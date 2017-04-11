اليوم| النمنم يفتتح مؤتمر أدباء القناة.. وصالون الأزهر يعرض «علومولجي»

يقام اليوم عدد من الندوات الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة والمراكز الثقافية في المحافظات، ويفتتح عدد من المهرجانات والفعاليات تحت رعاية وزير الثقافة حلمي النمنم، بالإضافة إلى الحفلات الفنية والعروض المسرحية بدار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي.

الندوات الثقافية

يفتتح وزير الثقافة حلمي النمنم، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، الدورة العشرين لمؤتمر أدباء القناة وسيناء بعنوان “تجليات الهامش بين الواقع والاغتراب” الذي تستضيف فعالياته محافظة بورسعيد، في الحادية عشرة صباحا، بمسرح قصر ثقافة بورسعيد، ويستمر لثلاثة أيام.

فيما تستضيف جامعة بورسعيد فعاليات الملتقى القومي الثالث للتنمية البشرية، بمشاركة طلاب 24 جامعة مصرية تحت شعار “بالعلم والعمل تحيا مصر”، ويستمر لخمسة أيام، ويعقد بيت ثقافة قرية بدواى بمركز المنصورة ندوة عن “تنمية ذكاء الأطفال” بمقر البيت، وينظم مركز إعلام المنصورة ندوة بعنوان “معًا لمواجهة الإرهاب”، بمقر الوحدة المحلية بقرية بشلا بمركز ميت غمر.

يستضيف مركز “دال” للأبحاث والإنتاج الإعلامي٬ التابع لمؤسسة مؤمنون بلا حدود، ندوة بعنوان “المرأة المصرية.. نظرة في فلسفة وتطبيق التشريع العقابي المصري”، في السادسة مساء، يحاضر فيها الدكتور محمد سمير، الباحث في المجال القانوني والدستوري لقضايا النوع الاجتماعي.

ينظم مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، ندوة الرواق الأسبوعىً في السادسة مساء بمقر المركز، حول موضوع “رؤية في إصلاح التعليم ما قبل الجامعي”، يقدمه إبراهيم حسن، مدير عام بالمعاش وخبير تربوي، يدير الندوة الدكتور مصطفى حاتم، رئيس جمعية الرواق الجديد.

تعقد لجنة الثقافة الطبية المنبثقة من لجنة الثقافة العلمية إحدى اللجان الفرعية للجنة الثقافة العلمية بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان «علاجات حديثة للصلع» ضمن سلسلة ندواتها في تمام الثانية عشرة ظهرًا بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

العروض المسرحية

تقدم فرقة “صالون الأزهر الثقافي” بالتعاون مع كلية علوم بجامعة الأزهر العرض المسرحي “علومولجي”، بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الخامسة مساء، فيما ينطلق عرض مسرحي بعنوان “تشارلي ومصنع الشوكولاتة” المقدم من فريق أتيليه كلية الفنون الجميلة، في الخامسة مساء، على مسرح النهار بشارع القصر العيني، فيما يستضيف معهد جوتة بالدقي العرض الأدائي «بحثًا عن ظل»، في السابعة مساء.

الكتب والحفلات

ينظم المركز الدولي للكتاب مناقشة كتاب “كل القلوب توابيت” للمؤلف إكرام علي، في السادسة مساء، وتقيم دار نهضة مصر للنشر حفل إطلاق كتاب “حدث بالفعل” لهشام سليمان، في السابعة والنصف مساء، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ويستضيف أتيليه القاهرة ندوة لمناقشة رواية “لعنة ميت رهينة”، في السابعة مساء.

تنظم دار مدارات للنشر والأبحاث٬ لقاء مفتوحا مع المهندس محمد عبد القهار٬ بعنوان “الأدب التاريخي بين الحقيقة والخيال الشعبي”٬ ليناقش روايتي “سراي نامه” و”غارب”.

تنظم فرقة وسط البلد في العاشرة والنصف من مساء اليوم، سهرة موسيقية على طريقة مزيكا “الوورلد ميوزيك” بلمسة مصرية عبر ساحة كايرو جاز كلوب، فيما يشارك الفنانان أحمد طارق، وعلي تايكو، أعضاء مشروع “مش فرقة” في الحفل الغنائي الذي يقام الثلاثاء، بقاعة النهر بساقية الصاوي، في السابعة والنصف وحتى العاشرة مساء.