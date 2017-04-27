تعديلات قانون الأزهر تهدد استقلاليته.. و«هيئة العلماء»: حملة حبيثة

تسببت التعديلات التي أجريت على مشروع قانون الأزهر، الذي قدمه النائب محمد أبو حامد إلى مجلس النواب، في غضب ورفض من جانب الأزهر وعلمائه، الذين أكدوا أن القانون يأتي ضمن حملة ممنهجة ضد مؤسسة الأزهر منذ عدة أسابيع، زادت حدتها بعد التفجيرات الأخيرة التي وقعت في كنيستي طنطا والإسكندرية.

أبرز التعديلات

نصت المادة الخامسة من التعديلات على أنه «في حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته يحال إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم سبعة أعضاء بهيئة كبار العلماء، بناء على قرار من ثلثي أعضاء الهيئة، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب إليه وسماع أقواله، وتعد تقريرًا بناء على ذلك إما بتبرئة ساحته أو بإدانته»، كما نصت المادة الثامنة على أن «يعين رئيس الجمهورية إمام وخطيب الجامع الأزهر من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء، ويحدد المجلس الأعلى للأزهر الموضوعات التي تتناولها خطب الجمعة بالجامع الأزهر».

كما تم تحديد عدد أعضاء هيئة كبار العلماء بـ50 عضوًا، من بينهم عشرة أعضاء من الخبراء في العلوم الدنيوية الأساسية، وهي البحوث الاجتماعية، الصحة النفسية، الاقتصاد، قضايا ومشكلات المرأة، قضايا ومشكلات الشباب والتنمية البشرية، الشؤون الصحية والطب، البحوث الجنائية، الشؤون القانونية والدستورية، قضايا الأمومة والطفولة، العلوم السياسية، ويكون من بينهم سيدتان على الأقل، بقرار من رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أن يتم فصل الكليات العلمية والأدبية عن جامعة الأزهر، وتتشكل منها جامعة جديدة هي جامعة الإمام محمد عبده للدراسات العلمية، وتخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات، ويسمح فيها بدخول الطلبة والطالبات بدون تمييز ديني.

حملة خبيثة

قال الدكتور طه أبو كريشة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر: تلك التعديلات تأتي ضمن حملة خبيثة يشنها عدد من التيارات الفكرية التي تهدف إلى عزل الدين عن الحياة، مؤكدًا أن الأزهر مؤسسة وسطية منصوص على استقلالها في الدستور، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الأشخاص ليست لهم أي علاقة بالدين ولا بمؤسسة الأزهر ويهدفون لتهميش دوره، مضيفًا أن هناك حملة شرسة يتعرض لها الأزهر، بمحاولة تشويهه مع كل حدث إرهابي، وهناك محاولات لإلصاق الإرهاب به، وأنه يخرج متشددين، وهذا كذب وبهتان، والأزهر طوال تاريخه معروف بالوسطية والدين السمح.

وتابع في تصريحات خاصة أبو كريشة: لابد أن يكون للدولة موقف مع مثل تلك الوقائع التي تنال من مؤسسة الأزهر، حيث تهدف إلى إثارة الفتن، مشيرًا إلى أن هناك إجماعًا بين أعضاء هيئة كبار العلماء برفض تلك التعديلات والتصدي لها، ومن غير المقبول أن تتم محاسبة شيخ الأزهر أو محاكمته لمجرد أن رأيه مخالف.

لا يمكن لـ«أبو حامد» أن يضع قواعد الأزهر

وقال الدكتور محمد أبو ليلة، أستاذ الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: لا يمكن لشخص بتاريخ النائب أبو حامد أن يكون مسؤولًا عن وضع قواعد لمؤسسة الأزهر، التي تعد منارة الدين الإسلامي في العالم أجمع، بما تمتلكه من مئات العلماء وكبار الشخصيات، التي تدرك مشكلات الأزهر وتستطيع حلها.

وأضاف أبو ليلة، في تصريحات خاصة، أن لا أحد يعارض فكرة التطوير والإصلاح، لكن التوقيت والطريقة والجهة التي يتم بها هذا التطوير تكشف النوايا السيئة التي تسعى للنيل من الأزهر، مشيرًا إلى أن تعديل طريقة اختيار شيخ الأزهر مرفوضة، حيث إن تلك التعديلات ستزج بالأزهر في صراعات داخلية وانقسامات نحن في غنى عنها، وبموجبها أيضًا سيتم اختيار شيخ الأزهر بالموافقة الأمنية، مما يعني ضمان ولائه لفكر معين، وهذا أيضًا مرفوض.

وعن فصل بعض الكليات أو المعاهد عن الأزهر، قال: هذا يعني حرمان عشرات آلاف الطلاب من الدارسة بمؤسسة الأزهر، وتساءل: لصالح من يتم فصل تلك الكليات عن الأزهر؟ مشيرًا إلى أن هناك الآلاف من خريجي تلك الكليات يقومون بدور علمي وخدمي بجميع المحافظات، وفكرة فصلها أو تحديد عددها أمر مرفوض، وبشأن محاسبة شيخ الأزهر، أضاف: لا أحد فوق المحاسبة، لكن ما هي آليات المحاسبة، فمن الوارد أن يكون هناك خلاف بين أعضاء هيئة كبار العلماء، وهذا يحدث حاليًا، لكن أن تكون هناك محاسبة فكأنهم يضعون سيفًا على رقبة شيخ الأزهر، ومن الممكن أن يستخدم كورقة ضغط لقبول مواقف معية، وهذا أيضًا يعد تأثيرًا على استقلالية شيخ الأزهر.