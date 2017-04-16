الليلة.. الأهلي يحل ضيفًا على أسوان والزمالك يستضيف المقاصة

تقام مساء اليوم الأحد أربعة مباريات ضمن مؤجلات الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ويشهد ملعب «بتروسبورت» بالتجمع الخامس في السابعة مساءً، واحدة من أقوى مباريات هذا الأسبوع، تجمع بين الزمالك صاحب الضيافة ومصر المقاصة، الحصان الأسود للبطولة هذا الموسم.

يدخل الزمالك موقعة اليوم ولديه في جعبته من النقاط 40 نقطة، يحتل بها المركز الرابع وله مباراة مؤجلة لم يخضها بعد، بينما يحتل مصر المقاصة وصافة جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن الأهلي حامل اللقب ومتصدر جدول الترتيب.

لجنة الحكام الرئيسية برئاسة عصام عبد الفتاح أسندت تلك المباراة المهمة إلى الحكم محمد فاروق، ويعاونه تحسين السادات، مساعد أول، ومحمود أبوالرجال، مساعد ثاني، ومحمد علي شطا، حكم رابع.

وكانت نتيجة اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الدور الأول فوز مصر للمقاصة بهدف دون مقابل، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًّا كبيرًا، وأسفرت عن تهديد من قِبَل رئيس نادي الزمالك بالانسحاب من المسابقة قبل أن يتراجع عن قراره.

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي اوجوستو إيناسيو، إلى استغلال عامل الملعب من أجل التخلص من مسلسل الهزائم الذي لازم الفريق في آخر أربع مواجهات بمسابقة الدوري الممتاز جعلته يفقد الأمل في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

تأمل الجماهير البيضاء أن يخرج فريقها من الأزمة التي يعاني منها، بعدما مُني بأربع هزائم بثلاثة مدربين مختلفين، آخرهم المدير الفني الجديد للفريق البرتغالي اوجوستو إيناسيو، على الجانب الآخر يسعى فريق مصر للمقاصة بقيادة مدربه إيهاب جلال إلى مواصلة عروضه القوية التي يقدمها خلال الموسم الجاري بالفوز على الزمالك للمرة الثانية خلال النسخة الجارية وتقليص الفارق مع الأهلي متصدر الدوري.

وفي مباراة أخرى لا تقل أهمية عن مواجهة المقاصة والزمالك يحل الأهلي في التاسعة والربع مساءً، ضيفًا على فريق أسوان، في المباراة التي يحتضنها ملعب «أسوان».

يحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن مصر المقاصة، بينما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة وبات من الفرق المهددة بقوة للهبوط إلى الدرجة الأدنى.

ويدير الحكم محمد الصباحي مباراة الأهلي وأسوان، ويعاونه كل من، أحمد نوفل، مساعد أول، وسامي هلهل، مساعد ثاني، ومحمد هنادي، حكم رابع.

يسعى الأهلي بقيادة مدربه حسام البدري، إلى العودة من ملعب أسوان بالثلاث نقاط؛ من أجل الحفاظ على فارق النقاط مع المقاصة، والاقتراب خطوة أخرى نحو الحفاظ على لقب الدوري، بالإضافة إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم.

على الجانب الآخر يدخل فريق أسوان المتسلح بعامل الملعب مباراة اليوم ولديه رغبة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، نقطة لفريق الجنوب أمام المتصدر شيء لا بأس به، وقد تدفعه لتحقيق نتائج إيجابية فيما تبقى من عمر المسابقة وتجنب الهبوط للممتاز ب.

وفي مباراة أخرى يستضيف المقاولون العرب صاحب المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة في الخامسة مساءً، فريق النصر للتعدين صاحب المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة.

ويحل الإنتاج الحربي صاحب المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة، في الثالثة عصرًا، ضيفًا على فريق الداخلية صاحب المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.