بالمستندات.. ألف معلم «أول» بالمنيا يبحثون تفعيل الترقية

تسيطر حالة من الغضب على أكثر من ألف معلم بمحافظة المنيا؛ لعدم حصولهم على حق الترقية إلى معلم أول “أ”، وفقا لدرجاتهم الوظيفية المستحقة، خاصة أنهم حصلوا على موافقة جميع الجهات المعنية لها منذ 5 أعوام، إلا أنها لم تنفذ حتى اليوم.

وأكد المعلمون أن أوراقهم مستوفاة جميع الشروط، وأن عددا كبيرا من المعلمين تم تعيينهم حديثا جاءوا بعدهم بأربعة سنوات، وحصلوا على تلك الترقيات، وتطبق عليهم الامتيازات كافة، دون النظر لمشكلتهم ومماطلة مسؤولي التعليم بالمديرية.

وقال عزت ثابت، أحد المعلمين المتضررين، إن غالبية المعلمين تم تعيينهم عام 1997، وأصبحوا حاليا معلمين “أول”، وعندما تقدموا بطلب الترقية، جاءت موافقات الترقية بالفعل، وفقا لقرار الوزير 220 لعام 2012، وقرار المحافظ 509 يوم 26 أغسطس 2012، وتسلموا بالفعل المخاطبات الخاصة بالموافقة، ومنذ وقتها، لم يتم اعتمادها لدى مديرية التربية والتعليم حتى اليوم.

وأضاف ثابت لـ”البديل”، أن هناك عددا كبيرا من المعلمين حصلوا على ترقيات مماثلة، رغم أنهم حديثو التعيين، ولم يواجهوا أية مشكلات، بينما مازال أكثر من ألف معلم يعانون حاليا للحصول على حقهم، دون جدوى.

وأكد هلال مجدي، أحد المعلمين المتضررين، أنهم جميعا يستوفون الأوراق المطلوبة، والدليل على ذلك أن جوابات التعيين حصلوا عليها منذ 5 أعوام تقريبا، لكن تفعيل الترقيات مازال تائها بين المديرية والمحافظة، متابعا: “توجهنا إلى قسم الترقيات بالمديرية، ولم يفيدنا أحد، سوا بقول: قريبا ستحل المشكلة”.

واستنكر مجدي عدم حصولهم على حقوقهم المشروعة، رغم أن أوراقهم قانونية ومستوفاة، مضيفا أنه في بادئ الأمر تمت مطالبتهم بعمل أبحاث والحصول على تدريبات، ليتمكنوا من الحصول على الترقيات، وبالفعل تم إنهاء المتطلبات كافة، ورغم ذلك، لم يتم إنهاء الإجراءات الأخيرة لتنفيذ الترقيات، وحصولهم على حافز 25% أسوة بباقي زملائهم.

على الجانب الآخر، قال صفوت جارح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن المشكلة تتمثل في وجود إشكالية بين أكاديمية المعلمين والوزارة؛ إذ ترى الأكاديمية عدم أحقية المعلمين في التعيين لأن قرار المحافظ لا يعتد به لديها، مؤكدا: “جاري حل المشكلة مع الوزارة حاليا، بعدما تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة لإنهاء الأزمة”.