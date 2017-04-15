بشار الجعفري.. أسد الدبلوماسية السورية

في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات حول الأزمة السورية، وتتسارع فيه الأحداث، يبرز على الساحة السياسية والدبلوماسية اسم المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، المعروف بمواقفه القوية ودفاعه المستميت عن الدولة السورية ومقدرات وحقوق الشعب السوري، الأمر الذي يجعله دائمًا مثارًا للجدل في المؤتمرات والقمم العربية والدولية.

من هو بشار الجعفري؟

هو دبلوماسي سوري، ولد في العاصمة السورية دمشق، في 14 إبريل عام 1956، وتخرج عام 1977 في جامعة دمشق بشهادة بكالوريوس تخصص الأدب الفرنسي، وحصل الجعفري على ماجستير في الترجمة والتعريب عام 1978 من جامعة دمشق، وماجستير في العلاقات الدولية السياسية عام 1982 من المعهد الدولي للإدارة العامة بالعاصمة الفرنسية باريس، وماجستير في إدارة المنظمات الدولية عام 1982، ودكتوراه في العلوم السياسية عام 1989 من جامعة الأختام بفرنسا، ودكتوراه في تاريخ الحضارة الإسلامية في جنوب شرق آسيا في نفس العام من جامعة سياريف هداية الله بإندونسيا.

يتحدث “الجعفري” العربية والإنجليزية والفرنسية والفارسية بطلاقة، وهو ما أهله إلى العمل في الشؤون الخارجية والسياسية لبلاده، حيث بدأ تجربة عمله في وزارة الشؤون الخارجية في عام 1980، وكان السكرتير الثالث في السفارة السورية في باريس ما بين 1983-1988، وخدم مرة أخرى في السفارة السورية بفرنسا على مستوى وزير مستشار في الفترة 1997-1998، فيما تم تعيينه الوزير المفوض والقائم بالأعمال في السفارة السورية بإندونيسيا في الفترة ما بين عامي 1998-2002.

وفي عام 2002 تم تعيينه مديرًا لإدارة المنظمات الدولية في وزارة الشؤون الخارجية بدمشق، وظل في هذا المنصب حتى عام 2004، ليؤدي اليمين الدستورية في منصب السفير فوق العادة، والمفوض والممثل الدائم لسوريا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وفي عام 2006 تولى الجعفري منصب سفير فوق العادة، والمفوض والممثل الدائم لسوريا لدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلفًا لـ”فيصل مقداد”.

سبق أن كرم الأمين العام للأمم المتحدة السابق، بان كي مون، بشار الجعفري، ضمن حفلة تكريم تم تنظيمها للسفراء الذين قضوا 10 سنوات كسفراء لبلادهم في الأمم المتحدة، وذلك في أكتوبر عام 2016، حيث قدم “كي مون” أوسمة خاصة للسفراء، والتقط صورة جماعية معهم، وهي الخطوة التي عدها الكثيرون انتصارًا للدبلوماسية السورية في وقت صعب.

“الجعفري” مواقف قوية ودفاع مستميت

طالما أثار الدبلوماسي السوري، بشار الجعفري، العديد من الجدل حول مواقفه السياسية الداعمة باستمامة للدولة السورية، هذا الرجل المُلم بدهاليز البيت السياسي، والذي لم تغيره صفقات مشبوهة أو محاولات ابتزاز انصاع إليها العديد من الرؤساء والزعماء العرب، حيث حفلت دورات الأمم المتحدة بالعديد من الجلسات الساخنة بسبب صراحة هذا الدبلوماسي، الذي لا يعرف اللون الرمادي في تصريحاته، خاصة أنه تولي هذه المسؤولية في وقت حساس بالنسبة لسوريا، ودافع باستماتة عن مصالح بلاده.

https://www.youtube.com/watch?v=Moh68ag-_9k

كانت أخر مواقف “الجعفري” التي أثارت الكثير من الجدل، تلك التصريحات التي أدلى بها المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، في تعليقه على وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للرئيس السوري، بشار الأسد، بـ”الحيوان”، حيث قال “الجعفري”: إن الأمر لا يستحق التعليق على مثل هذا التصريح، شيء يرثى له أن نسمع مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والاستفزازية من أهم قائد في العالم الغربي، أشعر بالخزي.

في فبراير الماضي رفض “الجعفري” مصافحة دبلوماسي تركي تواجد بقاعة المحادثات تحت إشراف الأمم المتحدة في جنيف، بين الوفد الرسمي السوري ووفد المعارضة السورية المسلحة، حيث اقترب الدبلوماسي التركي ليصافح الجعفري، فأدار الأخير ظهره، ومضى في طريقه دون أن يصافحه، ولدى سؤال إحدى وسائل الإعلام عن سبب عدم مصافحته للدبلوماسي التركي، قال: إن تركيا أرسلت كل الإرهابيين والقتلى والتكفيريين الى سوريا، ودمرت بلادنا، وأن أكثر من 300 ألف إرهابي وتكفيري دخلوا من تركيا إلى سوريا، وأحرقوا المدن والقرى، وذبحوا عائلات، وذبحوا صحفيين أبرياء، وأحرقوا عائلات وهم أحياء، كما أن الجيش التركي خرق السيادة السورية، ودخل إلى الأراضي السورية، واحتل مناطق فيها، لذلك أنا لا أصافح الدبلوماسي التركي.

وفي نوفمبر عام 2016 شن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة هجومًا حادًّا على السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور، بعد أن قالت إن شاهد عيان أكد لها أن الطيران الحربي السوري والروسي نفذ 180 غارة جوية خلال ليلة واحدة فقط، وهو ما رد عليه الجعفري بالقول: بطبيعة الحال وباعتبارها دبلوماسية مخضرمة وخبيرة، فقد صدقت بسذاجة شاهد العيان هذا الذي هو في نهاية المطاف إرهابي من تنظيم جبهة النصرة، الذي صنفته حكومة بلادها على أنه كيان إرهابي، فأي نفاق هذا؟! وأي كذب هذا الذي نسمعه في بعض الجلسات العبثية حول الوضع الإنساني في بلادي؟! وتابع الجعفري: ادعت المندوبة الأمريكية كذبًا وزورًا وبهتانًا أن الطيران السوري ألقى منشورات تقول للمدنيين شرق حلب: غادروا أو ستموتون، هكذا قالت المندوبة الأمريكية، وهذا الكلام طبعًا كذب في كذب ومعيب ومخجل، ولفت الجعفري حينها إلى أن “الحكومة السورية فتحت 6 ممرات إنسانية لهؤلاء المدنيين وممرين للمسلحين ممن يريدون الخروج من شرق حلب، لكن هؤلاء الإرهابيين لم يخرجوا، ولم يدعوا المدنيين يخرجون؛ لأنهم يستخدمونهم كرهائن ودروع بشرية.

شهدت قمة الأمم المتحدة التي انعقدت في إبريل عام 2015 مناوشات بين المندوب السعودي، عبد الله المعلمي، ونظيره السوري، بشار الجعفري، حيث تحدى الأخير أن تقوم السعودية بتنفيذ ما تقوله ضد سوريا، وذلك بعد أن هدد “المعلمي” سوريا بالتدخل عسكريًّا وحسم الأزمة لصالح الجماعات المسلحة التي تدعمها الرياض هناك، وهنا رد “الجعفري” على تهديدات نظيره السعودي قائلًا: إني أضعه أمام الامتحان، أمام الأعضاء أن ينفذ تهديداته لسوريا، مضيفًا: فلتُرِنا السعودية ماذا تستطيع أن تفعل ضد بلادي، وعندها سنقطع اليد التي تمتد لسوريا، وسنعاقب السعودية بما تستحق.