بيت ثقافة ساقلتة مغلق في أوقات العمل.. ولا عزاء لرواده

اشتكى شباب مدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج من عدم تمكنهم من دخول بيت الثقافة، والذي كانوا يرون فيه المتنفس الوحيد لقتل أوقات فراغهم، بالاطلاع على الكتب المختلفة التي تساعدهم علي الإلمام بما يساعدهم على فهم ما يدور حولهم من أمور سياسية ودينية وغيرها؛ بسبب إغلاقه المتكرر في أوقات العمل الرسمية، في غياب تام من المسؤولين، سواء فرع ثقافة سوهاج أو الوحدة المحلية.

كما اشتكوا من عدم تنظيم بيت الثقافة أي ندوات أو مسابقات أو عروض فنية وشعرية ودينية تساعد على جذب أكبر عدد من الرواد له، رغم وجود ميزانيات وبنود لها.

يقول يوسف عبد المولى، حاصل على بكالوريوس تجارة من مدينة ساقلتة: إننا نضطر للجلوس على المقاهي ومشاهدة التليفزيون؛ لعدم وجود ما نفرغ فيه طاقتنا، ونقضي فيه وقت فراغنا. مضيفًا أن المدينة لا يوجد بها قصر ثقافة كما هو الحال في سوهاج وطهطا والمنشاة وغيرها من المراكز أو المدن التي يوجد بها مثل هذه الأماكن التي تساعد الشباب على عدم سلوك الطريق الخاطئ.

وطالب عيسى أحمد، حاصل على دبلوم من مدينة ساقلتة، المسؤولين عن ثقافة سوهاج بالاهتمام بقصور وبيوت الثقافة الموجودة بالمراكز والمدن؛ حتى تؤدي دورها المطلوب منها كما هو محدد على الواقع وليس على الدفاتر الموجودة على المكاتب؛ حتى يتم تنوير عقول الشباب.

مصدر بفرع ثقافة سوهاج، رفض ذكر اسمه، قال لـ “البديل” إن أي موقع ثقافي، سواء كان بيت ثقافة أو قصر ثقافة له عدة مهام، أبرزها أنه متنفس للشباب والأطفال ومنارة لعقولهم من خلال تنظيم الندوات والمسابقات المختلفة، مضيفًا أنه بسبب غياب الرقابة من جانب مسؤولي الفرع الرئيسي بسوهاج على المواقع الثقافية يلجأ موظفو المواقع إلى عدم الانتظام في العمل وتسوية الأنشطة على الورق دون القيام بأي فعالية على أرض الواقع.

شريف السيد حسين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، قال إنه وردت إليه شكوى الأسبوع الماضي لإغلاق بيت ثقافة ساقلتة في أوقات العمل الرسمية، مضيفاً في تصريحات لـ “البديل” أنه تمت إحالة جميع الموظفين بالمكان للتحقيق؛ لعدم انتظامهم في العمل.

وأوضح حسين أنه سوف يشكل لجنة من التفتيش المالي والإداري والمتابعة والشؤون القانونية بالوحدة المحلية للمرور على المكان؛ للتأكد من التزام الموظفين بالفتح والغلق في المواعيد المحددة، حتى يؤدي بيت الثقافة دوره المنوط به في تنوير عقول الشباب والأطفال، ويكون متنفسًا للشباب بدلًا من الجلوس على المقاهي.

من جانبه قال خالد إسماعيل، مدير عام فرع ثقافة سوهاج، إنه لم يكن يعلم بتلك المخالفات التي يرتكبها موظفو بيت ثقافة ساقلتة، مؤكدًا أنه سوف يحيل الواقعة للتحقيق لمجازاة المقصرين في العمل، ورفض مدير عام فرع ثقافة سوهاج الرد على أي أسئلة أو استفسارات أخرى حول عدم قيام بيت الثقافة بأي أنشطة أو فعاليات.