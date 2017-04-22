“الفوضى هي الحل”.. شعار الثورة المضادة في فنزويلا برعاية أمريكية

بعد حصولها على الأغلبية البرلمانية في فنزويلا في ديسمبر من العام الماضي، اتجهت المعارضة اليمينية المدعومة أمريكياً، وأبرز قياداتها (ماريا كورينا ماشادو) القيادية في حزب (فينتي فنزويلا) النيو ليبرالي الممول من الصندوق الوطني للديمقراطية الأمريكيNED ، إلى إجراءات لسحب الثقة من الرئيس نيكولاس مادورو في البرلمان، بعد فشلها في إجراء استفتاء شعبي لوقف صلاحيات الرئيس مع ما قررته سبع محاكم لولايات فنزويلية من إلغاء لجمع التوقيعات لإجراء الاستفتاء.

وأقر البرلمان المعارض بالفعل في يناير من العام الحالي، قانونا يقضي بتنحي مادورو عن منصبه مع حيثيات مطاطة وغامضة لم تتضمن أسباب محددة لذلك الاتجاه، واكتفى بتوجيه الاتهامات إلى الرئيس مثل “التقصير في أداء الواجب”، و”تحمل مسؤولية الأزمة الخطيرة في البلاد”، دون تبيان سبب واضح وجوهري لعزل رئيس منتخب اعترف بنتائج انتخابات برلمانية أوصلت المعارضة إلى رأس السلطة التشريعية، وفازت بموجب قانون وضعه وأقره الزعيم الراحل هوجو تشافيز، الذي استماتت نفس المعارضة من أجل عزله من قبل، وخاضت ضده صراعاً مريراً طالما انتهى بفشلها.

وكان من مراحله أن بادر تشافيز بإخضاع نفسه لاستفتاء شعبي جاءت نتائجه وقتها في صالحه، مع اكتفاء تلك المعارضة بالتحريض ضد إجراءاته الاقتصادية الساعية إلى تحرير الإنتاج والسوق في فنزويلا من رأس المال الأجنبي والخاص، وليس “تحرير” رؤوس الأموال ونفوذ الشركات الأجنبية العملاقة من أي ضوابط أو إجراءات تحمي فقراء الفنزويليين وتمنع وقوعهم في الإفلاس وتسليم اقتصاد البلاد إلى وضع ما قبل تشافيز.

وأعقب الخطوة البرلمانية “عزل مادورو” رفض محكمة العدل العليا في فنزويلا لهذا الإجراء باعتباره انقلاباً سياسياً، خاصة أن الكتلة البرلمانية للمعارضة تضمنت ثلاثة أعضاء معلّقة عضوياتهم ومبطَلة بحكم محكمة، وبالتالي فإجراءات البرلمان باطلة بصفة عامة، فضلاً عن تجاوزه صلاحياته لتعويض فشله في تنظيم استفتاء شعبي على الرئيس، وفي العشرين من أبريل الحالي، نزل عشرات الآلاف من الفنزويليين إلى الشوارع لدعم وتأييد نظام الثورة البوليفارية، في مواجهة معارضة يعلم الجميع هناك تحريكها من السفارة الأمريكية، مع تنبؤ العديد من القوى السياسية الوطنية هناك بهذا الانقلاب منذ وصول المعارضة اليمينية إلى أغلبية البرلمان، لإدراكهم الجذور الأساسية لتلك المعارضة وارتباطاتها وولاءاتها وأهدافها.

الحقيقة، أن المعطيات حاليا مختلفة عن فترة تشافيز، في ظل أزمة اقتصادية حقيقية تعصف بالناس في البلاد وتشكّل عاملاً ضاغطاً جديداً على الطبقة الوسطى هناك، مما مكن المعارضة اليمينية من استغلال الموقف، فالمضمون الاجتماعي والسياسي الذي تحمله أفكار المعارضة لا يصب بحال في صالح الفقراء ومتوسطي الدخل، وعلى الأقل فهو ليس أكثر انحيازاً لهؤلاء من سياسات مادورو على وجه الإطلاق بل بالعكس، لم يتبقَ سوى المزيد من التهييج الشعبوي والتحريض اللاعقلاني والاتجاه للعنف ومحاولات حثيثة لتوريط مؤسسة الجيش في الصراع، ليس فقط بخطابات تحريض لا تفسر الأزمة ولا تطرح أي سياسات بديلة من أجل التعامل معها وتجاوزها، إنما أيضاً بما آلت إليه الأمور في الأيام الأخيرة من محاولات مكثفة، نجحت في بعض الأماكن، لخلق حالة فوضى عامة واضطرابات مفتعلة في الشوارع بأي ثمن، وشملت هجمات واعتداءات على محطات للكهرباء ومراكز للعناية الصحية، مع استخدام لسيارات تندفع بسرعة جنونية في شوارع محددة بعينها وإطلاق نار بشكل عشوائي في الهواء.

أيضاً، اتجهت المعارضة اليمينية إلى استخدام الشائعات بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أبرزها، إطلاق شائعة بتمرد قطاع من الجيش على الحكم مع تكثيف ضخم لنشرها، إلى جانب محاولة لمتظاهري المعارضة من أجل دخول ثكنة للجيش وإحداث فوضى حولها وبداخلها، مع إعداد مسبق لكاميرات تصوّر الأمر في محيط الثكنة على أنه “تمرد” من عسكرييها تمهيداً لإطلاق مقاطع مصورة تدعم شائعة التمرد داخل الجيش، وهو ما لم يحدث وتم منعه من الشعب الفنزويلي نفسه وتنظيماته الجماهيرية المستقلة، فتم إجهاض المحاولة الإعلامية التي استهدفت إثارة فوضى عارمة أكبر ومناخ انهيار شامل كان سيصب حال تحقيقه في صالح تلك المعارضة ومن خلفها السفارة الأمريكية، مع اضطلاع منظمة (هيومان رايتس ووتش) بدور ضخم في مجمل العمل الإعلامي للمعارضة بتسليطها الضوء عليها بإكسابها صفة “النضال”.

وتحولت التظاهرات التي حشدت لها المعارضة في الفترة الأخيرة، إلى أعمال عنف صريحة، ليس تجاه قوات الأمن التي تواجدت في محيطها فقط، بل تجاه الممتلكات العامة والخاصة والناس في الشوارع، مع مقتل جندي في الشرطة خلال التظاهرات التي لم يتعدَ رد فعل الشرطة على تحولها للعنف بإطلاق الغاز المسيل للدموع فقط، مع كل ما أثارته من تدمير عشوائي وإرهاب للناس في محيطها، فضلاً عما ثبت من استقدام بعض أطراف المعارضة لعناصر إرهابية من العصابات الإجرامية، عبرت الحدود الكولومبية إلى فنزويلا وتنخرط في أعمال العنف والشغب الساعية إلى خلق فوضى كاملة.