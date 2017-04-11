اليوم.. الأهلي يسعى لعبور الاتحاد وبتروجيت يستضيف الإنتاج

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في السادسة مساء اليوم الثلاثاء ضيفًا ثقيلًا على فريق الاتحاد السكندري، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وكانت نتيجة مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بالدور الأول قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة وبفارق أربع نقاط عن مصر المقاصة وصيف جدول المسابقة، و18 نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك صاحب المرتبة الرابعة، بينما يحتل الاتحاد المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالجبلاية إدارة المباراة إلى الحكم إبراهيم نور الدين، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح وهاني خيري، وعمرو الشناوي حكم رابع.

يسعى الأهلي إلى العودة من ملعب برج العرب بانتصار يجعله يبتعد بصدارة مسابقة الدوري الممتاز بفارق ثلاث نقاط عن المقاصة أقرب منافسية، ويوسع الفارق مع الزمالك الغريم التقليدي إلى 21 نقطة.

وشهدت قائمة البدري المستدعاة لمواجهة زعيم الثغر عودة النيجيري جونيور أجايي، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها، إلى جانب التونسي علي معلول، الذي غاب عن آخر مواجهتين للفريق لأسباب فنية، فيما شهدت القائمة استمرار غياب عماد متعب؛ لأسباب فنية.

وجاءت القائمة كالتالي: شريف إكرامى وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي وأحمد فتحي ومحمد نحيب وسعد سمير وعلي معلول وصبري رحيل ومحمد هاني ورامي ربيعة وحسام غالي وحسام عاشور وعمرو السولية وعبد الله السعيد ووليد سليمان وأحمد حمودي ومؤمن زكريا وميدو جابر وعمرو جمال وأجايي وكوليبالي.

ومن المتوقع أن يخوض البدري المباراة بتشكيل مكون من، شريف إكرامي في حراسة المرمى، وفي الدفاع أحمد فتحي، سعد سمير، رامي ربيعة، علي معلول، أما في الوسط حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، وليد سليمان، ميدو جابر، وفي الهجوم سليماني كوليبالي.

على الجانب الآخر يسعى زعيم الثغر لاستغلال عاملي الملعب والجمهور في موقعة اليوم، من أجل إلحاق الهزيمة الأولى بحامل اللقب هذا الموسم، بعدما كان قريبًا من تحقيق ذلك في مباراة الدور الأول التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

الإسباني خوان كارلوس ماكيدا، المدير الفني لفريق زعيم الثغر، استدعى 20 لاعبًا لمواجهة الأهلي اليوم، وهم:

حراسة المرمي: الهاني سليمان، محمود السيد.

خط الدفاع: بازوكا، عبد الرحمن فاروق، محمد عطوة، هشام شحاتة، كالوشا، عمرو نبيل، حازم إمام، محمود شعبان، سيسوكو.

خط الوسط: محمد عادل، نور السيد، كابونجا، خالد الغندور، أحمد الشيخ، أحمد الألفي، محمد أسامة.

خط الهجوم: خالد قمر، جدو.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة يستضيف فريق بتروجيت صاحب المرتبة السادسة برصيد 33 نقطة، في الثالثة عصرًا، نظيره الإنتاج الحربي صاحب المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة، على ملعب «السويس الجديد».