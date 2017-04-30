المعز لدين الله.. على باب مصر

أربعة أعوام قاربت على الانقضاء منذ ودّع المعز لدين الله قائده جوهر الذي توجه إلى مصر لفتحها على رأس جيش جرار قوامه مئة وخمسين ألف مقاتل، وكان جملة ما أنفقه المعز على هذا الجيش أربعة وعشرين مليون دينار، بالإضافة إلى كمية هائلة من الذهب حملت على ظهور ألف جمل لتوفير احتياجات الجيش في الطريق إلى مصر، وبعد وصوله إليها.. لا ينسى المعز يوم الوداع هذا عندما خرج ومعه إخوته وأبناء عمه وأولاده وولي عهده، وقد أمرهم جميعا بالترجل في حضرة القائد جوهر وهو راكب.. وكان المعز قد أصدر أوامره لقادة السفن الفاطمية بالتحرك من ” المهدية” ومن ” صقلية” صوب الإسكندرية؛ لتكون داعما للحملة البرية.

محاولات فاطمية عديدة لفتح مصر

لم تكن هذه المحاولة الفاطمية لفتح مصر هي الأولى، فلقد سبقتها محاولات عديدة، كانت أولاها قبل هذا اليوم بنحو ثمان وخمسين سنة، عندما أرسل عبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية ابن عمه وولي عهده القائم بأمر الله سنة 300هـ إلى مصر لغزوها؛ لكن هذه الحملة لم يكتب لها النجاح وعادت في العام التالي دون تحقيق هدفها، وكانت المحاولة الثانية عام307هـ بقيادة القائم بأمر الله- أيضا- وفشلت كسابقتها، ثم كانت الحملة الثالثة عام 321هـ بقيادة القائد حبشي بن أحمد الكتامي الذي استطاع إخضاع عدد من البلاد المصرية لمدة ثلاث سنوات، لكن جيشه انكسر على يد الإخشيديين مما اضطره للعودة إلى إفريقية عام 324هـ، وعندما ولي القائم بأمر الله الأمر بعد وفاة عبيد الله المهدي أمر بتسيير حملة لغزو مصر بقيادة ميسور الفتى الكتامي، وتحركت الحملة بالفعل ووصلت برقت وتمركزت هناك لبعض الوقت، وقبل أن تشرع الحملة في استكمال المسير إلى مصر جاءت الأوامر من “المهدية” عاصمة الفاطميين آنذاك بالإسراع بعودة الجيش للتصدي لثورة موسى بن أبي العافية في فاس.. أعقب ذلك بأعوام محاولة إرسال حملة أخرى التقت بقوات كافور عند الواحات وتم ردها كسابقاتها.

وضع المعز لدين الله أمله في هذه الحملة لأسباب عديدة منها: ثقته الكاملة في قائده جوهر الذي حقق أعظم الانتصارات في شمال إفريقية حتى وصل ساحل المحيط، كذلك كان المعز على معرفة كاملة بالشأن الداخلي المصري، والصراع على السلطة بين العباسيين والإخشيديين الأمر الذي أدى إلى دخول البلاد في دوامة الفوضى والاضطرابات، كما كان اطمئنان المعز يتعاظم يوما بعد يوما بعد تلقيه لأخبار رجال الدعوة الفاطمية بمصر، وما يجدونه من ترحيب وقبول من عموم المصريين، كما كان لتجهيز الجيش على أفضل ما يكون أكبر الأثر في تأكد المعز أن هذه الحملة ستكلل بالظفر، خاصة بعد ورود الأنباء بموت كافور وتولية أحمد بن علي الإخشيد وكان مازال حدثا في الحادية عشرة، بعد القبض على الوزير الأول ورجل الدولة الإخشيدية القوي جعفر بن الفرات.

المعز لدين الله الفاطمي.. رجل الدولة القدير

لقد كان المعز رجلا من أهل العلم والدراية، ومن أرباب العقول الراجحة، ومن ذوي الأحلام، لا يقصر في الأخذ بالأسباب مع استشراف ما هو آت ببصيرة نافذة لا نظير لها حتى أنه تنبأ بفتح مصر على يد جوهر قائلا” والله لو خرج الصقلي هذا وحده لفتح مصر لأفلح؛ وليدخلن مصر بالأردية من غير حرب، ولينزلن في خرابات ابن طولون، ويبني مدينة تسمى القاهرة، تقهر بني العباس”.

لقد كان الرجل حصيفا لا يترك شيئا للمصادفة، حتى أنه قبل تحرك الحملة بنحو ثلاث سنوات، أمر بحفر الآبار على طول الطريق إلى مصر، وبناء قصر صغير في كل منزلة تصلح لهذا الغرض، فصارت الطريق إلى مصر عامرة تضج بالحياة تؤنس المسافر وتقصر السفر.

وكان المعز لدين الله قد صار الخليفة الرابع بعد وفاة أبيه المنصور بن القائم بأمر الله، وكان له من العمر أربع وعشرون عاما قضاها في معية أبيه الذي أرسى دعائم الدولة ورد كيد خصومها من القبائل وبقايا الأغالبة، ولكن المنصور مات فجأة بعد مرض ألم به في رحلة صيد .. وكان المعز على حداثة سنه رجل دولة من طراز فريد؛ فأكمل ما بدأه أبوه من إخضاع القبائل، واسترضاء الناس، وإقرار العدل وتخفيف الأعباء، واستكمال تجهيز الجيوش واختيار القادة من الأكفاء ودعم السيطرة الفاطمية على البحر المتوسط من خلال الاهتمام ببناء السفن الحربية، ودعم الوجود الفاطمي في صقلية وكريت.. وبقي فتح مصر هو الحلم الذي عاش من أجل تحقيقه، وها هو قد صار قيد التحقق، وفي المقابل يترك المعز بلاد المغرب التي احتضنت الدعوة الفاطمية ونصرت أجداده ماضيا إلى مصر الحبيبة ، وقد حمل معه توابيت تضم رفات أجداده المهدي والقائم بأمر الله ووالده المنصور، بعد أن أمَّر بلكين الصنهاجي على البلاد، وأخذ عليه العهد بالإحسان إلى الناس، وأوصاه بما يلزمه من نصائح الحكم الرشيد.

دخول المعز الإسكندرية أوائل شعبان عام362هـ

وفي مثل تلك الأيام من شهر شعبان المبارك يصل المعز إلى الإسكندرية، ويذكر المقريزي في اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا أن الإسكندرية قد خرجت بشيبها وشبابها لاستقباله، وكان على رأسهم والي المدينة، وقاضي القضاة” الذهلي” والأعيان، وكبار رجال الدولة.. فجلس عند المنارة للاستراحة، ثم خطب بالجموع، ومما ذكره أنه لم يرد دخول مصر لزيادة في ملكه، ولا لمال يحصل عليه، وإنما جاء لإقامة الحق، والحج- كان القرامطة قد منعوه بعد سيطرتهم على الشام وقطعهم طرق الحج- والجهاد، وتطبيق أوامر الله، والحفاظ على سنة الرسول الكريم –صلى الله عليه وسلم- ولكي يختم عمره بالأعمال الصالحة، وقد وعظهم وأطال الوعظ حتى أبكى الحاضرين.

ثم تابع المعز المسير إلى الجيزة وهناك كان القائد جوهر في استقباله، ومعه الوزير جعفر بن الفرات، وعبر النيل في سفينة صنعت وجهزت خصيصا لهذا الشأن .. ودخل المعز لدين الله الفاطمي القاهرة دون أن يمر بالفسطاط، وكان عمره آنذاك خمسة وأربعين عاما.. وكانت القاهرة قد ازينت وخرج أهلها لاستقباله، وكان الموكب يتحرك ببطء حتى وصل المعز إلى قصره الذي بناه له جوهر، وفي الجمعة التالية كان المعز على منبر الأزهر الشريف يخطب الجمعة؛ ذاكرا نعمة الله عليه، داعيا جموع المصريين إلى العيش في سلام وأمان، واعدا إياهم بإقامة العدل ورفع المظالم والانتصار للمستضعفين، وكانت تلك سيرته بينهم بإجماع مؤرخي عصره حتى رحل إلى جوار ربه في الثالث من ربيع الآخر عام 365هـ بعد نحو عامين ونصف قضاها في الإصلاح ورد المعتدين عن البلاد.

الدعاية السوداء ضد الفاطميين

لقد كان المعز من خيرة الرجال لكن فضائله قد طمست نظرا لما تعرضت له الدولة الفاطمية من دعاوى التشنيع منذ قيامها وذلك لكثرة أعدائها، وعلى رأسهم القرامطة الذين اجتاحوا مدينتهم الأولى مدينة “سلمية” بسورية وقتلهم لكل من كان بها، ولم ينج إلا عدد قليل منهم عبيد الله المهدي، وابن عمه القائم بأمر الله. كما عمل العباسيون على الدعاية ضد الفاطميين، والتشكيك في نسبهم إلى السيدة فاطمة الزهراء، والإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، كما ساهم الأمويون الذين أقاموا دولتهم في الأندلس في هذه الدعاية السوداء، ودعموا الثورات التي قامت ضد الفاطميين في المغرب، وقد استمرت آثار تلك الدعاية إلى يومنا هذا لتهيل التراب على فترة من أكثر فترات تاريخنا الإسلامي ثراء وعظمة.