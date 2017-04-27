بعد تغول «التنفيذية» على «القضائية».. ماذا تبقى من «دولة المؤسسات»؟

جاءت موافقة مجلس النواب أمس بشكل نهائي على قانون السلطة القضائية، باختيار رئيس مجلس الدولة بيد السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية، لتضاف إلى قائمة مطولة تعزز سطوة السلطة التنفيذية وتغولها على السلطة القضائية.

كان مجلس الدولة قد رفض مشروع قانون الهيئات القضائية، باعتباره تعديًا على صلاحيات السلطة القضائية واستقلالها، وسلم مجلس الدولة رده على المشروع إلى البرلمان، إلَّا أن مجلس النواب لم يناقش ملاحظات مجلس الدولة ووافق على القانون.

اختيار رؤساء الجامعات

كانت البداية بعملية التعيينات التي وضغت تحت يد رئيس الجمهورية، حيث أصدر رئيس الجمهورية في 2014 قرارًا بقانون تعديل بعض أحكام تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 الذي نص في مادته 25 بتعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في المجالات كافة، يتقدم به طالب الترشح.

ما سبق يعني إلغاء الانتخابات بالجامعات ووضع اختيار رؤساء وعمداء الكليات من بين 3 أسماء تختارها لجان، وترفع إلى رئيس الجمهورية لإلغائها، ورغم انتهاك هذا القانون مبدأ استقلال الجامعات الذي نص عليه الدستور في المادة 21 منه، والذي يعني إدارة الجامعات شؤونها دون تدخل من السلطة التنفيذية للسيطرة عليها، فإن اختيار رؤساء الجامعات من جانب رئيس الجمهوري يتم اعتمادًا على تقارير الأجهزة الأمنية.

الهيئة الوطنية للإعلام

جاءت الهيئة الوطنية للإعلام ضمن المؤسسات التي أصبح تعيين رؤسائها بيد رئيس الجمهورية، بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرارات الجمهورية 158 و159 و160 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، طبقًا لنصوص ومواد القانون 92 لسنة 2016 الذي نص على تشكيل المجلس والهيئات المذكورة، بناء على ترشيحات مجلس الدولة ومجلس النواب ونقابة الصحفيين والإعلاميين والعاملين بالطباعة والصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للجامعات ووزارتي الاتصالات والمالية.

وجاء تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث، المتمثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، لينص على تولي نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد رئاسة «الأعلى للإعلام»، والكاتب الصحفي كرم جبر «الوطنية للصحافة»، كما تولى رئيس قطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون الرسمي حسين زين «الوطنية للإعلام»، ليصبح بذلك التحكم في الإعلام بيد السلطة التنفيذية.

السلطة التشريعية

بطريقة غير مباشرة انتقلت العديد من صلاحيات السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية، وربما يعود ذلك إلى كون أغلب النواب من المؤيدين لقرارات رئيس الجمهورية، أبرز تلك الأمثلة كان قرض صندوق البنك الدولي الذي وافقت عليه الحكومة دون أخذ رأي السلطة التشريعية، وكان يستوجب العودة للنواب كما نصت كدت 117 من الدستور، بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة إلَّا بعد موافقة مجلس النواب، وبعد أن حصلت الحكومة على الدفعة الأولى من القرض ارسلت الاتفاقية للنواب للموافقة عليها.

وليست اتفاقية قرض النقد الدولي الحالة الوحيدة التي تم تخطي السلطة التشريعية فيها، فقد وافقت السلطة التنفيذية على اتفاقية تيران وصنافير والتنازل عنها للسعودية دون الرجوع للسلطة التشريعية، بالمخالفة للمادة 151 من الدستور التي تنص على أن «يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلَّا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة».