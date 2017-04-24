النظام الاقتصادي العالمي سبب الفقر (مترجم)

تتبرع الحكومة البريطانية بمبالغ كبيرة كمساعدات خارجية، لكن إذا كان المال وحده حلا، قد تكون الحكومة على الطريق الصحيح ليس فقط لتحسن حياة الفقراء، بل للقضاء على الفقر إلى الأبد.

الفكرة أن التبرعات الكبيرة يمكنها أن تعالج الفقر الذي سيطر على نظرية التنمية الاقتصادية، بجانب تفكير العديد من وكالات المعونة الدولية والحكومات منذ الخمسينات، لكن نتائج التبرعات لم تكن جيدة جدا، حيث نجى عدد قليل من ملايين الفقراء في أنحاء العالم على مدى العقود الستة الماضية، لكن ذلك لم يكن له علاقة بالمعونة الأجنبية، إلا أنه يرجع إلى النمو الاقتصاد في بلدان قارة آسيا التي تلقت القليل من المساعدات.

انخفض عدد الفقراء في العالم لنحو 700 مليون نسمة، 627 مليون نسمة في الصين وحدها، في الفترة بين عامي 1981 و2010، وفقا لإحصاءات البنك الدولي، في نفس الوقت، أكثر من البلدان في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تعاني من الفقر وهي أفقر مما كانت عليه في عام 1960، ودون الإشارة إلى المعونة الأجنبية، فإن الثبات فقط سوف ينهي الفقر هناك.

كانت ليبيريا أبرز مثال في العام الماضي، تلقت معونات هائلة لعقود من الزمن، وفي عام 2011، وفقا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بلغ مجموع المعونة الائتمانية الرسمية المقدمة إليها 765 مليون دولار، وشكلت 73% من دخلها القومي الإجمالي، والمبلغ أكبر من الذي قدم في عام 2010، لكن في العام الماضي، لم ينجح كل الطلاب المتقدمين لجامعة ليبيريا البالغ عددهم 25 ألفا، حيث ما زالت المساعدات كافة تفشل في توفير لائق لليبيريين.

يمكن تصور العديد من العوامل التي أبقت منطقة جنوب الصحراء فقيرة، حيث المجاعات والحروب الأهلية، لكن يبدو أن المعونات لم تفعل شيئا يذكر لتغير مسار التنمية في البلدان الفقيرة، لا سيما في إفريقيا، إن الفقر ينشأ من خلال المؤسسات الاقتصادية التي تعوق الحوافز والفرص المتاحة لتجعل حياة الفقراء أفضل لأنفسهم وجيرانهم وبلدهم.

لنأخذ نظام الفصل العنصري الذي كرس نيلسون مانديلا، جهوده لإنهائه، فقد كان جوهر المؤسسات الاقتصادية لتتحكم القوانين في الناس وتلغي فرصهم، وفي عام 1913، أعلنت حكومة جنوب إفريقيا أن 93% من البلاد كانت “اقتصاد أبيض”، بينما 7% اقتصاد أسود، لأصحاب البشرة السمراء الذين يمثلون نحو 70% من السكان، وكان عليهم الحصول على تصاريح للسفر داخليا، لم يتمكنوا من امتلاك عقارات أو بدء نشاط تجاري، وفي بداية العشرينات، تم منعهم من القيام بمهنة حرة، فقط يأخذهم أصحاب البشرة البيضاء للعمل كمزارعين أو في المناجم، وبالتالي يبقى المجتمع فقيرا.

الشعوب في البلدان الفقيرة لديها نفس التطلعات مثل البلدان الغنية، حيث تتاح لها نفس الفرص، والرعاية الصحية الجيدة، والمياه النظيفة الجارية في منازلها، والمدارس عالية الجودة لأطفالها، لكن المشكلة اليوم أن تطلعاتهم محظورة مثل تطلعات السود في جنوب إفريقيا أثناء الفصل العنصري من قبل المؤسسات الاستخراجية الاقتصادية.

الفقراء لا يسحبون أنفسهم إلى الفقر، ويمكن رؤية ذلك في الاحتجاجات التي خلفها الربيع العربي، حيث القاهرة وميدان التحرير للاعتراض على فساد الحكومة وعجزها عن تقديم الخدمات العامة وعدم تكافؤ الفرص.

لا يمكن القضاء على الفقر في مصر من خلال زيادة المعونة، لأنه كما اعترف المتظاهرين، العوائق اقتصادية وتمارسها السلطة السياسية ويتحكم بها نخبة صغيرة جدا، هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على العالم العربي، لأنها تنطبق على جميع إفريقيا، فهناك من يعاني من معاملة العبودية وينتظر أن يكون حرا.

الفقر متشابه في كل مكان في العالم، في أنجولا، حيث تسيطر إيزابيل دوس سانتوس، ابنة الرئيس الذي يخدم منذ فترة طويلة، وخلصت تحقيقات أجرتها مجلة فوربس مؤخرا إلى أن ثروتها تشمل أعمالا تجارية وغيرها، بينما كان يعيش نحو ربع الأنجوليين دون كهرباء حتى عام 2009، ويعيش ثلثهم بدخل يومي يقدر بدولارين يوميا.

ليس هناك مطالب بتخفيض أو قطع المعونات والمساعدات، لكن كيفية استخدامها وطريقة إنفاقها، حيث استغلال الفرص والحوافز، لأنه في الواقع تساعد المعونات الأغنياء وليس الفقراء، وهناك حقيقة أن مساعدات أنجولا تخدم ابنة الرئيس وليس الفقراء.

لا ترغب الحكومات في قطع علاقاتها مع الدكتاتوريين الذين يفتحون أبواب الأعمال التجارية الدولية، أو يساعدون أجنداتهم الجيوسياسية، وبالتالي، يجب أن يأتي الضغط من المواطنين الذين يهتمون بما فيه الكفاية بالتنمية الدولية لإجبار السياسيين على التغلب على الإغراء السهل للاستفادة السياسية على المدى القصير.

يجب استخدام المساعدات بطريقة تساعد المجتمع المدني على التعبئة الجماعية، وإيجاد صوت، والمشاركة في صنع القرار.

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