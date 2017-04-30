الكوارث البيئية تعصف بغزة.. والمواطنون: ندفع ثمنا باهظا

بعد قرارات السلطة الفلسطينية المتعلقة بوقف الكهرباء المغذية لقطاع غزة، توالت التصريحات والمناشدات من البلديات في قطاع غزة وعدد من المؤسسات الإنسانية التي تنذر بوقوع كوارث بيئية كبيرة على المواطن حال استمر انقطاع التيار الكهربائي بهذا الشكل، حيث من المرجح أن تصل ساعات وصل الكهربا لـصفر في قطاع غزة.

الأزمات التي ظهرت إلى الآن، اجتياح مياه الصرف الصحي لمناطق مختلفة من قطاع غزة نتيجة عدم القدرة على تشغيل المضخات الخاصة بها، كذلك أصدرت بلدية غزة تحذيرا للمواطنين يقتضي بإماكنية منع الاصطياف والسباحة في شواطئ البحر التي لا يوجد للمواطن أي مكان ترفيهي في الصيف غيره، إذ سيتم ضخ مياه الصرف الصحي مباشرة للبحر ودون معالجة لتفادي الأزمات، ولكن ستوقع أزمات أكبر.

وبدأ المواطنون في مخيم الشمال، غرب مدينة غزة، بالشكوى من اجتياح مياه الصرف الصحي لأزقة المخيم والبيوت، وقال المواطن أحمد عوض لـ”البديل”، إن رائحة المجاري التي غزت المخيم كريهة جدا، ولا يحتملها السكان، إضافة للبعوض وانتشار الحشرات الضارة والناقلة للمرض.

أما بالنسبة للبحر، فأكد عوض أن رائحة البحر ليلا تصبح كريهة جدا بسبب انتشار مياه المجاري فيه، مشيرا إلى أنه قبل ذلك كان يتم معالجة المجاري قبل صرفها للبحر، ما يخفف الرائحة، أما الآن فالبحر يبدو برائحة المجاري، على حد تعبيره.

أما المواطن نعيم أبو حصيرة، فقال لـ”البديل” إنه منذ بدأت الأخبار تشير إلى إمكانية انقطاع التيار الكهربائي، أصبحت المجاري تطفو في مخيم الشاطئ بين البيوت، ومن ثم يتم صرفها للبحر مباشرة، مشيرا إلى أن هذا وباء متنقل. وأضاف أن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يدفع الثمن باهظا على صبره والتفافه حول قيادته التي تتاجر به وبمعاناته ولا تعطِ أي قيمة لحياته.

وقالت بلدية غزة في بيان لها، وصل البديل نسخة منه، إن محافظة غزة تواجه أوضاعا صعبة للغاية نتيجة تفاقم أزمة التيار الكهربائي.

وقال مدير دائرة المياه والصرف الصحي، إن البلدية تضخ قرابة الـ60 ألف متر معكب يوميا من مياه الصرف الصحي للبحر، وهذا بالفعل يؤثر على المواطن بشكل سلبي وخطير جدا، إلا أن البلدية لا تمتلك خيارا آخر، فإما ضخها في البحر، أو إبقائها في الشوارع مما يؤدي إلى انفجار المناهل نتيجة الضغط.

وأكد سالم، أنه إذا استمر الوضع كما هو عليه، فإن البلديه ستتعاون مع الجهات المختصة بقطاع غزة لمنع المواطنين من الاصطياف والسباحة بالبحر، خشيةً عليهم من انتقال الأمراض بينهم.

لعل مشكلة الكهرباء الآن لم يقتصر دورها على حاجتها للإضاءة والحياة الطبيعية، فبعد أن اعتاد المواطن في قطاع غزة لسنوات طويلة على وصل ساعات قليلة منها يوميا بمعدل 8 ساعات، واعتاد على الأمر، تقرر الآن السلطة وقف إمدادها للكهرباء، لينجم عن ذلك مشكلات ضخمة، مثل عدم وصول المياه لمنازل المواطنين، وعدم إيجاد طريقة مناسبة لصرف مياه الصرف الصحي، وعددا من الأزمات التي سينتج عنها أزمات أسوأ، وبين كل هذه القرارات السياسية، يقف المواطن في قطاع غزة وحده عاجزا عن أي فعل يقوم به، إلا انتظار القيادة الفلسطينية بأن تدلي بقرارات تنصفه.