بالفيديو.. إنتر وميلان «حبايب» في «ديربي الغضب»

بالفيديو.. إنتر وميلان «حبايب» في «ديربي الغضب»

بالفيديو.. إنتر وميلان «حبايب» في «ديربي الغضب»
رياضة

بهدفين لمثلهما انتهى ديربي مدينة ميلانو «ديربي الغضب» بالتعادل الإيجابي بين إنتر ميلان وغريمه التقليدي ميلان، في المباراة التي احتضنها ملعب «جوزيبي مياتزا» ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى لكرة القدم «كالتشيو».

تقدم إنتر ميلان صاحب الضيافة في موقعة اليوم، في الدقيقة 36 من أحداث شوط الأول عن طريق أنطونيو كاندريفا، واستطاع «الأفاعي» تعزيز تقدمهم بهدف ثان قبل نهاية النصف الأول من المباراة عن طريق ماورو إيكاردي، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الضيافة بهدفين دون مقابل.

حاول فريق ميلان العودة من جديد خلال النصف الثاني من المباراة ولكن ظل إنتر محافظا على تقدمه حتى الدقيقة 83 حيث مكن أليسيو رومانيولي، ميلان من العودة للقاء بتسجيله هدف تقليص الفارق في شباك إنتر لتصبح النتيجة 2/1.

هدف ميلان في شباك إنتر جعل معنويات اللاعبين ترتفع وباتت نقطة التعادل صوب أعينهم ومع الضغط المستمر على دفاعات المنافس تمكن الراسونيري من إدراك مبتغاه بزيارة شباك سمير هاندانوفيتش، حارس إنتر للمرة الثانية في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع الذي احتسبه دانيلي أورساتو، حكم المباراة والمقدر بخمسة دقائق.

التعادل منح كلا الفريقين نقطة ليظل كل منهما محتفظا بموقعه في جدول الترتيب، ميلان في المركز السادس برصيد 58 نقطة، وإنتر في المرتبة السابعة برصيد 56 نقطة.

أهداف المباراة

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