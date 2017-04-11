بالفيديو.. يوفنتوس يلقن برشلونة درسًا قاسيًا

قطع فريق يوفنتوس الإيطالي شوطًا كبيرًا نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب تغلبه على نظيره برشلونة الإسباني، بنتيجة 3/صفر، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب «يوفنتوس أرينا» بإيطاليا، في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري الأبطال.

وضع الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، فريقه في المقدمة بعد مرور سبع دقائق فقط من بداية المباراة، وعاد ديبالا في الدقيقة 22 ليضيف هدفه الشخصي الثاني والهدف الثاني للفريق؛ لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الملعب والجمهور بهدفين دون مقابل.

حاول برشلونة كثيرًا أن يعود للمباراة خلال شوط المباراة الثاني وفرض سيطرته على مجريات الأمور، ولكن كان لجورحيو كيلليني، مدافع اليوفي، رأي آخر، حيث ضرب الفريق الكتالوني بهدف ثالث في الدقيقة العاشرة من أحداث شوط اللقاء الثاني؛ ليمنح فريقه الأفضلية في اللقاء، ويصعب الأمور كثيرًا على الضيوف.

ووسط محاولات برشلونة المتكررة لتقليص الفارق وخطف هدف خارج القواعد، يسهل من مهتهم في مباراة الإياب، التي ستقام في إسبانيا، كانت الخطورة الأكبر للأبيض والأسود عن طريق الهجمات المرتدة التي نفذها لاعبوه بشكل جيد، وكادت أن تسفر عن هدف رابع.

أهداف المباراة