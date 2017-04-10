الولايات المتحدة.. ارتباك وحيرة حيال سوريا

يبدو أن العدوان الأمريكي على قاعدة عسكرية سورية لم يكن محطة للحسم في إطار التعامل مع المسألة السورية بقدر ما مثّل أحد التعبيرات عن الارتباك في هذا الإطار.

على الرغم من كون الولايات المتحدة هي القوة العسكرية الأكبر في التاريخ، فإن المرحلة الحالية في تاريخ العالم والشرق الأوسط تشهد قوى صاعدة أخرى تجعل من القوة العسكرية الأمريكية الجسيمة طرفا غير وحيد، بل لاعبا ضمن آخرين، وتُفقِده عنصر التفرد والمبادرة الذي تمتع به حصرا منذ بدايات نشأة نظام الأحادية القطبية العالمي منذ أوائل الثمانينات.

بهذا المعنى، فإنه من الواضح، إذن، أن سوريا ليست بولندا أو أوكرانيا أو يوغوسلافيا أو جورجيا أو صربيا أو كوسوفو أو لبنان أو الصومال أو أفغانستان أو العراق أو ليبيا، فالتحرك الأمريكي في سوريا، رغم فاعليته في المراحل الأولى من الحرب على الدولة السورية، ظل محاطا، في أغلب أوقات الحرب، بحدود تصبح أضيق مع توالي المراحل والفصول، ولم يعد مسموحا إذن، من حيث المبدأ، أن تنطلق الولايات المتحدة في التصرف منفردة على النحو الذي كان في النماذج سابقة الذكر، باستخدام أدواتها المتنوعة: جيشها، والكثير من الهيئات الديبلوماسية “الدولية” للأمم المتحدة، وحلف شمال الأطلسي، والميليشيات العسكرية المنفذة لأهدافها، والمنظمات المدنية والروابط المهنية التي أنشأتها بأموالها، وغيرها.

مظاهر الارتباك الأمريكي

قبل يومين من العدوان على سوريا، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لا تعتبر إسقاط الرئيس السوري على رأس أولوياتها في المرحلة الحالية، معتبرا أن وجوده “واقع سياسي”، وأن القرار بخصوصه يحدده الشعب السوري وحده، وهو خطاب يصل للتطابق تقريبا مع طرح الدولة السورية نفسه ومع الخطاب الروسي أيضا. كان التصريح حينها تتويجا لتغير بدا أن ترامب يقوده داخل الإدارة الأمريكية نحو تخفيض التدخل الأمريكي في المستنقع السوري، استنادا إلى نظرته المُعلنة بأن تكلفة التدخل في سوريا أعلى من مكاسبه، فضلا عن تسبب هذا التدخل في تقوية شوكة أعداء أمريكا بشكل ضخم وليس العكس.

بحدوث واقعة استخدام السلاح الكيميائي التي تم فبركة مسؤولية الدولة السورية عنها عمدا، مع رفض أمريكي لطلب روسيا بإقامة تحقيق شامل حولها للوصول للمسؤول، قام الأمريكيون بقصف سوريا بناءً على نقاش تم بين ترامب والمؤسسة العسكرية والاستخباراتية، وبعد العدوان بيومين قالت نيكي هايلي، ممثلة أمريكا لدى الأمم المتحدة، إن تغيير النظام في سوريا والتخلص من الرئيس هناك والقضاء على النفوذ الإيراني أولوية للإدارة الأمريكية الحالية التي تمثلها، في تناقض صارخ مع حديثها، هي نفسها، السابق لتمثيلية السلاح الكيميائي، الذي قالت فيه، يوم الثلاثين من مارس الماضي، إن على المرء أن يختار معاركه وأولوياته، وإنه لا يمكن التركيز على إزاحة الرئيس السوري، وهو ما تطابق مع تصريح متحدث البيت الأبيض في حينها.

من ناحية أخرى، طرح وزير الخارجية الأمريكي، أمس السبت، صياغة أكثر توازنا – مما جعلها أقل وضوحا على المستوى العملي – إذ قال إنه بعد التقليل من خطر داعش أو إزالته يمكن التوجه نحو مسألة الإصلاح السياسي في سوريا، مشددا على أهمية “الحل السياسي” لمجمل الأزمة السورية بشراكة جميع الأطراف.

علاوة على ذلك، ومع استحالة تصديق التصدير الإعلامي الأمريكي المُعلَن المضحك بأن الرئيس الأمريكي قد اتخذ قرار قصف سوريا “بعد رؤيته للأطفال ضحايا الغاز” ومن ثم تأثره عاطفيا بالموقف، فقرار العدوان على سوريا تم تسريب الأخبار حوله من جهة وزارة الدفاع الأمريكية قبل حدوثه، وهي المؤسسة التي خاضت لمدة أشهر صراعا سياسيا مكتوما مع ترامب بخصوص العلاقة مع روسيا وانفتاح الرئيس معها كشريك في حل المسألة السورية.

وبشكل عام، فإن من الأسس العملية لمؤسسة الحكم الأمريكية أن الرئيس، وإن كان من صلاحياته إقرار استخدام القوة العسكرية، فإن الأمر على الأرض لا ينحصر في قراره الشخصي المحض بأي حال، فمؤسسة المخابرات ومعها المؤسسة العسكرية شركاء جوهريون في أي خطوة كهذه، وهم المسؤولون أصلا عن تقديم تقدير وقراءة للموقف وتحديد للخيارات المطلوب اتخاذ أحدها، وعرض ترتيب أولويات أمني وسياسي وعسكري للرئيس بخصوص ذلك.

على أي حال يبدو أن الخلاف المبكر الذي بدأ بين ترامب وإدارته من ناحية، وبين أجهزة الاستخبارات، على خلفية اتهامات سابقة من قبل المخابرات المركزية الأمريكية للحملة الانتخابية لترامب بإجراء اتصالات مع الروس خارج القنوات الرسمية من خلال مستشار ترامب للأمن القومي مايكل فلين، يبدو أن هذا الخلاف قد تم تجاوز أخطر مراحله، وأثمر عن خضوع الرئيس لضغط وصل إلى “الابتزاز” من تلك الأجهزة تجاهه، وكان عنوان هذا التجاوز ومن ثم توافق الرئيس مع رؤية وتوصيات تلك الأجهزة هو عنوان سوري شرق أوسطي.

مظاهر التعقيد

تهدف الإدارة الأمريكية إلى القضاء على داعش والنصرة من ناحية، وفي الوقت نفسه تريد الحفاظ على وكلاء مسلحين لها على الأرض في سوريا وهي فصائل المعارضة المعتدلة، التي وجهتها المخابرات المركزية منذ أيام، وفقا لما قاله أحد كبار قادة تلك الفصائل، إلى الاندماج في كيان واحد كبير تحت قيادة العقيد فضل الله حاجي القيادي في “فيلق الشام”، وإلا فإن المخابرات الأمريكية ستمنع عنهم الرواتب الشهرية والتسليح.

غني عن الذكر أن الفصائل المذكورة تحمل تطابقا تاما مع داعش والنصرة في الفكر والسياسات والبنية والأهداف العامة، ومن ثم فالنيّة الأمريكية الواضحة في دمجهم كأعضاء داخل كيان المجتمع، وكمعارضة سياسية في الدولة، تؤدي بطبيعتها إلى مهمة مستحيلة.

وكلاء آخرون تعتمد، وستعتمد، عليهم الإدارة الأمريكية هم الأكراد المسلحون، ولكن الأمر أيضا ليس بهذه البساطة، فللأكراد في سوريا هدفهم الكبير وهو تشكيل دولة كردية إما سيتم اقتطاعها بطبيعة الحال من أراضي الشمال الشرقي السوري أو ستقوم في ظل “فدرلة” الأراضي السورية ونظام الحكم فيها، وكلاهما مسألتان في غاية التعقيد حاليا، ولا أفق واضحا ومفتوحا لمجرد طرحهما فضلا عن العمل عليهما، ويصطدمان مبدئيا بقوى فاعلة على الأرض مضادة لهما جذريا هي تركيا (في حالة دولة كردية كاملة) والدولة السورية (في حالة إقليم كردي فيدرالي).

من ناحية أخرى تهدف الإدارة الأمريكية إلى تغيير النظام في سوريا فعلا، وتغيير النظام هو تغيير سياساته وتوجهاته وانحيازاته في المقام الأول بصرف النظر عن الأشخاص والإفراد المكونين له في حد ذاتهم، ولكن هذا يصطدم بطيف واسع من المجتمع السوري يتبنى بالفعل سياساتذتلك النظام وفكره وتوجهاته، ويتمتع بقدر عال من الصلابة والانتشار العابر للطوائف داخل وخارج جهاز الدولة هناك، فضلا عن حلفاء وثيقين لسوريا كاللبنانيين والإيرانيين والروس لن يقبلوا بهذا، خاصةً بعد تضحيات كبيرة منهم في الميدان السوري، فجميعهم بذلوا الجهود والدماء في سبيل “برنامج سياسي” وإطار عملي تتبناه الدولة السورية سيكون تغييره بيد أمريكية مسألة معقدة وغامضة الكيفية، في ظل انتفاء احتمالية سقوط النظام أو الدولة هناك.

في هذا السياق، يمكن مراجعة وتأمل الموقف الغاضب لعموم جماهير الدولة السورية وحلفائها العرب تحديدا من مقترح مسودة الدستور الذي طرحته روسيا (وهي الحليف الوثيق لسوريا) منذ أشهر وتضمن بعض التوجهات غير المطابقة للبرنامج سابق الذكر، فتجاهلته الدولة السورية كأنه لم يكن.

من ناحية ثالثة، تهدف الإدارة الأمريكية إلى مواجهة النفوذ الإيراني في سوريا بوصفه عاملا كارثيا بالنسبة لها، تسببت في قيامه مجمل سياسات الإدارة السابقة في عهد أوباما، عندما ألقت بثقلها السياسي والإعلامي، والتسليحي في فترة، نحو إسقاط الدولة السورية باستخدام فصائل الإرهاب، ولم يسفر هذا عما هدف له بقدر ما أسفر عن صعود للنفوذ الإيراني في كامل المنطقة، فضلا عن تطور كبير في القدرات العسكرية والتخطيطية والإدارية للمؤسسة العسكرية الإيرانية، ترافق مع حضور فعلي لروسيا على سواحل سوريا يُضاف إلى حضورها في البحر المتوسط بصفة عامة.

ووفقا للإدارة الأمريكية، فتصفية “حالة الصعود” تلك ستتطلب حسابات غاية في الصعوبة والدقة، لأن استخدام الفصائل الإرهابية لتحقيق تلك التصفية أثبت فشله، والحوار مع الروس تعثر كثيرا في هذا الإطار بوقوع حادث “السلاح الكيميائي”، مع حقيقة أن سواء “ضرب إيران” في سوريا أو التفاوض معها لإقناعها بتخفيض لحضورها هناك على المدى المتوسط يستوي كلاهما في صعوبة تحقيقه، ومواجهته لاحتمالات شتى وافتراضه لتنازلات أمريكية لا مفر من تقديمها، أو التسبب في انفجار شامل في المنطقة من الواضح أن الإدارة الأمريكية غير واثقة من كونه سيحمل لها مصلحة أو نصرا .