بالفيديو.. قطار الأهلي يعبر زعيم الثغر ويبتعد بصدارة الدوري

واصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عروضه القوية، التي يقدمها خلال الموسم الجاري، بتغلبه على نظيره الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب «برج العرب»، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف المباراة الوحيد عمرو السولية، في الثواني الأخيرة من أحداث شوط المباراة الأول، من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء على يسار حارس زعيم الثغر.

الأهلي رفع رصيده بهذا الانتصار إلى 61 نقطة في صدارة جدول الترتيب بفارق سبع نقاط عن مصر المقاصة أقرب منافسيه، وبفارق 21 نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك، بينما توقف رصيد الاتحاد بهذه الخسارة عند 30 نقطة في المرتبة التاسعة.

المارد الأحمر فرض سيطرته على مجريات الأمور، وكان الأخطر طوال المباراة، وكاد أن يسجل أكثر من هدف لولا وقوف الحظ مع حارس الاتحاد السكندري.

هدف المباراة