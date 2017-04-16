حسابات واشنطن في اليمن خاطئة (مترجم)

ماذا يحدث في اليمن؟ هذا السؤال يطرحه الكثير من الناس، خاصة مع الغارات التي تشنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والآن تدرس زيادة التدخل في اليمن بجانب التدخل الإضافي في سوريا.

في الواقع هناك ثلاثة نزاعات في اليمن، وكلها نشأت من الحرب الأهلية التي بدأت في عام 2015، أولًا هناك حملة تقودها السعودية في اليمن، وتدخلها عامها الدموي الثالث، وهناك أيضًا صراع على مضيق باب المندب الذي يفصل شبه الجزيرة العربية عن القرن الإفريقي، وأخيرًا هناك الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والتي بدأت تتصاعد في نهاية عهد الرئيس السابق باراك أوباما، ووصلت إلى زخمها في عهد ترامب.

ربما تكثيف الغارات على تنظيم القاعدة ومحاولة حماية مضيق باب المندب يصبان في صالح المصالح الأمريكية، ولكن إدارة ترامب تفعل ذلك بطريقة ترضي بها السعودية والإمارات العربية المتحدة، أهم شريكين لها في منطقة الخليج، حيث تحاول الإدارة إظهار أنها تأخذ التهديد الإيراني للمنطقة على محمل الجد، وهي طريقة قد تسمح للتحالف الذي تقوده السعودية بالتسلل إلى فوضى اليمن، كما أن تصعيد النزاع يشجع على المزيد من الهجمات التي تقودها الرياض، وهو خطر حقيقي على إدارة ترامب التي تخطئ في حساب التفاصيل بشأن هذا الصدد.

الحملة السعودية كارثة على اليمن وأيضًا جنوب السعودية، ولا توجد علامات نهاية قريبة لهذا الصراع، كما أن السعودية لم تتمكن من ترجمة نفقاتها الدفاعية من بلايين الدولارات إلى نتيجة سياسية.

حلفاء السعودية وعلى رأسهم الإمارات يلقون المهمة على ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، والذي يدفع البلاد نحو خطة اقتصادية طموحة لتحديث الاقتصاد السعودي.

كما أن العديد من الشركاء الأمريكيين، والذين أقاموا شراكة وثيقة مع الأمير محمد، يدفعون الولايات المتحدة أيضًا إلى الاستثمار في علاقتها معه، وهو ما قد يساعد في تفسير المعاملة التي حصل عليها الأمير في زيارته للولايات المتحدة في مارس، حيث في اجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس بصفته وزير الدفاع السعودي، على سبيل المثال، كان ما لا يقل عن خمسة مسؤولين رفيعي المستوى من البيت الأبيض حاضرين: مستشار الأمن القومي هر ماكماستر، ستيف بانون، مستشار الأمن القومي السابق، جاريد كوشنر، نائب الأمن القومي المستشار دينا باول، ومستشار الشرق الأوسط، ديريك هارفي.

هذه اللقاءات المهمة مع بن سلمان قد تعكس الصراع على السلطة داخل البيت الأبيض، وأيضًا تعكس حملة الضغط المستمرة من الإماراتيين لإقناع إدارة ترامب بالاستثمار المبكر مع الأمير الصغير.

لم تتمكن إدارة أوباما من تعديل رأيها بشأن الحملة السعودية العسكرية في اليمن، فمن ناحية لم تكن ترغب في تشجيع ما كان يعتقد أنه حملة مضللة لا تبشر إلا بالنصر الحاسم، ومن ناحية أخرى لم تكن تريد أن تدمر علاقتها مع المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، لذلك ضغطت إدارة أوباما على وزارتي الدفاع والدولة؛ لمواصلة تقديم الذخائر الموجهة بدقة وتزويد التحالف الذي تقوده السعودية بالوقود الجوي، مع العمل مع سلاح الجو الملكي السعودي.

كان الأداء السعودي ضعيفًا، ولم يكن الجيش السعودي قادرًا على التخطيط، وأصبح عمل القوات أكثر صعوبة.

لقد فعلت الولايات المتحدة مع السعودية ما يكفي في اليمن لكسب عداء مجتمع حقوق الإنسان، حيث إصابات المدنيين، والتي حتى الآن يرونها غير كافية لإنهاء الصراع، ورغم ذلك إدارة ترامب مستعدة للقيام ما لم تقم به إدارة أوباما.

ترى الولايات المتحدة وحلفاؤها وجود تهديد من جانب إيران في اليمن، بإمدادها للحوثيين؛ للسيطرة على مضيق باب المندب، وبالتالي حرية الملاحة في شبه الجزيرة العربية معرضة للخطر، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لصناع السياسات والاستراتيجيين الأمريكيين، نظرًا لتهديد المصالح الأمريكية في الخليج.

أكبر مشكلة في الحملة التي تقودها السعودية في اليمن هي أنها صرفت، وشتت كلًّا من الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين، أي الإماراتيين، عن القتال ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

ويبدو وكأن إدارة ترامب مستعدة لتصعيد كل الصراعات الثلاث المذكورة أعلاه، حيث الدعم الكامل للحملة السعودية التي تعد الخطر الأكبر. لقد شعر السعوديون والإماراتيون بالخيانة، ولكن الأسوأ من ذلك كان فشل الجهود الدبلوماسية في إقناعهم بفشل ما يقومون به، ومن الممكن تمامًا وحتى من المعقول أن المسؤولين في إدارة ترامب أشعروا السعوديين والإماراتيين بأنهم جادون في تلبية احتياجاتهم الأمنية في اليمن.

كانت هناك أسباب وجيهة لعدم دعم إدارة أوباما بقوة للتحالف الذي تقوده السعودية، حيث حربها على تنظيم داعش في العراق وسوريا، وبالتالي ليس لدى الولايات المتحدة الاحتياطي الكافي لمنحه للسعوديين والإمارتيين لكسب الحرب في اليمن.

أذا لم يتمكن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، من تنظيم هذا الضغط متعدد الأطراف، على الحكومة الأمريكية إعادة الأموال لدافعي الضرائب، واقالة تيلرسون، كما أنه يتعين على إدارة ترامب إنهاء هذه الحرب الميؤوس منها والتي جلبت بالفعل الكثير من المعاناة لشعوب المنطقة.

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