بالفيديو.. قطار الأهلي يعبر زعيم الثغر ويبتعد بصدارة الدوري

بالفيديو.. قطار الأهلي يعبر زعيم الثغر ويبتعد بصدارة الدوري

بالفيديو.. قطار الأهلي يعبر زعيم الثغر ويبتعد بصدارة الدوري
رياضة

واصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عروضه القوية، التي يقدمها خلال الموسم الجاري، بتغلبه على نظيره الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب «برج العرب»، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف المباراة الوحيد عمرو السولية، في الثواني الأخيرة من أحداث شوط المباراة الأول، من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء على يسار حارس زعيم الثغر.

الأهلي رفع رصيده بهذا الانتصار إلى 61 نقطة في صدارة جدول الترتيب بفارق سبع نقاط عن مصر المقاصة أقرب منافسيه، وبفارق 21 نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك، بينما توقف رصيد الاتحاد بهذه الخسارة عند 30 نقطة في المرتبة التاسعة.

المارد الأحمر فرض سيطرته على مجريات الأمور، وكان الأخطر طوال المباراة، وكاد أن يسجل أكثر من هدف لولا وقوف الحظ مع حارس الاتحاد السكندري.

هدف المباراة

الوسوم :

الأكثر قراءة

اقتصاد
كيف تسدد مصر مليارًا و43 مليون جنيه يوميًّا فوائد للديون؟
مصر
قانونيون: «الأمور المستعجلة» تتعدى اختصاصاتها وتمهد للتنازل عن تيران وصنافير
مصر
خفض سن تقاعد القضاة تكرار لفشل الإخوان

اقرأ ايضاً

رياضة
بالفيديو.. يوفنتوس يلقن برشلونة درسًا قاسيًا
رياضة
صلاح يتقدم مركزين في ترتيب أفضل 20 لاعبًا بـ«الكالتشيو»
رياضة
اليوم.. الأهلي يسعى لعبور الاتحاد وبتروجيت يستضيف الإنتاج