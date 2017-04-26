ترامب يكرر أخطاء بوش في العراق

تكرر الحكومة الفدرالية الأمريكية، في عهد الرئيس دونالد ترامب، الخداع نفسه للجمهور، فيما يتعلق بالرئيس السوري بشار الأسد، وهو ما تم ارتكابه في عام 2002، ضد الرئيس العراقي صدام حسين، تحت رئاسة جوروج بوش، فيما تبذل الحكومة الفيدرالية الأمريكية كل ما في وسعها للتقليل من أهمية البربرية التي تحدث في اليمن، والتي يرتكبها الملوك السعوديون وأمراء قطر.

ولا تبدي وسائل الإعلام بالولايات المتحدة أي فضول على الإطلاق لفهم أو الشرح للعامة أسباب تحيز الحكومة الأمريكية لصالح الحكومات الخليجية، ضد أي حكومة موجودة لا ترغب فيها، رغم أن إرهابي 11 سبتمبر كانوا من الأصوليين الخليجيين، وتنظيم القاعدة نفسه تابع للوهابية الأصولية كما هو الحال مع داعش.

تلك الحقائق لها علاقة بهذا الغموض، لماذا تنحاز وسائل الإعلام الأمريكية إلى الوهابيين ضد الآخرين، كما أن الجنود الأمريكيين في الواقع يقاتلون في حروب أجنبية من أجل قوى أجنبية تدعي أنها حلفاء، ومن يتورط هم الأمريكيون.

يتبع ترامب الآن خطوات جورج دبليو بوش بوضوح، حيث يستقبل النصائح من قِبَل الكاذبين الذين يخدعون الشعب بذرائع كاذبة، والذين يجب أن يلقوا مصير الجيش النازي في نورمبرغ، فقد حوكموا وأعدموا، والآن قادة أمريكا يجب أن يكونوا على الأرصفة، تلك هي الحقيقة القبيحة، كما أن الصحافة الأمريكية متواطئة برفضها الإفصاح عن الحقيقة، وهي الآن تزور الحقائق كما فعلت مع صدام حسين في عام 2003، وتفعلها مرة أخرى الآن مع الأسد.

لا يوجد شك حول كذب الرئيس بوش ومستشاريه، فعلى سبيل المثال، قال نائب الرئيس بوش، ديك تشيني، في 26 أغسطس 2002: «ليس هناك شك في أن صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل»، ولم يكن هناك أي دليل على امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، ورغم ذلك تم غزو العراق من قِبَل الولايات المتحدة في عام 2003، ودمرت بسبب ذلك.

ببساطة كان ديك تشيني كاذبًا، ومن ينكر تلك الحقيقة، إما متعجرف يجهل الحقائق أو يكذب على نفسه، واستغل المحافظون الجدد في ذلك الوقت، مزاعم تشيني، ورأوا أنها «حالة مقنعة» لغزو العراق، وبالتالي يجب معاملة هؤلاء الفاشيون كمجرمي الحرب، إلَّا أنهم لا يزالوا أقوياء ومؤثرين في الولايات المتحدة حتى اليوم.

وتم الإعلان أن تشيني هو الرئيس التنفيذي للعمليات في البلاد، أثناء رئاسة بوش، وتلك التسمية كان صالحة في المقام الأول لسياسات بوش الخارجية، بما في ذلك المسائل العسكرية، لذلك ما نتحدث عنه هنا هي السياسات التي لها أهمية دولية، والتي تميل إلى الأرستقراطية في أي دولة.

الاعتماد الذي وضعه بوش على نائبه، ديك تشيني، لاتخاذ قرارات حول ما إذا كان سيغزو أم لا، هو الآن الاعتماد الذي يضعه ترامب على وزير الدفاع، جيميس ماتيس، فهو من سيقرر، ورغم اختلاف ماتيس وتشيني بشأن التعذيب، إلَّا أن لديهما قواسم مشتركة كبيرة، حيث وضع ترامب القرارات العسكرية في أيدي ماتيس.

وقال ماتيس في مؤتمر صحفي، الجمعة 21 أبريل: لا يمكن أن يكون هناك شك في عقل المجتمع الدولي بأن سوريا قد احتفظت بالأسلحة الكيميائية في انتهاك لاتفاقها وبيانها بأنها أزالتها جميعًا، لم يعد هناك شك، ما قاله ماتيس هو نفس ما قاله تشيني عن أن صدام يمتلك أسلحة دمار شامل، وقد كذب تشيني من أجل غزو العراق، وماتيس الآن يقوم بالشيء نفسه من أجل الغزو.

تمامًا كما كان الحال مع جورج دبليو بوش، يعتمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليس فقط على النصائح، بل الحكم العسكري، من كذابين واضحين، وفي الوقت ذاته يساعد ترامب أصدقاءه الجدد، أصحاب الأصولية في السعودية، على خلق مجاعة وذبح اليمنيين، بعد أن باعت الولايات المتحدة 130 مليار دولار من الأسلحة لهؤلاء السعوديين الذين يساعدون في ذبح اليمنيين.

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