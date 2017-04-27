السودان ومصر.. مصالح مشتركة يعطلها خلاف الأنظمة

أبعدت السلطات المصرية، مساء الاثنين الماضي، صحفيين سودانيين اثنين من مطار القاهرة، الأمر الذي أثار غضب اتحاد الصحفيين السودانيين، الذي أصدر بيانًا دعا فيه الحكومة السودانية إلى «إعمال مبدأ المعاملة بالمثل، بطرد جميع الممثليات الإعلامية والصحافية المصرية من السودان، الرسمية والخاصة، ومنع دخول المطبوعات المصرية، وإصدار الأمر لوسائل الإعلام السودانية المشاهدة والمسموعة والمقروءة بعدم بث أي محتوى مصري«.

وجاء الموقف كفصل من تراشق سياسي وإعلامي متطاول منذ أشهر بين النظامين المصري والسوداني، وحالة من التوتر والخلاف يعمل العديد من الأطراف داخل البلدين على إذكائها، وأبرز تلك الأطراف في السودان جماعة الإخوان المسلمين والعشرات من كوادرها ورموزها الحقيقية، وفضلًا عن علاقة الشعبين التاريخية، إلَّا أنها أيضًا، بحكم الأمر الواقع، تقوم على حزمة جاهزة وموجودة من المصالح المشتركة للشعبين المرتبطين بوحدة مصير حتّمتها الجغرافيا السياسية، ويفضي إليها الواقع المأزوم لكلا البلدين الذي يكفل تكاملهما اقتصاديًّا وسياسيًّا، ويمكن تحقيق تلك المصالح بشكل مبهر، إذا فحصنا العوامل والشروط الموجودة بالفعل لذلك التكامل المأمول.

كانت إزاحة محمد مرسي وطاقمه عن مواقعهم الحاكمة في مصر نقطة انطلاق للتوتر الحالي بين النظامين المصري والسوداني، بعد بيان الرابع من يوليو 2013 بأيام بدأت أولى مراحل تصاعد هذا التوتر؛ لعدم قدرة الطرفين على تشكيل قوة عسكرية مشتركة تنتشر بمحاذاة مثلث حلايب وشلاتين، الذي تزعم السودان أحقيتها فيه.

وكان رئيس الأركان المصري قد زار الخرطوم في أبريل من العام ذاته؛ للحديث مع السودانيين بخصوص تلك القوة، ولكن بشرط مصري ملازم وهو انتشار القوة غرب نهر النيل وحتى الحدود مع ليبيا دون أن تتواجد شرق النيل، فكان الرد السوداني بربط المشاركة في تشكيل القوات بانتشارها على كل الحدود بما فيها مثلث حلايب وشلاتين، وبالتالي سقطت المحاولة التي بادرت إليها مصر لحل «النزاع» بخصوص المثلث، أو على الأقل لتخفيف التوتر الذي بدأ في الشهر ذاته، ونتج عن التراشق الإعلامي الذي صاحب أنباء عن نيّة مرسي في التفاوض مع السودان بخصوص تلك المسألة، الأمر الذي سبب غضبًا في الداخل المصري ودفع المؤسسة العسكرية إلى عدم التجانس مع مرسي، ومحاولة التحرك في القضية بمعزل عن القيادة السياسية، خاصة في ظل وقوع السودان تحت حكم الإخوان المسلمين، نفس جماعة الرئيس المصري وقتها.

استضافة إخوان مصر

بعد فض السلطات المصرية اعتصام رابعة العدوية، وفرار الآلاف من عناصر الجماعة، ولاسيما من قيادات الصف الأول والثاني وجيل الشباب، كانت السودان وجهة عدد ضخم من جيل الشباب الذين لم تسمح لهم إمكاناتهم المادية بالتوجه إلى قطر أو تركيا، خاصة في ظل الملاحقة الأمنية الواسعة التي تلت فض اعتصام رابعة، اتخذ الهاربون الطريق البري حتى السودان ودخلوها وتم توفيق أوضاعهم بالداخل على عجل، وبعد فترة انطلق شباب الجماعة بالسودان.

وسرعان ما أثارت استضافة السودان للإخوان سخط السلطات بمصر، وتحولت إلى ملف شائك وعالق بين النظامين، مع تجاهل سوداني لطلبات مصرية متكررة، بلغت في عام 2014 أكثر من 8 قوائم من الأسماء تم إرسالها من خلال الانتربول، وتضم عناصر مطلوب القبض عليها من الأمن المصري على ذمة قضايا جنائية وتعيش في السودان.

وارتبط هذا الملف بحادث وقع عام 2016 ـ وصفته السلطات السودانية بالاستفزازي ـ إذ ألقى الجيش المصري القبض على عدد من العاملين السودانيين بالتعدين، كانوا حسب رواية الجانب السوداني يمارسون عملهم داخل الأراضي السودانية، فأوقفتهم القوات المصرية وتحفظت على معداتهم، التي يُقدر ثمنها بملايين الدولارات.

كانت تلك هي المرة الأولى التي يصل فيها التراشق الإعلامي بين الجانبين إلى حد التهديد بالتدخل العسكري، حين قال إبراهيم الغندور، وزير الخارجية السوداني، إنه قد يستعين بوزارة الدفاع السودانية للمساعدة في الإفراج عن ممتلكات المعدّنين السودانيين، وتخليصها من قبضة الجيش المصري بالقوة، على أي حال تطرح القاهرة عدم التزام السودان باتفاق شفوي بين الطرفين بعدم السماح بأنشطة معارضة للأولى على أراضي الأخيرة، في مقابل التزام الجانب المصري بالاتفاق، والذي تمثل في المنع المتكرر لمعارضين سودانيين مقيمين بمصر من تنظيم أي فاعلية معارضة للنظام السوداني.

سد النهضة وإثيوبيا والملف السعودي

لم يكن مفاجئًا انحياز الجانب السوداني الواضح إلى إثيوبيا في مناقشات إنشاء سد النهضة، بصفة أن السودان له مطالب قديمة بخصوص مسألة مياه النيل وحصته منها، ولم تلق السلطات المصرية لها بالًا لعقود من الزمن، ولو على سبيل الاستماع النقاش الإيجابي، وهو ما انعكس فيما بعد في تقارب سوداني إثيوبي على حساب مصر في مسألة سد النهضة، وتجلى ذلك في زيارة عمر البشير لإثيوبيا مطلع الشهر الحالي، وتخللها غزل رسمي متبادل بين الطرفين، وتأكيد على «تكامل شامل» بينهما.

وقبل إعلان ملف سد النهضة وبعده، جاءت سلسلة كبرى من الاتهامات السودانية للجانب المصري وجهاز مخابراته بدعم معارضين سودانيين بالداخل، وتحريض للشعب السوداني، وصل حد العنصرية الصريحة، وأصبح النظام هناك يمارسه ضد الشعب المصري وليس السلطة المصرية، مستغلًّا المرارة الباقية وجدانيًّا ونفسيًّا لدى الشعب السوداني بخصوص ما يعتبرونه عنصرية عِرقية من قِبَل المصريين بصفة عامة ضدهم، وما يتعرض له بعض السودانيين، سواء شماليين أو جنوبيين، المقيمين بمصر من تمييز وممارسات عنصرية.

على جانب آخر، في عام 2015 اتجه النظام السعودي إلى تقارب كبير مع السودان في إطار عدوانه على اليمن، وسعيه لسحب السودان من تقارب نسبي كان قد استمر لأعوام مع إيران، وارتبط التقارب السوداني السعودي بمنح الخرطوم مساعدات اقتصادية، على الطراز السعودي المعتاد، والتوسط لصالحه لدى الولايات المتحدة لإيقاف العقوبات الاقتصادية الأمريكية عليه ولدى الهيئات الدولية لتخفيف ملاحقة الرئيس السوداني من المحكمة الجنائية الدولية.

وبالفعل جاءت المشاركة السودانية في العدوان كبيرة وفي طليعته، الأمر الذي تلاه قرار الرئيس الأمريكي السابق أوباما برفع جزئي للعقوبات الاقتصادية عن الخرطوم؛ نتيجة لما وصفه بـ«التقدم الذي أحرزه السودان»، وما تلقاه من تقارير أمريكية تشير إلى «تعاون» سوداني في مكافحة الإرهاب، وكان الأمر في حقيقته نتيجة لحزمة كبيرة من التنازلات قدمتها الدولة السودانية، كانت أعلى مؤشراتها الانفتاح على الكيان الصهيوني، وحذف منع السفر إلى الكيان من جواز السفر السوداني.