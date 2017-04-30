بالصور والفيديو.. ابنة الغربية خريجة آداب إنجليزي كهربائي سيارات

لم تجد سمر إبراهيم النصيري، بنت مدينة كفر الزيات، والحاصلة على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية، أي مشكلة في عملها كهربائي سيارات نقل ثقيل، خاصة أنها لقيت تشجيعًا من أهلها، وتعتبر أن الفتاة قادرة على النجاح في أي مجال تخوضه، وتستطيع فرض نفسها وشخصيتها على الجميع، ووجدت في عملها بورشة كهرباء سيارات فرصة جيدة لمساعدة أسرتها من ناحية، ولقتل الفراغ من ناحية أخرى.

لا تنكر سمر أن التعامل مع السائقين أمر صعب إلى حد كبير، ولكنها استطاعت تخطي هذه المشكلة من خلال ما اكتسبته في الدراسة والبحث وأجواء العمل من قوة شخصية وقدرة على التعامل مع هذه الأمور، ورغم أنها واجهت مصاعب كثيرة، من بينها طرق التعامل مع السائقين وأصحاب الورش أنفسهم، فبعضهم كان يخاف من نجاحها، وبعضهم تعمد تعليمها بالخطأ، إلا أنها بعد مشوار طويل تمكنت من إتقان المهنة، وغيرت بطاقتها الشخصية من حاصلة على ليسانس آداب إلى كهربائي سيارات.

ومن المواقف الغريبة التي قابلتها أن العديد من زبائنها كانوا يأتون فقط ليثبتوا أن الفتاة التي تعمل في ورشة السيارات المقطورة لا تتمتع بنفس المهارة التي سمعوها عنها، بينما كان آخرون يرفضون أن تصلح لهم سياراتهم، فما زال هناك من لا يثق بالمرأة في تلك المهنة، وهناك من حاول أن يستغل شطارتها بالعمل معه وتبني مشروعها والاستفادة من مجهودها واستغلاله، إلا أن تعامل ومواقف أصحاب الورش معها اضطرها لترك الورشة التي تعمل بها، واستئجار جهاز لفحص السيارات وممارسة العمل بطريقة حرة.

تخرجت سمر في كلية آداب شعبة اللغة الإنجليزية، وحصلت على دبلومة في ميكانيكا وكهرباء السيارات، لشغفها بهذا المجال الذي سطّر الرجال قواعده، واحتكروا أركانه بالكامل، وتتفوق يومًا وراء الآخر، وحلم حياتها إنشاء مركز صيانة، يكون منفذًا لتدريب الفتيات والشباب؛ من أجل تخريج دفعة من الشباب والبنات يستطيعون الانخراط والمنافسة في قطاع صيانة سيارات النقل الثقيل، كما تتمنى مقابلة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية؛ لعرض مشروعها عليه، أملًا في أن تتبنى المحافظة مشروعها الذي تحلم بتنفيذه.