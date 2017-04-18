الليلة| بايرن في مهمة صعبة أمام الريال وأتلتيكو ضيفًا ثقيلًا على ليستر بـ«أبطال أوروبا»

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم في التاسعة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، صوب العاصمة الإسبانية «مدريد» وبالتحديد نحو ملعب «سانتياجو برنابيو»؛ لمتابعة قمة ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانتهت موقعة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب «أليانز أرينا» بمدينة ميونيخ الألمانية بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في مفاجأة من العيار الثقيل، سجل للريال نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدفين، وسجل هدف البايرن التشيلي ارتورو فيدال.

يدخل ريال مدريد اللقاء وهو الفريق الأوفر حظًا في بلوغ الدور نصف النهائي بعد النتيجة التي حققها ذهابًا، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي سيتلقاه على ملعبه من جماهيره.

التعادل يكفي أصحاب الأرض والجمهور لعبور عقبة الفريق البافاري، كما أن الخسارة بهدف دون مقابل تصب في صالحه بعدما تمكن من زيارة بطل ألمانيا في مناسبتين في موقعة الذهاب.

على الجانب الآخر، يحتاج فريق بايرن ميونيخ إلى الفوز في سانتياجو برنابيو، بهدفين دون مقابل أو الفوز بفارق هدفين بشرط أن تكون النتيجة بعدد أهداف أكثر من مباراة الذهاب، أو الفوز بنفس النتيجة التي خسر بها على ملعبه ووسط أنصاره وخوض شوطيين إضافيين.

التشكيل المتوقع للفريقين

ريال مدريد

حراسة المرمى: نافاس.

خط الدفاع: كارفخال، راموس، ناتشو، مارسيلو.

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش.

خط الهجوم: رونالدو، بنزيما، ايسكو.

بايرن ميونيخ

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: لام، بواتينج، هوميلز، الابا.

خط الوسط: ألونسو، فيدال، روبين، ألكانتارا، ريبيري.

خط الهجوم: ليفاندوفيسكي.

وفي مباراة أخرى في نفس الدور، يحل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في التاسعة إلا ربع مساءً، ضيفًا ثقيلًا على فريق ليستر سيتي الإنجليزي، على ملعب «ووكرز ستديوم».

كانت نتيجة مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب «فيسنتي كالديرون» بمدينة مدريد الإسبانية، انتهت بفوز أصحاب الملعب والجمهور بهدف دون مقابل، سجله الفرنسي انطوان جريزمان، من ركلة جزاء.

التعادل يكفي أتلتيكو مدريد وصيف النسخة الأخيرة، من أجل إنهاء مغامرة ليستر سيتي وحجز مقعد له في الدور نصف النهائي.

على الجانب الآخر، يحتاج ليستر إلى الفوز بفارق هدفين أو تحقيق نفس نتيجة مباراة الذهاب ولعب شوطيين إضافيين أو الاحتكام إلى ركلات المعاناة الترجيحية.

تشكيل الفريقين المتوقع لمواجهة اليوم

ليستر سيتي

حراسة المرمي: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: كريستيان فوكس، يوهان بن علوان، ويس مورجان، داني سيمبسون.

خط الوسط: محرز، ألبريتيون، ويلفريد نديدي، درينكوتر.

الهجوم: فاردي، إسلام سليماني.

أتلتيكو مدريد

حراسة المرمي: يان أوبلاك.

خط الدفاع: فيليبي لويز، جودين، سافيتش، خوانفران.

خط الوسط: كوكي، جابي، كاراسكو، ساؤل نيجويز.

الهجوم: جريزمان، توريس.