الليلة .. 3 مباريات نارية بدوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم في التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، صوب مدينة ميونيخ الألمانية، وبالتحديد نحو ملعب «أليانز أرينا»؛ لمتابعة قمة بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني، في ذهاب الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

مشوار الفريقين في البطولة

بايرن ميونيخ: صاحب الضيافة في موقعة اليوم، تواجد ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب أندية أتلتيكو مدريد الإسباني، وروستوف الروسي، وبي إس في أيندهوفن الهولندي، وتأهل الفريق البافاري إلى الدور الثاني بعدما حل وصيفًا عن هذه المجموعة برصيد 12 نقطة، وواجه بطل ألمانيا فريق أرسنال الإنجليزي في دور الستة عشر، وتمكن من تخطيه بعدما أمطر شباكه بعشرة أهداف، حيث فاز عليه في ألمانيا، بنتيجة 5/1، قبل أن يعود ويحقق النتيجة نفسها في موقعة الإياب في إنجلترا لتصبح النتيجة النهائية 10/2.

ريال مدريد: النادي الملكي تواجد ضمن المجموعة السادسة التي ضمت أندية بوروسيا دورتموند الألماني، وليجيا وارسو البولندي، وسبورتينج لشبونة البرتغالي، وتأهل الريال لدور الستة عشر بعدما حل ثانيًا في هذه المجموعة برصيد 12 نقطة خلف دورتموند المتصدر بفارق نقطتين، اصطدم الريال بفريق نابولي في الدور الثاني، وتمكن من عبوره بنتيجة 6/2، بواقع 3/1 ذهابًا وإيابًا.

التشكيل المتوقع للفريقين

بايرن ميونيخ: مانويل نوير، خافي مارتينيز، بواتينج، الابا، فيليب لام، تشابي ألونسو، تياجو الكانتارا، أرتورو فيدال، ريبيري، روبين، ليفاندوفيسكي.

ريال مدريد: كيلور نافاس، راموس , ناتشو , مارسيلو , وكارفاخال، كاسيميرو , كروس , لوكا مودريتش، بيل , كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما.

وفي نفس التوقيت تقام مباراة أخرى تجمع بين أتلتيكو مدريد الإسباني، ونظيره ليستر سيتي الإنجليزي، على ملعب «فيسنتي كالديرون» بالعاصمة الإسبانية مدريد.

مشوار الفريقين

أتلتيكو مدريد: تواجد الروخ بلانكوس ضمن المجموعة الرابعة التي ضمت أندية بايرن ميونيخ الألماني، وروستوف الروسي، وبي إس في أيندهوفن الهولندي، وتأهل بطل إسبانيا بعدما تصدر هذه المجموعة برصيد 15نقطة، وواجه فريق باير ليفركوزن الألماني في دور الستة عشر وتغلب عليه ذهابًا في ألمانيا، بنتيجة 4/2، قبل أن يتعادل معه إيابا بدون أهداف.

ليستر سيتي: حامل لقب الدوري الإنجليزي تواجد ضمن المجموعة السابعة التي ضمت أندية بورتو البرتغالي، وإف سي كوبنهاجن الدانماركي، وكلوب بروج البلجيكي، وحلت ثعالب ليستر في المرتبة الأولى برصيد 13 نقطة، واجه ليستر إشبيلية الإسباني في دور الـ16، وتمكن من عبوره، بنتيجة 3/2 في مجموع المباراتين، حيث خسر ذهابًا في إسبانيا 2/1، قبل أن يفوز إيابًا، بنتيجة 2/صفر.

التشكيل المتوقع

أتلتيكومدريد: يان اوبلاك، دييجو جودين , سافيتش , فيليبي لويس , خوانفران، كوكي , جابي , ساؤول نيجويز , يانيك كاراسكو، أنطوان جريزمان , وفيرناندو توريس.

ليستر سيتي: كاسبر شمايكل، روبرت هوث , يوهان بينالون , داني سيمبسون , كريستيان فوكس، مارك البرايتون , درينك ووتر , ويلفريد نديدي , رياض محرز، شينجي أوكازاكي , وجيمي فاردي.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة يستضيف فريق بوروسيا دورتموند الألماني، في السابعة إلا ربع مساءً، فريق موناكو الفرنسي، على ملعب «سيجنال إيدونا بارك».

مشوار الفريقين في البطولة

بروسيا دورتموند: تواجد الأصفر والأسود ضمن المجموعة السادسة التي ضمت أندية ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، وليجيا وارسو البولندي، وسبورتينج لشبونة البرتغالي، وتصدر دورتموند هذه المجموعة برصيد 14 نقطة، ليتأهل لدور الـ16 لمواجهة بنفيكا البرتغالي، ويخسر ذهابًا في البرتغال بهدف دون مقابل، قبل أن يحقق انتصارًا كبيرًا إيابًا على ملعبه بأربعة أهداف دون رد.

موناكو: تواجد بطل فرنسا ضمن المجموعة الخامسة التي ضمت أندية باير ليفركوزن الألماني، وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، وسسكا موسكو الروسي، وتمكن موناكو من التربع على قمة هذه المجموعة برصيد 11 نقطة، ليتأهل لمواجهة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الستة عشر، خسر موناكو ذهابًا في ملعب «الاتحاد» بإنجلترا، بنتيجة 5/3، قبل أن يفوز إيابا، بنتيجة 3/1، ويستفيد من قاعدة الهدف الاعتباري، حيث زار شباك المنافس في 3 منافسات خارج ملعبه، في حين هز المنافس شباكه مرة وحيدة على ملعبه.

مباراة اليوم خارج التوقعات، ولا يستطيع أحد التنبؤ بصاحب بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي، حيث لدى كل فريق الإمكانيات التي تمكنه من قلب الطاولة على الآخر في أي وقت والظفر ببطاقة العبور، ولكن بشكل كبير نتيجة مباراة الذهاب اليوم ستحدد هوية المتأهل للدور المقبل بشكل كبير.

وكان من المقرر أن تقام المباراة أمس الثلاثاء، قبل أن يقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تأجيل المباراة بسبب التفجيرات الإرهابية التي شهدتها مدينة دورتموند أمس.