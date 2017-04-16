بالفيديو.. الأهلي والمقاصة يواصلان مسيرتهما الناجحة بالدوري

لعبة الكراسي الموسيقية تتواصل في قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مصر المقاصة استفاد من انسحاب الزمالك منافسه في مباراة اليوم، لتذهب إليه الثلاث نقاط الخاصة بمباراته المؤجلة أمام الأبيض في الأسبوع الثاني والعشرين؛ ليقلص الفارق مع الأهلي المتصدر إلى أربع نقاط بدلًا من سبع نقاط.

وخاض الأهلي هو الآخر مباراته المؤجلة من نفس الأسبوع أمام غريمه أسوان، على ملعب الأخير، ولم يحتاج الشياطين الحمر أكثر من عشر دقائق لحسم اللقاء، حيث تمكن أصحاب الرداء الأحمر من زيارة فريق الجنوب في الدقيقة الثامنة عن طريق ميدو جابر، وبعد مرور ثلاث دقائق فقط أضاف الإيفواري سوليماني كوليبالي الهدف الثاني للأهلي والرابع له منذ انتقاله إلى الجزيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

فوز الأهلي جعل الفارق يتسع مرة أخرى مع المقاصة إلى سبع نقاط، ويحتل الأحمر الصدارة برصيد 64 نقطة، يليه مصر المقاصة برصيد 57 نقطة.

هدفا المباراة

وفي مواجهة أخرى بنفس الجولة اكتسح الداخلية نظيره الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف دون مقابل؛ ليرفع الأول رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس عشر، ويتوقف رصيد العجلات الحربية عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

أهداف المباراة

كما حقق المقاولون العرب فوزًا هامًّا على ضيفه النصر للتعدين، بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول. الفوز رفع رصيد ذئاب الجبل إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد النصر للتعدين عند 16 نقطة في المركز السابع عشر ما قبل الأخير.

أهداف المباراة