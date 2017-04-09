بالفيديو.. صلاح يقود روما لانتصار كبير على بولونيا

قاد محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف روما الإيطالي، فريقه لتحقيق انتصار كبير على نظيره بولونيا بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «ريناتو دال أرا»، ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم «كالتشيو».

سجل هدف التقدم لفريق الذئاب فيدريكو فازيو، في الدقيقة 25 من أحداث شوط المباراة الأول، وتمكن الفرعون المصري محمد صلاح، من تعزيز تقدم الذئاب بهدف ثاني في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم روما بهدفين دون مقابل، وعاد صلاح، بعد مرور 35 دقيقة من أحداث شوط المباراة الثاني للظهور من جديد، لكن هذه المرة من خلال تمريرة رائعة أسفرت عن الهدف الثالث لروما.

الفوز رفع رصيد ذئاب العاصمة الإيطالية إلى 71 نقطة، يحتل بهم وصافة جدول الترتيب خلف يوفنتوس المتصدر بفارق ست نقاط، بينما توقف رصيد بولونيا عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر.