامرأة وطفل ومقاتل وأسير”.

فلسطين حاضرة

“لا فرق بين الإرهاب والاحتلال”.. هكذا أكد الطيب بقوة بالغة في عبارات مقتضبة من خطابه ليعيد طرح القضية الفلسطينية على بؤرة الأحداث العالمية بعد عقود طويلة من الطرد والتهجير القسري والاحتلال والنسيان؛ حين أوضح أن اليهودية ليست دين إرهاب بسبب توظيف تعاليم موسى عليه السلام، وحاشاه في احتلال أراض، راح ضحيتها الملايين من أصحاب الحقوق من شعب فلسطين المغلوب على أمره.

كما لم يتجاهل ما حدث بالغرب من حروب وصراعات منذ سنوات، وما تزال تلك الانحرافات سارية، وأضاف: ليست الحضارة الأوروبية حضارة إرهاب بسبب حربين عالميتين اندلعتا في قلب أوروبا، وراح ضحيتهما أكثر من 70 مليون قتيل، ولا الحضارة الأمريكية حضارة إرهاب بسبب ما اقترفته من تدمير البشر والحجر في هيروشيما ونجازاكي.. هذه كلها انحرافات عن نهج الأديان وعن منطق الحضارات وهذا الباب من الاتهام لو فُتح، كما هو مفتوح على الإسلام الآن فلن يسلم دين ولا نظام ولا حضارة من تلك التهم الباطلة.

الأزهر ضد التشويه

“أبلغ رد على حملات تشويه الأزهر”.. هكذا أوضح الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، أن كلمة الإمام الأكبر جاءت في وقتها عقب تصاعد حملات الهجوم على المؤسسة الدينية الأولى في مصر والنقد الهادم لها وما وصفه بقانون تدمير الأزهر المقدم داخل مجلس النواب للإطاحة والتنكيل برمز وطني كبير، يجب أن نحافظ عليه من قبل أشخاص لم يمروا من أمام باب الأزهر الشريف ولا يعرفون مدى قيمته الوطنية في خدمة الوطن.

واستشهد واصل لـ”البديل” بالخلاف القديم الذي وقع بين الشيخ محمد متولي الشعراوي وشيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، ومدى تربص جهات متعددة بالأزهر حول مقترح الأخير بتقليل عدد سنوات المرحلة الثانوية الأزهرية الأمر الذي رفضه الشعراوي، لأنه يضر بمنهج الدين، حتى نشرت إحدى الصحف القومية تحقيقًا بعنوان: “فقه المذاهب الأربعة في ذمة التاريخ” بعد استبدال كتب فقه المذاهب الأربعة الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي بـ”الوسيط في الفقه الميسر على المذاهب الأربعة” لشيخ الأزهر الراحل.

الدين بريء منهم

تحدث الدكتور الطيب في خطابه عن الواقع المرير التي نمر به جميعًا بكل قوة ودون تزييف للوقائع أو تحريف أو إساءة للأديان كما يفعل آخرون، بل بنقل صحيح لما يحدث حتى يؤكد للعالم أن الدين بريء من أفعالهم وتفجيراتهم.

عبارة أخرى استوقفتنا في خطاب شيخ الأزهر، حين قال بثبات كبير وبساطة متناهية، إن “الخلق كلهم عيال الله، وأن أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله”، ما ينم عن مدى قدرته على انتقاء الكلمات، خاصة هذا اللفظ العميق الذي يدل على التعارف المشترك رغم أنه يحمل أكثر من معنى، لكنه يعني أن الله يعول الجميع بالرعاية والصحة والرزق.

وقال الدكتور عماد عبد اللطيف، أستاذ مساعد البلاغة وتحليل الخطاب بجامعة القاهرة، إن شيخ الأزهر بدا في خطابه كما لو كان يوجه رسائل شديدة إلى أشخاص وجهات بعينها في ظل تكراره لكلمة الإرهاب ومصطلح “الإسلاموفوبيا” أو الخوف من الإسلام والتي سيحل مكانها عبارة “الدينوفوبيا” نتيجة ما يمر به العالم من صراعات وأزمات لا ذنب للأديان بها.

مفاهيم مغلوطة

وأوضح عبد اللطيف أن الطيب كان يسعى طوال الكلمة إلى إسقاط الاتهامات عن الأديان الثلاثة، وإن كان هناك ما يشوبها من مفاهيم مغلوطة يستغلها كل من يسعون نحو تدمير العقائد السماوية من الجماعات المتطرفة التي لا تسعى للأمن أو السلام.

وتابع: كما وجه الطيب رسائل خفية إلى الغرب حين دافع عن إلصاق تهمة الإرهاب بالأديان بذكاء شديد مستشهدًا بالحربين العالميتين الأولى والثانية وقتل ملايين الضحايا فيهم، فضلًا عن ضحايا قنبلتين نوويتين قصفت بهما الولايات المتحدة الأمريكية المدنيين بمدينتي هيروشيما وناجازاكي باليابان عقب انتهاء الحرب عام 1945.