المواجهة المفتوحة والقاعدة الآمنة

الشرق الأوسط: الولايات المتحدة تطلق ضربة صاورخية على المجال الجوي السوري في 7 أبريل بعد الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيماوية الذي قتل عشرات المدنيين في سوريا.

بولندا: جنود يصطفون أمام المقابر لإحياء الذكرى السابعة لحادث تحطم الطائرة في مقاطعة سمولينسك الروسية، وذلك في مقبرة بوزاكي العسكرية بوارسو في 10 أبريل وراح ضحية الحادث 96 بولنديًّا منهم الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي.

إسرائيل: اليهود الأرثوذكس المتشددون يقفون حول نبع أثناء المشاركة في أحد الشعائر استعدادًا لعيد الفصح القادم بتلال قرب مودين في 9 أبريل.

اليابان: حبيبان يستمتعان بوجودهما معًا وسط أشجار الكرز المزدهرة بمدينة طوكيو في 8 أبريل.

ألمانيا: ضباط الشرطة يقفون في وضع تأهب خارج استاد كرة القدم الألماني دورتموند في 11 أبريل بعد أن ضربت ثلاث انفجارات حافلة الفريق بمدينة دورتموند.

مصر: هجوم انفجاري يضرب إحدى الكنائس بمدينة طنطا في دلتا النيل يوم 9 أبريل، وأدى الانفجار إلى مقتل 21 على الأقل وإصابة 59 آخرين.

ما سبق مجموعة من الأخبار القصيرة المصورة نشرتها مجلة «بكين ريفيو» التي تصدر في العاصمة الصينية بيكين باللغة الإنجيلزية في باب «العالم هذا الأسبوع» والمنشور في 14 أبريل الماضي.

ما لفت نظري أن خبر تفجير الكنيسة في مصر حاز مع الصورة المرافقة له المساحة الأكبر في الصفحة التاسعة، وبسؤال عدد من الصحفيين الصينيين عما ينقل عن مصر إلى القارئ الصيني قال أحدهم: إن الإعلام الصيني يتابع الحرب التي تخوضها الحكومة المصرية ضد الإرهاب، وإنه يركز الضوء على الهجمات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية وطريقة تعامل الأمن المصري معها.

خلال الجولة التي زرنا فيها عددًا من المؤسسات الصحفية الصينية في بكين أو خارجها، خلال الأسبوعين الماضيين، كان السؤال الذي نواجهه كمجموعة صحفيين مصريين مشاركين في سمنار ضمن وفد من المحررين الأفارقة بدعوة من المجموعة الصينية الدولية للنشر «كيف تعيشون في مصر والتفجيرات لا تتوقف؟» السؤال ذاته يطرح علينا في الشارع والمولات والموصلات العامة أيضًا، فانطباع الشعب الصيني أن الشارع المصري بات مسرحًا للمواجهات بين رجال الأمن والتنظيمات الإرهابية، فالتفجيرات لا تتوقف والحرب انتقلت من سيناء إلى محافظات الدلتا والوادي، هكذا يرون الوضع، وعندما نحاول التوضيح والتأكيد أن الحياة في مصر طبيعية وأننا نذهب إلى أعمالنا يوميًّا، وأولادنا يرتادون مدراسهم، قال لنا صحفي صيني: «المسؤولون في مصر لا يتحدثون مع الميديا الأجنبية إلَّا عن المواجهة التي يخوضونها ضد الإرهاب، وهو ما أكد ما تتناقله وسائل الإعلام الدولية، وأعطى انطباعًا عامًّا بأن الحالة في مصر غير مستقرة.

ما سمعناه من صحفيين صينيين هو ما يردده مواطنون أجانب قابلناهم في نفس الزيارة، حتى إن تاجرًا سريلانكيًّا مسلمًا قال لي، إنهم يدعون لمصر وسوريا وليبيا واليمن في الصلاة كل جمعة بأن يزيل الله عنا تلك الغمة التي ابتلينا بها في السنوات الأخيرة.

لن تفتح الصين أو غيرها من القوى الاقتصادية أبواب استثمارتها على مصر في ظل إصرار الحكومة المصرية ووسائل إعلامها على تصدير صورة أننا نواجه حربًا مفتوحة مع الإرهابيين، ولن تفلح محاولات النظام في إقناع المستثمرين بإقامة مشروعات في مصر ونحن نصدر لهم على مدار الساعة أن الأمور لدينا ليست مستقرة، فرأس المال جبان بطبيعته.

وإذا كانت الصين قد استقرت على أن تجعل كلًّا من جيوبتي وإثيوبيا مدخلًا لتجارتها واستثماراتها في القارة السمراء فعلينا أن نقنع المسؤولين في بكين بأن مصر قد تكون قاعدة انطلاق آمنة للشمال الإفريقي وللجانب الآخر من البحر المتوسط.