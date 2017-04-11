الليلة.. يوفنتوس يستضيف برشلونة وموناكو يحل ضيفًا على دورتموند بـ«أبطال أوروبا»

يحتضن ملعب «يوفنتوس أرينا» في التاسعة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، قمة نارية بين يوفنتوس الإيطالي ونظيره برشلونة الإسباني، في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

مشوار الفريقين في البطولة

يوفنتوس: تواجد فريق السيدة العجوز ضمن المجموعة الثامنة التي ضمت أندية إشبيلية الإسباني وليون الفرنسي ودينامو زغرب الكراوتي، وتصدر فريق اليوفي هذه المجموعة برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين، ولم يذق بطل إيطاليا طعم الهزيمة في دوري المجموعات، واصطدم اليوفي في دور الـ16 بفريق بورتو البرتغالي، وتمكن من حسم تأهله في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في البرتغال حيث فاز بهدفين دون مقابل خارج معقله، قبل أن يفوز إيابًا على ملعبه ووسط أنصاره بهدف دون مقابل ويتأهل بمجموع المباراتين.

برشلونة: تواجد البارسا ضمن المجموعة الثالثة التي ضمت أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وسيلتك الإسكتلندي، وتأهل بطل إسبانيا إلى الدور الثاني وهو على قمة هذه المجموعة برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات وهزيمة، واجه الفريق الكتالوني خصم عنيد للغاية في دور الـ16 وهو باريس سان جيرمان الفرنسي ومُني بهزيمة ثقيلة خارج ملعبه في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون مقابل ليظن الجميع أن البارسا ودع البطولة ولكن كعادته حقق برشلونة المستحيل وفاز إيابًا، بنتيجة 6/1، ليتأهل بمجموع المباراتين 6/5.

يسعى فريق يوفنتوس إلى استغلال عاملي المعلب والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية على برشلونة الذي يعاني كثيرًا في الجانب الدفاعي وظهر ذلك خلال مباراته الأخيرة في الليجا التي خسرها أمام مالاجا بهدفين دون رد.

السيدة العجوز لديه خط دفاعي صلب يجعله قادرا على مجاراة البارسا إيابًا في برشلونة حيث يعتمد على الدفاع واللعب على الهجمات المرتدة مستغلًا خبرة مهاجمه الأرجنتيني جونزالو هيجواين، ومواطنه ديبالا.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة يستضيف فريق بوروسيا دورتموند الألماني، في التاسعة إلا ربع مساءً، فريق موناكو الفرنسي، على ملعب «سيجنال إيدونا بارك».

مشوار الفريقين في البطولة

بروسيا دورتموند: تواجد الأصفر والأسود ضمن المجموعة السادسة التي ضمت أندية ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، وليجيا وارسو البولندي، وسبورتينج لشبونة البرتغالي، وتصدر دورتموند هذه المجموعة برصيد 14 نقطة، ليتأهل لدور الـ16 لمواجهة بنفيكا البرتغالي ويخسر ذهابًا في البرتغال بهدف دون مقابل، قبل أن يحقق انتصارا كبيرا إيابًا على ملعبه بأربعة أهداف دون رد.

موناكو: تواجد بطل فرنسا ضمن المجموعة الخامسة التي ضمت أندية باير ليفركوزن الألماني، وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، وسسكا موسكو الروسي، وتمكن موناكو من التربع على قمة هذه المجموعة برصيد 11 نقطة، ليتأهل لمواجهة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الستة عشر، خسر موناكو ذهابًا في ملعب «الاتحاد» بإنجلترا، بنتيجة 5/3، قبل أن يفوز إيابا، بنتيجة 3/1، ويستفيد من قاعدة الهدف الاعتباري حيث زار شباك المنافس في 3 منافسات خارج ملعبه في حين هز المنافس شباكه مرة وحيدة على ملعبه.

مباراة اليوم، خارج التوقعات ولا يستطيع أحد التنبؤ بصاحب بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي، حيث لدى الفريقين الإمكانيات التي تمكنهم من قلب الطاولة على الآخر في أي وقت والظفر ببطاقة العبور ولكن بشكل كبير نتيجة مباراة الذهاب اليوم، ستحدد هوية المتأهل للدور المقبل بشكل كبير.