النادي الأهلي.. 110 أعوام من الإنجازات

يحتفل النادي الأهلي، أحد أعرق الأندية في الوطن العربي والقارة السمراء، بمرور 110 أعوام على تأسيسه، ودشنت جماهير الأحمر هاشتاجا انتشر بسرعة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»و«تويتر» تحت عنوان #110_سنة_اهلي، تتحدث فيه عن ذكرياتهم مع ناديهم، وحل الهاشتاج في المرتبة الخامسة على تويتر بعد ساعات قليلة من تداوله.

فكرة وتاريخ التأسيس

يمتلك النادي الأهلي تاريخا كبيرا من الإنجازات في جميع الألعاب الرياضية؛ سواء الجماعية أو الفردية، لكن تعد كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في العالم هي صاحبة الإنجازات والجماهيرية الأكبر في النادي الذي تأسس في الرابع والعشرين من شهر أبريل عام 1907، على يد عمر لطفي بك، الذي طرح فكرة تأسيس النادي، التي تولدت في ذهنه خلال رئاسته لنادي طلبة المدارس العليا الذي أنشئ عام 1905.

ونظرًا لأن تأسيس نادي طلبة المدارس العليا كان سياسيًا بالدرجة الأولى، وجد عمر لطفي، أن هؤلاء الطلبة بحاجة إلى نادٍ رياضي يجمعهم لتمضية وقت الفراغ وممارسة الرياضة، فعرض فكرة إنشاء النادي على مجموعة من أصدقائه الذين تحمسوا للفكرة، ليتم تأسيس النادي الأهلي عام 1907، ويعد أمين سامي باشا، أول من اقترح إطلاق اسم النادي الأهلي للرياضة البدنية على القلعة الحمراء.

الشعار وألوان النادي

اقتبس النادي اللون الأحمر من أولوان العلم المصري، ولم يشهد الشعار الكثير من التغييرات منذ فكرة التأسيس في عام 1907 وحتى الآن، حيث استمر منذ تأسيسه وحتى عام 1952 يحمل شعار التاج الملكي في الأعلي ثم نسر النادي الشهير في منتصف العلم وفي الأسفل اسم النادي، ومنذ عام 1952 وحتى عام 2007، تم حذف التاج الملكي ووضع بدلًا منه كلمة النادي وفي المنتصف النسر وفي الأسفل الأهلي، وتم الإعلان عن الشعار الثالث في مئوية تأسيس الأهلي في 2007 حيث تم تغييره قليلاً وأضيفت عبارة “نادي القرن” له.

كرة القدم

على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققها الأهلي على الصعيدين المحلي والقاري في الألعاب المختلفة، تظل كرة القدم اللعبة الرياضية الأولى لدى جماهيره العريضة، ونظرًا للإنجازات الكبيرة التي حققها فريق الكرة على الصعيد القاري، اختير كأفضل نادي إفريقي في القرن العشرين وذلك وفقًا لقرار الكاف الذي أصدره عام 2000.

الرئيس التاريخي

يعد صالح سليم، لاعب الأهلي الراحل الرئيس التاريخي للنادي الأهلي وأكثر من تولى رئاسة النادي منذ تأسيسه وحتى الآن، حيث تولى رئاسة النادي في 12 ديسمبر عام 1980 وظل رئيسًا للقلعة الحمراء حتى 16 ديسمبر عام 1988 قبل أن يرحل ويعود مرة أخرى لرئاسة النادي في السادس من فبراير عام 1992 وظل حتى السادس من مايو عام 2002، 18 عامًا قضاها المايسترو في خدمة القلعة الحمراء ورغم وفاته يظل الأب الروحي لجماهير ولاعبي الأهلي حتى اليوم.

إنجازات فريق الكرة

يعد الأهلي الفريق الأكثر تتويجًا للبطولات المحلية في مصر برصيد 38 بطولة في الدوري المصري الممتاز، و35 لقبا في بطولة كأس مصر، وتسعة ألقاب في بطولة كأس السوبر، و17 لقبًا في دوري منطقة القاهرة، وسبعة ألقاب لكأس السلطان حسين.

وعلى الصعيد المحلي يحمل أيضًا الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال إفريقيا البطولة الأغلى على الصعيد الإفريقي برصيد 8 بطولات، وأربعة بطولات في مسابقة كأس الكؤوس الإفريقية، وبطولة في كأس الكونفدرالية، و6 بطولات في كأس السوبر، وعلى الصعيد الدولي يحمل الأهلي برونزية بطولة كأس العالم للاندية.

الفيفا يهنئ الأهلي

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على تهنئة الأهلي بمناسبة مرور 110 عامًا على تأسيسه، حيث نشر الفيفا عبر حسابه الشخصي: «عيد ميلاد سعيد لواحد من الأعرق والأشهر والأكثر شعبية في إفريقيا والعالم: 110 سنة من النجاح للنادي الأهلي».