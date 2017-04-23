برشلونة يسقط الريال في مباراة مجنونة بطلها ميسي

حقق فريق برشلونة انتصار صعب للغاية على غريمه التقليدي ريال مدريد، بنتيجة 3/2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب “سانتياجو برنابيو” ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم “ليجا”.

تقدم ريال مدريد في الدقيقة 28 من أحداث شوط المباراة الأول عن طريق كاسيميرو، ولم يستطيع الريال أن يحافظ على قدمه أكثر من خمسة دقائق حيث تدخل الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية بتسجيله هدف التعادل للبارسا لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله.

حاول الريال تسجيل هدف التقدم واتيحت له العديد من الفرص أمام شباك الفريق الكتالوني ولكن الكرة أبت أن تسكن الشباك ليأتي العقاب من برشلونة في الدقيقة 73 من عمر المباراة عن طريق ايفان راكيتيتش، حيث سجل هدف رائع من تسديدة بعيدة المدى بقدمه اليسرى على يمين نافاس، حارس الريال ليضع فريقه في المقدمة.

ووسط محاولات ريال مدريد لتعديل النتيجة تأتي الصدمة لعشاقه بخروج سيرجيو راموس، قائد الفريق مطرودًا أثر عرقلته لليونيل ميسي، ليخوض فريقه المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 77.

لم ييأس الريال وأجرى الفرنسي زين الدين زيدان، تغيير لتنشيط الجانب الهجومي بالدفع بالكولومبي جيمس رودريجيز، الذي كافئ مدربه بتسجيله هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 86، وظن الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل قبل أن يعود ميسي، في الثواني الأخيرة ويضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه ويمنح برشلونة ثلاث نقاط ثمينة للغاية تعيده للمنافسة من جديد على لقب الليجا.

برشلونة رفع رصيده بهذا الانتصار إلى 75 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب لأول مرة منذ فترة طويلة، ويأتي الريال في الوصافة بنفس عدد النقاط ولكن يتبقى للأخير مباراة مؤجلة.

أهداف المباراة

https://www.youtube.com/watch?v=uXhk_GnlFtg