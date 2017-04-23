جدل حول سياسة واشنطن تجاه الشرق الأوسط.. وخبراء: مندفعة (مترجم)

عرض دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية سياساته المبتذلة تجاه الشرق الأوسط من أجل التخلص من تنظيم داعش، ومن ثم ألقى الضوء على النفط العراقي وسحب القوات الأمريكية من المستنقع الكبير، ومنذ انتقاله إلى الجناح الغربي حاول مرتين أن يخلي الولايات المتحدة من الإسلام عبر قانون «حظر المسلمين»، وخاصة العديد من دول الشرق الأوسط، وقد أثارت كلتا المحاولتين الغضب والاحتجاجات، وتم حظرهما من قِبَل المحاكم الأمريكية.

في هذا السياق قال محللون، بعد 89 يومًا من رئاسته، أثبتت خطابات ترامب السابقة أنه أسقط المسؤولية غير الشعبية لصالح نهج واشنطن التقليدي في المنطقة، وقال مايكل برينر، أستاذ الشؤون الدولية بجامعة بيتسبرغ: طبيعة ترامب وعزلته المتأصلة كانتا سببًا فيما قاله عن إيران، بجانب الصين وداعش، ومنذ دخوله البيت الأبيض لم يتابع المشاعر الغامضة والذي يقال حول روسيا أو الحروب الأمريكية التي لا نهاية لها في الشرق الأوسط، وبدلًا من ذلك اتجه إلى نهج أوباما في الشرق الأوسط، فلا يوجد اختلاف بين النهجين في المنطقة.

وأشار برينر وغيره من الخبراء إلى ظهور الولايات المتحدة مؤخرًا وهي تطلق النيران، حيث هجوم هذا الشهر بعشرات صواريخ توماهوك على قاعدة الشعيرات الجوية في سوريا، ردًّا على هجوم الكيماوي المزعوم، بجانب استهداف مقاتلي داعش في أفغانستان بنحو 11 طنًّا من القنابل.

في الوقت ذاته يعود فريق ترامب لممارسة الأرثوذكسية في الشرق الأوسط، عبر مهاجمة إيران ودعم الحلفاء مثل إسرائيل والسعودية وغيرها من الدول الخليجية الملكية البترولية، رغم انتهاكات حقوق الإنسان، ومؤخرًا هنأ ترامب، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على فوزه في استفتاء من شأنه أن يزيد بشكل كبير من سلطات الرئاسة، رغم المخاوف من انحراف ذلك البلد نحو الاستبداد، وفي الشهر الماضي استضاف ترامب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبيت الأبيض، في محاولة لإصلاح العلاقات بين البلدين، والتي انهارت بسبب حملة السيسي على جماعة الإخوان واعتقاله نحو 40 ألف سجين سياسي.

وفي هذا السياق، قال روبرت أمستردام، المحامي بشركة أمستردام آند بارتنرز، ترامب لا يتحلى بأيدولوجية محددة ويمكنه تغيير مواقفه في أي لحظة.

وقد تشكل السياسة الخارجية جزءًا من عملية إصلاح شاملة على مستوى الإدارة، حيث يتم تهميش وجهات النظر المتشددة للاستراتيجيين الرئيسيين في إدارة ترامب، والتي انتهت بإقالة ستيف بانون، مستشاره السابق لشؤون الأمن القومي، ومايكل فلين، الذي استقال في فبراير الماضي، وبعد هذه التغيرات أصبح المسؤول الأبرز هو الجنرال ماكماستر، ووزير الدفاع جيم مايس، ووزير الخارجية، ريكس تيلرسون.

ويذكر أن ماتيس، الذي خدم في العراق في عامي 1991 و2003، يسعى لإجراء محادثات هذا الأسبوع في السعودية ومصر وإسرائيل وقطر، لإعادة تأكيد التحالفات العسكرية الأمريكية الرئيسية.

وتوجه اتهامات للولايات المتحدة بدعمها حملة القصف السعودية على اليمن، والتي تسببت في مصرع الآلاف وتشريد الملايين، وتعريض اليمن لأزمة غذائية، إلَّا أن إدارة ترامب تفكر في تعميق دور واشنطن في اليمن، من خلال تقديم مساعدات مباشرة لحلفائها الخليجيين في حربهم على الحوثيين.

وحذرت كاثي كيلي، الناشطة في مجال السلام، التي أضربت عن الطعام لستة أيام في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، من أن زيادة الدعم الأمريكي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم المجاعة التي خلفت نحو 17 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية.

ومن المتوقع أيضا أن تقدم رحلة ماتيس رؤى حول تكتيكات إدارة ترامب في مكافحة مقاتلي داعش، وما هي التدابير التي ستتخذها ضد الرئيس السوري بشار الأسد، واستعدادها لنشر قوة عسكرية أكثر من عهد أوباما، ويتساءل حلفاء الولايات المتحدة عما إذا كانت واشنطن قد وضعت استراتيجية لمنع المناطق التي استولى عليها المسلحون السوريون من الانهيار إلى نزاعات إثنية وطائفية أو الاستسلام لجيل جديد من التطرف، كما فعلت أجزاء من العراق وأفغانستان منذ تدخلات الولايات المتحدة.

تحول سياسة ترامب الخارجية كلفته خسارة بعض الدعم، إلَّا أنه مازال يحظى بالكثير، فوفقًا لمركز أبحاث بيو، لا يزال 92% من الجمهوريين والمستقلين يدعمونه، ويرون أن أداءه أفضل مما كان متوقعًا.

وترى كيلي أن تحولات سياسة ترامب محاصرة من قِبَل المؤسسة السياسية في واشنطن، أما بالنسبة لبرينز، فمازالت إدارة ترامب مبعثرة جدًّا حتى يتم حسابها بجدية، ويؤكد برينز أن الإدارة ليس لديها استراتيجية، وليس لديها أي رأي خاص بالتفاعل المعقد والعلاقات المتعددة الطبقات في الشرق الأوسط، وبالتالي تعمل باندفاع.

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