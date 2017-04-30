حملة شعبية بالغربية لحل مجلس النواب

دشن شباب بمحافظة الغربية في الأيام القليلة الماضية حملة لسحب الثقة من نواب مجلس الشعب، تحت شعار «إنهم يسرقون الحلم»؛ لانعدام دورهم الرقابي، لتظهر حركة تمرد من جديد، لكنها هذه المرة لسحب الثقة من مجلس النواب، وتقدموا برفع دعوى قضائية برقم 21227 شق عاجل، ضد رئيس الجمهورية لحل مجلس النواب لمخالفته الدستور والقانون وأحكام القضاء، والمطالبة بسحب الثقة منه، وإسقاط عضوية النواب، والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة.

وأكد أعضاء الحملة أنهم مستاءون جدًّا من مجلس نواب، الذي خيب ظن الشعب فيه، موضحين انهم يعملون في النور، ولا ينتمون إلى أحزاب، مضيفين أنهم يتقبلون الرأي الآخر، وإذا رفض الشعب تلك الحملة سيتم وقفها على الفور؛ لأن السيادة دائمًا للشعب، فيقول أحمد صلاح، زيدان المنسق العام للحملة: ندعم مؤسسات الدولة ومجهودات الرئيس داخليًّا وخارجيًّا، وكنا نتمنى أن يكون مجلس النواب خير سند له في مشواره، إلَّا أنه أصبح أضحوكة.

وأضاف: مجلس الشعب هزيل في تصرفاته وقراراته وغير ممثل لطموح الشعب، لذلك قررنا تدشين تلك الحملة الشعبية من أجل سحب الثقة من أعضاء مجلس الشعب، والمطالبة بحل المجلس غير المعبر نهائيًّا عن طموحات وآمال الشعب بالكامل، وإجراء انتخابات عاجلة، مشيرًا إلى أن الحملة فوضت رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بحل مجلس النواب؛ لما له من اختصاصات، وتم طبع استمارة تمرد لتعبر عن حق الشعب وآماله، متابعا: أهدافنا واضحة، وإن لم يراع هذا المجلس مصالح الشعب سنستمر إلى أن يتم سحب الثقة منه، مبينًا أن الحملة بدأت بالفعل في جمع توقيعات لسحب الثقة من نواب المجلس، والحملة تستمد مشروعيتها من المادة الرابعة بالدستور والتي تنص على أن السيادة للشعب ومن حقه سحب الثقة من أي سلطة في الدولة في حالة وجود تقصير.

وقال ياسر سليم، المحامي وعضو الحملة: من الواضح أن البرلمان الحالي ضعيف جدًّا، بدليل أنه لا يوجد أي نتاج ملموس له، ولا يوجد تواصل من النواب مع أهالي الدوائر لطمأنتهم وإطلاعهم على خطواتهم الحالية والمستقبلية، ولو أن كل نائب سعى في عمل لخدمة أهل دائرته وحل مشكلاتها، لكنا أيدناهم.