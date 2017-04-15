المصري وسموحة يستضيفان كمبالا وبيدفيست بالكونفدرالية

يستضيف فريق سموحة السكندري، في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، فريق بيدفيست ويتس بطل جنوب إفريقيا، على ملعب «برج العرب»، في إياب دور الـ32 مكرر بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

كانت نتيجة مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في جنوب إفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويدير المباراة طاقم تحكيم نيجيري بقيادة فيرديناند أنيتي، ويعاونه وابيل باب، مساعدًا أول، وبيتراوجو، مساعدًا ثانيًا، والحكم الرابع بنيامين اودي، والمراقب الأوغندي مايك لنبي.

يدخل فريق سموحة بقيادة مدربه مؤمن سليمان، ولديه الأفضلية في بلوغ دور المجموعات بعد النتيجة الإيجابية التي حققها في مباراة الذهاب بتعادله مع بطل جنوب إفريقيا، إلى جانب عاملي الملعب والجمهور اللذين يسعى سليمان إلى استغلالهماح لإرباك الخصم من خلال زيارة شباكه مبكرًا.

التعادل لا يخدم مصلحة الفريق السكندري، ولذلك سيدخل اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل الظفر ببطاقة العبور إلى الدور المقبل.

استدعى سليمان، لمواجهة بيدفيست 20 لاعبًا، وهم:

محمد أبو جبل، وأحمد يحيى، والسيد فريد، وباتريك مالو، وياسر إبراهيم، ورجب بكار، وأيمن أشرف، وإسلام محارب، وإسلام سري، وأحمد نبيل مانجا، ومحمود عبد العزيز، وأحمد حمص، وأحمد تمساح، وأحمد حسن مكي، وأحمد رؤوف، وبانو دياورا، وعمرو المنوفي، وحسام حسن، ومحمود عزت، ونصر رمضان.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة يستضيف فريق المصري البورسعيدي ممثل مصر الثاني في هذه البطولة فريق كمبالا سيتي بطل أوغندا، في السابعة مساءً، على ملعب «الإسماعيلية».

أنتهت نتيجة مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب بطل أوغندا، بفوز كمبالا بهدف دون رد، مما يجعل فريق المصري مطالبًا بالفوز بفارق هدفين في موقعة الإياب؛ كي يظفر ببطاقة التأهل.

حسام حسن، المدير الفني للفريق الساحلي، استدعى لمواجهة اليوم، 20 لاعبًا، وهم:

أحمد بوسكا، أحمد عبد الفتاح، أسامة عزب، أحمد أيمن منصور، إسلام صلاح، محمد حمدي، زياد تيسير بدوري، ويلسون، عمرو موسى، فريد شوقي، سيد عبد العال، أحمد قطاوي، عبد الله بيكا، محمد الشامي، عبد الله جمعة، أحمد كابوريا، سعيد مراد، محمد ماجد أونش، هيرمان كواو، أحمد جمعة.