اليوم.. قراءة في أعمال شاعر الشباب بصالون «أم كلثوم»

يقيم متحف أم كلثوم، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، صالونا بعنوان “شعراء أم كلثوم”، في الثامنة من مساء اليوم الاثنين، بقصر المانسترلي بمنيل الروضة.

الصالون يحمل اسم شاعر الشباب أحمد رامي، وقراءة لأشعاره التي كتبها لأم كلثوم وتغنت بها، يستضيف الصالون الشاعر علي عمران، الناقد الدكتور رمضان الحضري، والإعلامية الدكتورة علا حويدق.

ويصاحب الصالون تخت شرقي مع المطربة أنغام مصطفى، وباقة من روائع سيدة الغناء العربي أم كلثوم، حيث كون أحمد رامي، شاعر الشباب، وكوكب الشرق ثنائيا ظل طيلة سنوات عدة يتحف المستمعين بالعديد من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا وقت عرضها، ولازالت حتى يومنا باقية وناجحة، رغم رحيل من كتبها ومن غنتها.

بدأت علاقة الثنائي عام 1924 عندما طلب الشيخ أبو العلا، أحد أساتذة أم كلثوم، من أحمد رامي وهو متواجد في فرنسا، قصيدة لفتاة حديثة العهد بالغناء قادمة من دلتا مصر، فما كان منه إلا أن أعطاها قصيدة “الصب تفضحه عيونه” لتكون بمثابة الانطلاقة بين الثنائي الذي برع في تقديم كل أنواع الأغنية، سواء كانت رومانسية أو حزينة أو غيرها.

بعدما عاد رامي إلى مصر أخبره صديقه محمد فاضل عنها، فما كان منه إلا أن ذهب ليسمعها، وجلس في الصف الأول، وكانت تغني من دون آلات موسيقية، وطلب من أم كلثوم أن يسمع قصيدته، فأخذت تغني قصيدته “الصب تفضحه عيونه”، ومن هنا صارت بينهما علاقة استمرت 50 عاماً، ولم تتوقف إلا بوفاتها عام 1975.

خلال هذه الرحلة، سرد رامي حكايته مع أم كلثوم، التي أحبها، فكتب ”خايف يكون حبك”، تلاها ”أنا حالي في هواها عجب”، و”أخدت صوتك من روحي”، و”زارني طيفك في المنام”، و”قلبك غدر بي”، و”ياستي ليه المكايدة”، وعندما أراد أن يعاتبها، كتب لها ”حيرت قلبي معاك”، و”أنت الحب”، و”يا اللي انحرمت الحنان”، و”يا طول عذابي”، ”خاصمتني”، و”فايتني وأنا روحي معاك”، و”البعد طال”، و”على عيني الهجر”، وطوال علاقته بها، ظل يسرد حاله معها بشتى أوضاعه، حتى وصل إنتاجه لها من الأغاني إلى 136.

وقتما تزوج رامي، أهدته أم كلثوم خاتما، وظل محتفظا به في يده حتى وفاته، وفي أحد الحوارات الصحفية سئل ابنه عن السبب الذي منع والده من الزواج بأم كلثوم، فقال إن والده أخبره بأنه لو تزوجها سيكون الزواج سبباً في اعتزالها الغناء لأنه رجل شرقي ولن يسمح لها بالغناء، ووقتها كان سيتوقف إنتاجه الفني لها، وكنا سنفقد أروع الأغاني التي جاد بها خلال رحلته معها، ليختار شاعر الشباب أن يظل محتفظا بحبه لكوكب الشرق مقابل أن تغني هي بإحساسه نحوها.