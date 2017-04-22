الليلة.. “يد الأهلي” يسعى لحصد اللقب القاري الثالث

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي في السابعة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، مع فريق جمهية الحمامات بطل تونس، على صالة «الانبعاث» في نهائي النسخة رقم 33 من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد رجال، التي تستضيفها مدينة أغادير المغربية في الفترة من 13 وحتى 22 من الشهر الجاري.

مشوار الفريقين في البطولة

الأهلي: تواجد المارد الأحمر ضمن المجموعة الثانية التي ضمت أندية رجاء أكادير المغربي، كانو بيلاؤس النيجيري، الشباب الرياضي لكينشاسا بطل جمهورية الكونجو، باتروناج بطل الكونجو، وتصدر الأهلي مجموعته برصيد 8 نقاط جمعها من أربعة انتصارات، وتأهل لمواجهة فريق فاب ياوندي الكاميروني في ربع النهائي، وفاز عليه 25/19، واصطدم الشياطين الحمر في نصف النهائي بفريق وداد السمارة المغربي، وفاز عليه بنتيجة كبيرة 33/18 ليتأهل للمباراة النهائية.

جمعية الحمامات: تواجد بطل تونس ضمن المجموعة الأولى التي ضمت أندية وداد السمارة المغربي، فاب ياوندي الكاميروني، فوينيكس الجابوني، راد ستار الإيفواري، وحل الحمامات في المرتبة الثالثة برصيد أربع نقاط، جمعها من انتصارين وخسارة، وتأهل لمواجهة فريق باتروناج بطل الكونجو في ربع النهائي وفاز عليه 37/25، وواجه فريق رجاء أكادير في نصف النهائي وفاز عليه 26/17، ليضرب موعدًا مع الأهلي في النهائي.

يسعى الأهلي المنتشي بالفوز بلقب السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب غريمه التقليدي الزمالك منذ أيام قليلة ومن قبلها بلقب كأس إفريقيا للأندية على حساب الترجي التونسي، إلى الفوز على الحمامات التونسي والظفر بلقبه القاري الثالث هذا الموسم.

وتضم قائمة الشياطين الحمر: كريم محمد السعيد ومحمد أحمد إبراهيم رمضان ومحمد عبد الوارث محمد، وعمرو عبد الرحيم القليوبي والسيد محمد السيد وأحمد عبد الرحمن عبد الحميد، وإسلام حسن محمود وإبراهيم محمد إبراهيم المصري وعمر مصطفى محمد مصطفى الوكيل، ومحمود فايز نعيم ومصطفى أسامة محمد بشير ومحمد على عبد المطلب، ومصطفى خليل عبد المنعم ومحمود عاصم محمود حماد، وهادى محمد رفعت وممدوح طه الحسينى ويحيى محمد يحيى الدرع وأبو الفتوح أحمد.

محمود فايز نعيم، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، أكد في تصريحات لموقع ناديه قبل المباراة المرتقبة أمام بطل تونس اليوم، أن معنويات اللاعبين مرتفعة للغاية قبل مواجهة الحمامات.

وأشار إلى أن الفريق قدم عرضا قويا أمام فريق وداد سمارة المغربي، ليكون ذلك بمثابة بروفة قوية قبل النهائي، وتأكيد على قوة الفريق، وامتلاكه مجموعة من أفضل العناصر في كل المراكز، وتمنى اللاعب أن يكون التوفيق حليفا للفريق خلال مباراة النهائي؛ من أجل الفوز باللقب وإسعاد جماهير الفريق.

فيما قال السيد محمد، حارس مرمى الفريق، إن فريقه قادر على تحقيق الفوز بلقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، مشيرًا إلى أن اللاعبين لديهم إصرار كبير على تقديم الأفضل خلال مباراة النهائي، والتتويج باللقب الذي يضمن المشاركة في نسخة الموسم المقبل من بطولة كأس السوبر الإفريقي.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحمل لقب هذه البطولة مرة وحيدة وكان ذلك في نسخة 2013، والمفارقة أن لقب الأحمر الوحيد في البطولة جاء على حساب فريق الحمامات التونسي منافسه في مباراة اليوم.