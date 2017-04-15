اليلة على مسرح الدولة.. «المحاكمة» و«قواعد العشق 40»

يقام اليوم عدد من الندوات الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة والمراكز الثقافية في المحافظات، ويفتتح عدد من المهرجانات والفعاليات تحت رعاية وزير الثقافة حلمي النمنم، بالإضافة إلى الحفلات الفنية والعروض المسرحية بدار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي.

الفعاليات والندوات الثقافية

حيث تعقد إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الثالثة، في المركز القومي للسينما بالقاهرة، بمشاركة الرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور محمد العدل، وينظم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، معرضا فنيا بعنوان “جماليات العمارة الإسلامية” للفنان طارق المري، الساعة السادسة مساء، بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

كما تستمر فعاليات معرض الأقصر الدولي الثاني للكتاب وتشمل أمسية شعرية الساعة 5 مساء، والساعة 7 مساء ندوة بعنوان “المؤسسات الصحفية والإعلامية– تحديات وهموم”، أما في الثامنة مساء تعقد ندوة بعنوان “إشكاليات العمل الأدبي والسينما، بين التلقي البصري والتلقي المعرفي”.

فيما تنطلق فعاليات معرض الأهرام الدولي للكتاب، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، حتى 21 أبريل الجاري، وينظم مركز تحقيق التراث العربي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، احتفالية يوم المخطوط العربي، تحت شعار “التراث في زمن المخاطر”.

يناقش صالون الجراح الذي يقيمه العالم المصري الدكتور جمال مصطفى، في ندوة عامة “تأثير القوى الناعمة على سياسات الدولة وثقافة المجتمع ورقيها”، في الخامسة والنصف مساء، بمكتبة مصر الجديدة.

تقدم مكتبات «أ» ورشة الأشغال النحاسية مع الفنانة أسماء درديري، ابتداء من اليوم السبت 15 أبريل وحتى 28 أبريل الجاري، وينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، بالتعاون مع نادي “في حب الفوتوغرافيا”، ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان “الطبيعة الصامتة.. تطبيقات متنوعة في تصوير المنتجات”.

يقيم المتحف المصري احتفالية خاصة بعنوان «تراثنا بعيون أطفالنا» ينظمها القسم التعليمي ومتحف الطفل، بالتعاون مع مبادرة شط الخير، وجمعية الخير في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتراث ويوم اليتيم، ويبدأ البرنامج في تمام الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا بحديقة المتحف المصري، ويشمل جولات إرشادية داخل المتحف المصري لأبناء دار النصيري ودار العبير لرعاية الأيتام.

فيما يستضيف متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، احتفالية كبرى بمناسبة افتتاحه ليلا أمام الجمهور مساء السبت من كل أسبوع، من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساء، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، وعدد من سفراء الدول الأجنبية بمصر ورؤساء المعاهد الأجنبية، ومن المقرر أن تقام الاحتفالية بحديقة المتحف وتتضمن مجموعة من الفقرات الفنية منها تخت شرقي، بالإضافة إلى جولة داخل قاعات المتحف لكافة الحاضرين.

يقيم المهرجان الثقافي للجالية السودانية بمصر، ندوة للروائي السوداني حمور زيادة، وذلك في تمام السابعة من مساء غد السبت، في بيت السودان. يستقبل مركز الربع الثقافي، الكائن في شارع المعز بالقاهرة، بجوار مسجد الأقمر، حفلة شعرية غنائية تحمل عنوان “ماريونت”، وذلك في تمام الثالثة عصرا وتستمر لمدة 3 ساعات، وينظم الحفل مركز الربع بالتعاون مع الشاعرة مروة كامل.

تنظم ساقية الصاوي، السبت 15 أبريل في تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة الكلمة، ندوة تحت عنوان “سلسلة إعادة كتابة التاريخ” مع المحاضر بسام الشماع، وتدور محاور الندوة حول إعادة كتابة التاريخ بأيدٍ مصرية، اكتشافات أثرية هزت العالم يقدمها المؤرخ بسام الشماع.

العروض المسرحية

ويقدم البيت الفني للمسرح، عرض “المحاكمة “على المسرح القومي بالعتبة، الساعة 8:30 مساء، من بطولة أشرف عبد الغفور، سامي عبد الحليم، سلمى الديب، زين نصار، عماد الراهب، سامح فكري، حمادة شوشة، ومجموعة كبيرة من الشباب إعداد وإخراج: طارق الدويري.

كما يقدم “قواعد العشق 40” على مسرح السلام، الساعة الثامنة مساء، عن رواية للكاتبة إليف شافاق، بطولة بهاء ثروت، وإخراج عادل حسان، وعلى مسرح الطليعة يعرض “يوم أن قتلوا الغناء” الساعة التاسعة مساء، بطولة ياسر صادق، علاء قوقة، إخراج تامر كرم، وبقاعة صلاح عبد الصبور بالطليعة تعرض مسرحية “كلنا لها” الساعة 7 مساء، بطولة سماح سليم، سمر علام، هايدى عبد الخالق، تأليف وإخراج هايدى عبد الخالق،

أما مسرح ميامي فيعرض “العشق المسموع” الساعة الثامنة مساء، سينوغرافيا وإخراج محمد علام، وعلى مسرح أوبرا ملك برمسيس تعرض مسرحية “عشاء عمل” الساعة الثامنة مساء، بطولة أشرف فاروق، أحمد مجدى، تأليف وإخراج محمد محروس.

ويعرض مسرح متروبول مسرحية الأطفال “انت فين يا قمر” الساعة السابعة مساء، بطولة عادل الكومي، نجاح حسن، أشعار محمد الشاعر، وفي الإسكندرية تعرض “دكتوراه في الحب” على مسرح بيرم التونسي الساعة التاسعة مساء، بطولة بثينة رشوان، أشرف مصيلحي، تأليف أبو العلا السلاموني، وإخراج ماهر سليم.

فيما تستعد خشبة مسرح الهوسابير، بالتعاون مع فرقة “خمسمائة”، لتقديم العرض المسرحي “المخطوطة” لمؤلفها حسن الجندي، في تمام الساعة السادسة مساء، وضمن فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية، تعرض مسرحية للأطفال بعنوان “هفتان وريان” لفرقة أسيوط، على مسرح قصر ثقافة الأقصر.

يستعد مسرح ساقية الصاوي لاستضافة العرض المسرحي “في قلبي أنثى عبرية” في تمام الخامسة والنصف مساءً، للفرقة المسرحية فن محوج، عن الرواية التي تحمل نفس الاسم، والصادرة عن دار كيان للنشر للدكتورة خولة حمدي.

الكتب والحفلات

ويناقش قطاع صندوق التنمية الثقافية، كتاب “حروب الجيل الرابع” للدكتور هشام الحلبي، الساعة السادسة مساء، بمركز طلعت حرب الثقافي، وتنظم دار الأوبرا المصرية حفلا فنيا لمركز تنمية المواهب الساعة الثامنة مساء بالمسرح الصغير، ويقام حفل لفريق أوركسترا القاهرة السيمفوني في نفس الموعد على المسرح الكبير.

تستضيف مكتبة البلد، حفل توقيع ومناقشة رواية “سيرة سيد الباشا”، في تمام الساعة السابعة مساءً، وتعقد مكتبة “أ” ندوة ولقاء مفتوحا مع الكاتب تامر أبو عرب، صاحب رواية “العبد” في السابعة مساءً بفرع المعادي.

وتنظم وكالة الغوري، أمسية فنية وحفلا لفرقة التنورة التراثية، وذلك في تمام السابعة والنصف مساء، بمقر الوكالة، وتستضيف ساقية الصاوي بالزمالك، في السابعة والنصف مساء، حفلا للإنشاد الديني يحييه فريق “الأخوة أبو شعر”، وذلك على مسرح قاعة النهر بالساقية، وتحيي فرقة “النفيخة” الفنية، حفلا فنيا على مسرح قاعة الحكمة بالساقية، في الثامنة مساء.