الكيان الصهيوني.. خاصرة أمريكية رخوة حال ضرب سوريا

تتصاعد التوقعات على اختلافها بخصوص نشوب نزاع مسلح أوسع نطاقًا من الحالي في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، يصل إلى حرب إقليمية بالمعنى الكامل أو عالمية بمعنى ما. والحقيقة أن التهاب الموقفين السياسي والعسكري في المنطقة وتصاعدهما أو انحسارهما وتجمدهما أصبح سمة ممتدة للصراع في المنطقة منذ انطلاق الحرب على الدولة السورية، فتعدد أطراف الصراع وتشابك العلاقة بينهم تحالفًا أو تقاربًا أو صراعًا أو تباينًا، وتعدد الخيارات التي يملكها كل طرف، قد جعلا من مجمل المسألة معادلة بالغة التعقيد بشكل ربما لم يحدث في التاريخ الإنساني من قبل. ولا عجب في ذلك؛ نظرًا لطبيعة العصر الحالي الذي يتسم بالتعقيد في كافة جوانبه من ناحية، ويشهد صعود قوى مغايرة للقطب الأوحد (أمريكا ومن خلفها أوروبا الغربية واليابان) من ناحية أخرى، ويتركز هذا الصراع في الشرق الأوسط نظرًا لعوامل جيوسياسية عديدة جعلت منه قنبلة ضخمة يشعر الكثيرون بأنها جاهزة للانفجار في أي وقت. على أي حال علينا أن ننطلق من نقطة ثابتة لا خلاف حولها تقريبًا، ألا وهي كون أمريكا وحلفائها ليسوا الطرف الأوحد مطلق الإرادة والقوة في المنطقة. وهذه النقطة واقع تاريخي شكّلته وقائع السنوات القليلة الماضية التي تثمر الآن قوة إقليمية ذات ظهير عالمي (روسيا والصين وأغلب دول البريكس)، يبدو أنها على استعداد كبير لمواجهة المشروع الأمريكي وحلفائه، وإن بدا بديهيًّا أنه لم يفقد زمام المبادرة والفعل والقوة، أما قدرته على “فتح حرب” والقيام بمواجهة بالمعنى الشامل فنقاش آخر، ولا يحمل ما يسر الغرب، وإنما ما يثير القلق، كما سنرى في النقاط الآتية، مركزين على القدرات والخيارات الذاتية الخاصة بمحور المقاومة.

حال شروع القوة العسكرية الأمريكية في مواجهة شاملة أو عدوان كامل على الدولة السورية، قد يدخل حزب الله على خط المواجهة، كدخوله في مواجهة قوى التكفير داخل سوريا من قبل لإنقاذ الدولة السورية، الحاضنة اجتماعيًّا وسياسيًّا وعسكريًّا وثقافيًّا لمقاومة الاحتلال الصهيوني والاستمساك بعدم الخضوع له؛ بوصفه عدوًا وجوديًّا.

وبمطالعة العديد من تصريحات السيد حسن نصر الله الأمين العام للحزب وأبرزها التصريح الشهير بخصوص ضرب مخازن الأمونيا داخل الكيان الصهيوني وشحناتها القادمة بحراً إلى سواحله، مع تصريح آخر أعلن فيه نية الحزب في اقتحام السياج الحدودي للأراضي الفلسطينية المحتلة والدخول بريًّا إلى منطقة الجليل الفلسطينية، نستقرئ أن تفجرًا ضخمًا للأوضاع داخل الكيان الصهيوني سيكون في حكم المؤكد. طبعًا ثمة استعدادات صهيونية كبيرة وخطط دفاعية متنوعة تم تأسيسها على أرضية توصيات لجنة فينوجراد، التي تولت التحقيق في الفشل الذريع لعدوان عام 2006 في القضاء على حزب الله أو حتى الخصم من قدراته وقوته أو تحييد أثر صواريخه الدفاعية إبان العدوان، وثمة دراسة وبحث واستقصاء دائمة تقوم بها المؤسسة الاستخباراتية والعسكرية الصهيونية تحضرًا لذلك السيناريو، لكن في كل الأحوال يفيد آخر تقارير “الأمن القومي” الصهيونية الصادر في أواخر عام 2016 أن حزب الله هو الخطر الاستراتيجي الأول بلا منازع، ولا ريب أن هذا التصنيف لم يأتِ من الفراغ. وفي هذا الإطار يجب أن نأخذ في اعتبارنا عدة عوامل، هي:

– عدم قابلية منظومة القبة الحديدية الصهيونية على التعامل مع عدد ضخم ومكثف من رشقات الصواريخ الباليستية، أي على نحو لن يكون مشابهًا أبدًا لقصف الحزب للكيان الصهيوني في عام 2006، مع مراعاة التطور الضخم في القدرات الصاروخية للحزب الذي يقر به الصهاينة أنفسهم، ويتخوفون منه، بالإضافة إلى الصواريخ الباليستية التي قد تنطلق من إيران، وهي في الحقيقة أكثر تطورًا مما يتم تسليمه إلى الحزب.

– العجز البري عسكريًّا للكيان أمام القوى البرية المعادية له، كما رأينا صفوة جيشه (عناصر لواء جولاني للقوات الخاصة) يصرخون بالمعنى الحرفي في آخر اقتحام بري لغزة، على يد قوى برية ليست بتطور قوى حزب الله، وهي كتائب عز الدين القسام وسرايا القدس وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، واضعين في الاعتبار أيضًا الخبرة القتالية الضخمة التي اكتسبتها القوات البرية للحزب خلال سنوات الحرب بالغة الصعوبة والشراسة وواسعة المستوى في سوريا.

– الخسائر الاقتصادية الضخمة للكيان في هذه الحالة نظرًا لارتباط كل ما سبق حال حدوثه بشلل كامل للحياة داخل الكيان، وما سيسفر عنه تعطل مجمل النشاط الاقتصادي ولوازمه من بوادر انهيار في الداخل، ستبدأ في التعاظم حال استمرار السيناريو المفترَض لأيام طويلة أو أكثر.

إذن بمعنى ما يقف وجود الكيان بموقعه الجيوسياسي كحجر عثرة أمام أي إرادة أمريكية لضرب سوريا عسكريًّا بالمعنى الشامل، وهذا ما تدركه قوى محور المقاومة، وتعمل عليه؛ نظرًا لوعيها بالدور الوظيفي الذي يلعبه هذا الكيان بوجوده في المنطقة أساسًا، ومن ثم للعلاقة غير القابلة للانفصال بينه وبين الولايات المتحدة، ومن ناحية اخرى فأمريكا هي الأكثر حرصًا في العالم على أمن وكيلها الرسمي الأول والأكبر وقاعدتها العسكرية المتقدمة، أي الكيان الصهيوني، من هنا نفهم التردد والارتباك الأمريكيين مؤخرًا حيال سوريا رغم ما أثاره ضربهم لمطار الشعيرات العسكري السوري من انطباع بالقوة والسيادة، فبصرف النظر عن محدودية الضربة إلا أنها أعادت للأذهان (بشكل إعلامي أكثر) نموذج القوة الأمريكية ذات الذراع الطُّولَى، ولكن يبقى هذا في حدود توجيه ضربات “جراحية” صغيرة مشابهة لما تم في الشعيرات، تحقق نصرًا إعلاميًّا ومعنويًّا، وتفيد التهديد والصدمة وإثارة الخوف والتراجع، لكنها لا تغير من حقائق الجغرافيا والمعادلة الاستراتيجية في مجمل المنطقة.