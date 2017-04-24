الليلة| قطار الأهلي يسعى لعبور طنطا.. والمصري يستضيف الزمالك

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الاثنين، نظيره طنطا، على ملعب “السلام”، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2016/2017.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 64 نقطة وبفارق سبع نقاط عن مصر المقاصة أقرب منافسيه، بينما يحتل فريق طنطا المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.

يدير المباراة الحكم محمد الحنفي، ويعاونه أيمن دجيش، مساعد أول، ومحمد محمود لطفي، مساعد ثاني، وياسر فوزي، حكم رابع.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين في الرابع من نوفمبر من العام المنصرم بالأسبوع الثامن، انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون مقابل.

الفريقان لديهما رغبة كبيرة في تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث؛ الأهلي من أجل توسيع الفارق مع المقاصة أقرب منافسيه على لقب الدوري إلى عشر نقاط والاقتراب خطوة نحو الحفاظ على لقب الدوري، بينما يسعى فريق طنطا إلى التقدم في جدول المنافسة والابتعاد عن منطقة الخطر التي تهدد تواجده في مسابقة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من: شريف إكرامي، محمد هاني، وسعد الدين سمير، ومحمد نجيب، وعلي معلول، وحسام عاشور، وأحمد فتحي، وعبدالله السعيد، وميدو جابر، وجونيور أجاي، وسليماني كوليبالي.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، يحل الزمالك المنتشي بانتصار كبير على طلائع الجيش في الجولة الماضية، في الخامسة مساءً، ضيفًا على فريق المصري البورسعيدي، في المباراة التي يحتضنها ملعب “برج العرب” بالإسكندرية.

ويحتل المصري البورسعيدي المرتبة الثالثة في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، بينما يحتل فريق الزمالك المركز الرابع بنفس عدد النقاط، لكن يتبقى للأول مباراة مؤجلة.

لجنة الحكام الرئيسية بالجبلاية أسندت المباراة إلى الحكم سمير عثمان، ويعاونه تحسين أبو السادات، مساعد أول، وضياء السكران، مساعد ثاني، وطارق سامي، حكم رابع.

وكانت المباراة التي جمعت الفريقين في الرابع من نوفمبر، على ملعب “برج العرب” ضمن منافسات الأسبوع الثامن، انتهت بفوز الزمالك بهدف دون مقابل.

موقعة اليوم، تجمع صاحبي المركز الثالث والرابع وكلاهما لديه رغبة في تحقيق الانتصار؛ الزمالك من أجل مواصلة الانتصارات، والمصري للتخلص من شبح الهزائم والحفاظ على مكانه في جدول الترتيب.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: ‎أحمد الشناوي، وحسني فتحي، وعلي جبر، ومحمود حمدي “الونش”، وأحمد أبو الفتوح، وطارق حامد، ومعروف يوسف، ومحمد إبراهيم، وشيكابالا، وأيمن حفني، وباسم مرسي.