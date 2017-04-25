خرطوش «خوفو» يكشف فساد «الآثار».. إحالة 12 مسؤولًا للمحاكمة

فتحت النيابة الإدارية ملف سرقة خرطوش هرم خوفو مرة أخرى بإحالة 12 مسؤول بوزارة الآثار بمنطقة آثار الهرم للمحاكمة التأديبية، بعد أربعة أعوام من التلاعب في «خرطوش أو ختم الملك خوفو» وصدور حكم من محكمة جنايات الجيزة بالسجن 5 سنوات مع الشغل لـ6 متهمين بينهم 3 ألمان؛ لاستيلائهم على خرطوش الملك خوفو، وقطع أثرية من أهرامات الجيزة وتهريبها للخارج، وعزل المصريين من وظائفهم.

وجاء أمر الإحالة بناء على أنه خلال الفترة من 14 يوليو 2013 وحتى 9 نوفمبر 2013 وتحديدًا بدائرة عملهم بمنطقة آثار الهرم لم يؤد المسؤولون العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعملون بها، ولم يراعوا صيانتها وخالفوا الأحكام والقواعد المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، ولم يحافظوا على الآثار والمواقع والمناطق الأثرية المنوط بهم الحفاظ عليها، ولم يتولوا حمايتها وصيانتها وحراستها، فضلًا عن عدم تخصيص أحدهم وقت العمل الرسمي لأداء واجباته.

«خرطوش أو ختم الملك خوفو».. عبارة عن رسمة بيضاوية مطبوعة بالمداد الأحمر بإحدى غرف الهرم الخمس، ومكتوب بداخلها اسم الملك خوفو باللغة الهيروغليفية، ورغم أن الخرطوش محرم الاقتراب منه أو لمسه، إلَّا أن الخبراء الألمان استولوا عليه.

قصة الخرطوش نشرتها «البديل» عام 2014، حيث تضاربت الأقوال وقتها حول سرقة الخرطوش في عام 2006 أم في عام 2013 لتحديد المتهم، حيث زار الوفد الألماني هرم خوفو في 2006 بتصريح من الدكتور زاهي حواس، أما في أبريل 2013 لم يكن حواس موجودًا بالوزارة، وهي السنة التي رجحت فيها وزارة الآثار سرقة الخرطوش.

قال أحمد سعد، رئيس النقابة المستقلة للآثار: السرقات المماثلة لخرطوش هرم خوفو تقوم بها مجموعات أجنبية بتسهيلات من القيادات المصرية بوزارة الآثار، فلذلك لابد أن تفتش عن المديرين الذين كانوا موجودين في 2006 التي حدثت فيها السرقة واكتشافها في 2013، فما يحدث هو «لف ودوران» لإخلاء ذمة كل مسؤول تسبب في هذه الواقعة.

وأضاف سعد لـ«البديل» أن المخالفات والفساد موجودة ومنتشرة بوزارة الآثار، فالدستور يمنع فتح بعض المقابر الأثرية ليلًا، لكن هذا لا يحدث، فحتى تصل للخرطوش تحتاج إلى سلم طوله 6.60 متر، أي نحو 3 أدوار داخل الهرم، للصعود عليه، وهذا بالطبع حدث بتسهيلات من قيادات وزارة الآثار.

وأكد أن سرقة هرم خوفو ليس مجرد تكسير حجارة وسرقتها، لكنه مخطط صهيوني مرعب بسرقة الخرطوش وإخفائه لمدة زمنية معينة، ثم يظهر بعد ذلك وكأنه تم العثور عليه في أي مدينة لإثبات أن اليهود هم بناة الهرم كما يدعون، وهذا المخطط يعد كارثة ومصيبة تاريخية يسعى إليها الصهاينة لطمس التاريخ المصري وإثبات أنهم بناة الأهرامات.