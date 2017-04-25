الشاروني: أقدم مضامين نفسية وعلمية.. وأعمالي مقررة بالمدارس في أوروبا (3-3)

في الجزء الختامي لرحلتنا، وكما استعرضنا حال الكتابة للطفل قبل دخول رائد أدب الأطفال يعقوب الشاروني هذا المجال، نتناول الآن ثمار 60 عامًا من الإبداع.. نستعرض نماذج منها.. ما الذي يميزها عن غيرها.. وكيف استحقت الانتشار في دول العالم والتوزيع على المدارس بأوروبا، ونيل أعلى الجوائز العالمية، وآخرها وضع كاتبنا في مصاف عظماء الأدب في العالم، وذلك حسب شهادة المجلس العالمي لكتب الأطفال ُEBBY، وقبلها كتاب “أجمل الحكايات الشعبية” الذي حصل على أفضل كتاب أطفال في العالم في معرض بولونيا عام 2002.

لماذا تعمَّدْتَ ألا تُرسينا على بر في رواية “الأعمى وكنز الصحراء”، وفعلت مثل جوجول في “الأنفس الميتة”؟

ليس ذلك فحسب، بل فعلت أيضًا مثل “دكتور جيكل ومستر هايد”.. لأن الصراع هو جوهر العمل الدرامي، الصراع يمكن أن يكون بين شخصيات حية، وأن يكون بين الإنسان وداخله.. يريد أن يفعل خيرًا أو شرًّا، طول الوقت يتنازعه الأمران، ويمكن أن يكون الصراع بين الإنسان والطبيعة.

فهم الشخصية من أعماقها هو ما يساعدك على أن تفك مغاليقها.. يعني كيف تقدم الشخصية الحية.. ولا يمكن أن تكون أحادية الجانب، لأنها شخصية ميتة ومرفوضة؛ فلا يوجد شخص أحادي الجانب.. كلنا فينا الجانبان.. وفي علم النفس يقولون هناك صراع بين “الإيجو” الغريزة أو المطالب الطبيعية و”الأنا العليا” المثل التي وضعها المجتمع، نتيجة هذا الصراع يكون “الأنا” الشخصية. وتختلف حسب المجتمع.. هناك بيئة تكبت نوازعك، وبيئة أخرى لا تكبتها.. الطفل الذي يربى بالضرب، نطلق من داخله شرارة العدوان، والطفل الذي يربى بالحب والسلام والتفهم والغفران والتشجيع بدل التسلط، يقدر أن يتغلب على نوازعه.. فالنزوع للعدوان موجود في الإنسان، وإنما كيف يتشكل؟ ما الذي يجعل عنصرًا يتغلب على الآخر؟ الصراع حتمي؛ لأن هذه العناصر لا قِبَل للإنسان على أن يتفاداها.

تتكلم هنا عن أمور أخرى غير المضامين التربوية.. علم نفس وفلسفة.

هي مضامين أيضًا ورسالة للطفل أهم من التربية والتوجيه.

ننتقل إلى بعض أعمالك المترجمة، وأهمها “حكاية رادوبيس”.

هذا العمل ترجم إلى اللغة المجرية، وأخذ أفضل كتاب مترجم للغة المجرية.

يعتبر قصة سندريلا؟

لا.. هي أصل سندريلا.. رادوبيس قصة فرعونية استمد منها الأدب العالمي سندريلا. وأفضل؛ لأنها ليست بها السقطات الدرامية لسندريلا.

“كنز جزيرة عروس البحر” ترجمت للإيطالية، ما الفرق بينها وبين غيرها مما ترجم؟

المسألة ليست ترجمة عمل، وإنما الأطفال في إيطاليا قرءوها، وعملوا عليها أنشطة، ودعوني ومحمد سلماوي لحضور ليلة كاملة لنرى نماذج من هذه الأنشطة.

وقرروها على طلبة المدارس.

نعم، أريد أن أقول إن هذا الأمر لم يركز عليه أحد من قبل، وهو أن وراء الترجمة شغلًا كثيرًا يتم، فلا يتوقفون على مجرد ترجمة عمل، بل هناك أجيال تتربى عليه، وجوائز عالمية تقدره.

بمناسبة الجوائز “سفينة الأشياء الممنوعة” تطرح رؤية جديدة في قضية العلم والأدب؟

ناس كثيرة تتصور أن العلم منفصل عن الأدب.. العلم فيه شيء مهم جدًّا أبدأ به، وهو الفرض، هناك خيال.. تفترض شيئًا، ثم تبحث لإثبات هذاالشيء، فالخيال ضروري في الأدب والعلم، في العلم أنت تضع فروضًا، ثم تبحث هل هذه الفروض سليمة، أم لا، فالخيال مهم جدًّا، وإذا كنا نقدم خيالاً علميًّا فنحن نضع أساس التفكير العلمي، وهذا ما يميز الخيال العلمي عما يسمى الهزيان أو الفانتازيا.. الفنتازيا تخريف، مثل حرب الكواكب، نحن نبحث عن الكواكب من أجل البحث عن معادن أو زراعة نباتات جديدة، أو نهرب لها لو حدث للأرض شيء.

هذه الرواية قدمت خيالاً علميًّا مستمدًّا من التراث، وهذا هو العجيب.

أنا ربطت هنا بين أسلوب التفكير العلمي والقصة الشعبية.. القصة الشعبية فيها أسس كثيرة من أسلوب التفكير العلمي، فأخذت نماذج من قصص شعبية فيها عناصر التفكير العلمي، وقلت إن الأطفال حلوا مشكلتهم في الفضاء عندما تعطلت سفينتهم، وأصبح مستحيلاً عودتها للأرض، فاستعانوا بأحداث من الحكايات الشعبية؛ لكي يستفيدوا من طريقة تفكيرها للخروج من المأزق.

هذا ما أقصده.. الربط بين العلم والتراث الذي ميز هذه الرواية.

نعم، هناك شيء تستخدمه في غرض، وتعيد استخدامه فيغرض آخر.. هذا جزء من التفكير العلمي.. جزء من الإبداع.. أن تتوقع المستقبل، وتهيئ نفسك لهذا المستقبل، احتمال أن شيئًا قد يحدث، جهز نفسك له؛ حتى لا تموت، بالعكس تعيش وتستفيد من التغير.. هذا هو توقع المستقبل والاستعداد له، هذه صور من التفكير العلمي، أن تستخدم أداة متاحة لك حاليًّا في استخدامات جديدة لم تخطر ببال أحد، وهو جزء من التفكير العلمي. مثلاً مرجانة في “علي بابا” عندها زلعتان من الزيت، فكرت بطريقة مختلفة جدًّا، أن تسخن الزيت، وتسبب عجزًا للصوص الموجودين في باقي الزلع، التفكير في شيء عادي جدًّا بطريقة جديدة جزء من الإبداع والتفكير العلمي.

بعد مشوارك الطويل الممتد لأكثر من 60 عامًا من العطاء، كيف ترى نفسك الآن؟

عندما أجد على الأقل 10 أو 12 كتابًا وصلت طبعتها إلى 15 و17 طبعة، فهذا يعني أن أجيالاً كاملة قرأت أعمالي، بالإضافة إلى باب الأهرام، فأنا ساهمت إلى حد كبير في تثقيف أكثر من جيل.

هذا الباب كان نافذة لكل شيء في العلوم والمعارف، وكان له تأثير كبير.

بدأت أكتب بابي في جريدة الأهرام سنة 81، واستمر إلى 2011، ثم توقف عدة شهور، وعدت أكتب فيه. وأعتقد أنه أسس أجيالاً متعاقبة، فكثيرًا ما يقابلني أناس في الأربعين من عمرهم، يقولون لي: تربينا على قصصك. وكنت أجد الأطفال يقصون الباب ويلصقونه في الكراريس، ويلونون الرسمة الصغيرة التي كان يرسمها الفنان عادل البطراوي.. هذا الاهتمام أعظم جائزة لي.

بطبيعة الحال، لا بد أن نصل لنهاية رحلتنا مع رائد أدب الأطفال، ونسأل: ما الذي يشغل بالك اليوم؟

اليوم تسيطر عليَّ فكرة رواية تحدث فوق سطح نهر النيل.

لكنك كتبت أعمالاً على سطح النيل، مثل “شجرة تنمو في قارب”.

كتبت عن نهر النيل “الرحلة العجيبة لعروس النيل”، وأكثر من عمل، لكن أفكر اليوم في كتابة رواية أطول، وأجمع مادة عن هذا الموضوع، وأجمع أيضًا عن الصحراء، وطبعًا كتبت عنها “معجزة في الصحراء”، و”حسناء والثعبان الملكي”، لكن تشغلني صحراء سيناء، وخصوصًا منطقة دير سانت كاترين، ليس الدير فقط، ولكن يشغلني العرب المقيمون حول الدير.. فهم يزرعون في قطع صغيرة من الأرض وسط الوديان نباتات طبية نادرة، وهذه إحدى وسائل استغلال الصحراء، ومصر صحراؤها من أغنى صحاري العالم بسبب المناخ لزراعة النباتات الطبية، ويمكن أن نقيم أكبر مصانع في العالم لاستخلاص المواد الطبية من هذه النباتات.

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