حان وقت الأذان في مالطا

أن تؤذن في مالطا تمامًا مثل أن تكتب في مصر، هكذا أقول لنفسي حين أفقد حماسي لفعل الكتابة التي بلا طائل، وأزهق من الصراخ في البرية من دون مجيب، حين يتحول المجتمع إلى آذان صماء لا تسمع، وحين تتحول السلطة فيه إلى احتكار الحقيقة وتأميم سلطة الكلام، ثم تترك البعض يكتب لينقد، وهم يفعلون ما يريدون، وما يحلو لهم، لا تنفع معهم كلمة حق، ولا يملكون غير الجور في حق قائلها، ثم أجدني أقول لنفسي: «يابنى ليه تدن في مالطا والضمائر لسه فيها غلطه».

كنت دائمًا أعدني واحدًا من الذين يسعدون بفعل الكتابة، تركت المحاماة بعد أربعة مواسم قضائية سعيًا وراء الصحافة، تصورت أن مهنة المحامي تحقيق رسالة العدل في المجتمع أكثر منها مصدر رزق لصاحبها، فإذا بالممارسة على أرض الواقع تحيلها إلى «لقمة عيش» وقفت في حلقي، فابتعدت عنها راضيًا غير آسف على ما فاتني من كسب منها.

بمحض إرادتي اخترت أن أعمل بالصحافة، واتجهت إلى صحافة الاعتراض منذ اللحظة الأولى، فلم أكن أتصور أن لمثلي مستقبلًا في صحافة تمسك الحكومة برقبتها مباشرة.

وتنقلت من صحيفة إلى أخرى، ومن بلد إلى آخر، أحاول في كل مرة ألَّا تتحول الكتابة إلى «لقمة عيش»، وأن تبقى رسالة.

وخلال رحلتي مع الصحافة والقلم كنت قد أدمنت التحريض على البدايات الجديدة، والإصدارات الجديدة، خاصة إذا كانت تسد نقصًا كبيرًا في الحياة الإعلامية والصحفية في مصر..

سعيت دائمًا إلى ممارسة فعل الكتابة في أوساط أستريح لها، وأستريح أكثر للعمل فيها، وأجد نفسي أكثر توافقًا مع طريقة تفكيرها، وكان بروتوكولي في الكتابة أهم عندي من بروتوكولات الكتابة في أي وسيلة نشر تدعوني للكتابة فيها على ما وضعته من قواعد منظمة، فيها ما يتوجب عليَّ وما يحق لي، اخترت لنفسي مبكرًا أن يكون كلامي «مباشرًا»، وكنت أرى وما أزال أن التورية لم تعد صالحة في الزمن العربي الذي نعيشه، وإذا كان للعرب أهداف لغوية أو جمالية من وراء «التورية» التي هي ستر الخبر وإظهار غيره، فلست أرى أهدافًا جمالية الآن أكثر من «المباشرة».

ولعلي واحد من كثيرين يرون أن أحوالنا لم تعد تقبل أن يتوارى الكاتب وراء فكرة ملغزة، أو خلف كلمات مهجورة، أو ممسوحة المعني، بل إن أحوالنا هذه لم تعد تقبل ـ بأي حال ـ إلَّا أن نكون مباشرين، نذهب إلى ما نريد أن نقول مباشرة، من دون لف أو دوران، ومن أقصر طريق إلى قلب المعنى، وقلب القارئ وعقله.

وعلى طول رحلة الكتابة في حياتي، كان يأتي عليَّ حين من الدهر أسأم فيه من الكتابة، وأبدي تكاسلًا أو أعلن تململًا، ولا أستعيد معنوياتي إلَّا مع كلمة تأتيني من محب يقول: لا تحرم قراءك من قلمك، فأستعيد على الفور حيويتي، وأقبل على الكتابة كأني أكتب للمرة الأولى.

كانت ولا تزال حجتي المتكررة في ضيقي من الكتابة المنتظمة أننا نعيش في قلب أكثر العهود التي شهدت مللًا متواصلًا من الكتابة عند كثير من الكتاب، وأظن أن السنوات الأخيرة تدفع الكثيرين منهم إلى التفكير في الامتناع عن الكتابة، التي لا يبدو أن لها فائدة تذكر، خاصة وقد أصبحنا جميعًا كأننا نؤذن في مالطة.

كثرت جرائدنا، وكثر كتابنا، وكثرت فضائياتنا، وكثرت كمية النقد اليومية لأعمال الحكومة وقراراتها، وتوجهات النظام وتوجيهات رئيسه، ومع ذلك لا شيء يتغير، إلَّا إلى الأسوأ، نطالب باحترام الدستور، فيحترمونه بالمقلوب، ونطالب بالقضاء على الفساد فتتعزز مواقعه ويزداد نفوذه، ونطالب بعدل اجتماعي فيزداد غنى الأغنياء فحشًا، ويزداد فقر الفقراء توحشًا.

كمية الكتابات عن الفساد خلال السنوات العشر الأخيرة ـ فقط ـ تكفي لحرق روما عشر مرات، ولكن القاهرة لا تزال تحتضن فسادها، وتحرص عليه، وتحرض على بقائه بدون مساس.

تعاظم حجم الفساد مع تزايد حجم النقد، وأصبحت المعادلة التي تفقع المرارة أنه كلما زاد نقد الفساد زادت شراسته، كتبنا وكتب غيرنا في وقت مبكر عن القطط السمان التي راحت تحاول التهام كل ما يقع أمامها، ولكنها لم تبال بالنقد ولا بالفضائح ولا حتى بالمحاكمات التي جرت لبعضها، الدرس الوحيد الذي تعلمته من نقد الناقدين هو أن تسارع بالتحول من وضعية القطط السمان إلى حالة الحيتان المتوحشة، وهي تحاول كل يوم، بل مع كل لحظة، أن تبتلع ما تبقى من البلد في جوفها الذي لا قرار له، ولا يعرف شبعًا.

شبعنا من الكتابة عن الفساد ولم يشبعوا من فسادهم، مللنا الكتابة عن الأوضاع الفاسدة، ولم يملوا هم من وجودهم على رأس تلك الأوضاع الفاسدة.

أعترف أن أكثر الأوقات التي زهقت فيها من الكتابة كانت تلك التي سبقت مباشرة ثورة يناير، رغم قناعتي الراسخة وقتها بأن بقاء تلك الأوضاع على ما هي عليه يعاند الزمن، ويعترض طريقًا لا مفر من المشي إليه وفيه لكي تتغير الأحوال.

وحين اندلعت ثورة يناير بدا أن الملايين التي ملأت الميادين أدركت أخيرًا أن عاقبة الجبن أوخم من عاقبة السلامة، كما قال مولانا نجيب محفوظ على لسان الشيخ عبدربه التائه في «أصداء السيرة الذاتية»، ردًّا على سؤال: متى ينصلح حال البلد؟

ولكن واقع الحال السيئ كان أسوأ مما كنا نتصور، وأن ثلاثين سنة من الفساد والقهر والاستبداد لا يمكن أن تمحوها ثمانية عشر يومًا في الميادين، وبعد سنوات ست بدا للجميع أن نظام مبارك أرسخ من أن يسقط بسهولة، وأن قوى التغيير أضعف من أن تملك صلابة ووعي وخبرة إقامة المجتمع الذي بشرت به ثورة يناير.

واليوم ونحن نمضي على نفس الطريق المغلق الذي كنا في متاهته قبل يناير، ما يذكرنا مرة أخرى بما قاله مولانا محفوظ في «أولاد حارتنا»، باتت الحارة في جوّ قاتم من الخوف والحقد والإرهاب.

لست أملك إلَّا رأيي، ولا أعبر عنه إلَّا بالقلم، فلا أنا سياسي، وإن كنت أكتب فيما هو سياسي، ولا أنا مصلح اجتماعي، وإن تناول قلمي حديثًا عن الإصلاح الذي أرتجيه لبلادي، ولست أدخل نفسي في خانة «الثوار» الطامحين إلى تغيير الواقع، فقد فات آوان ذلك بالنسبة لي، وأديت فيه ما وسعني الأداء، ولا أندب نفسي لغير ما أحسنه، الكتابة من موقع المعارضة، والدستور والقانون يمنحان لي هذا الحق، ولست في وارد التخلي عنه، ومحبتي لوطني وأهله يحتمان عليَّ هذا الواجب، وأدعو الله أن يعينني على أدائه، حتى ولو حان وقت الأذان في مالطا، فلست أملك ترف التنازل عن رفع الصوت بالأذان.