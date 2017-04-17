الدراما السورية.. للفن رسالة

للدرامة السورية دورها البارز ورسالتها الواضحة فيما تقدمه للعالم العربي عامة، فقد تناولت في مشوارها الكثير من الأعمال التاريخية التي ساعدت بها على نشر الثقافة بين مشاهديها، ويكون البطل فيها الفكرة وليست الشخصية.

القعقاع

من الأعمال الدينية التي قدمتها الدراما السورية مسلسل القعقاع بن عمرو التميمي، ويسرد المسلسل قصة هذا الصحابي ودوره في انتشار دعوة الإسلام وحروب الردة التي قامت في عهد أبي بكر، الذي قال عنه «صوت القعقاع في الجيش خيرٌ من ألف رجل»، فقد كان ذا دور بارز معارك تحرير العراق والشام مثل اليرموك والقادسية وجلولاء وفتح الفتوح، ودوره مع خالد بن الوليد في بدايات فتح العراق والشام، ثم أتم دوره أيضًا مع سعد بن أبي وقاص في تحرير العراق وفتح بلاد فارس.

لم تأت أحداث المسلسل رتيبة ولم تركز بشكل مطلق على شخصية القعقاع، أي أنها لم تتناوله كسيرة ذاتية، بل أحاطت بتلك الحقبة منذ تشييد الخلافة الإسلامية الراشدة وتوطيد دعائمها، مرورًا بأبرز الأحداث السياسة والعسكرية في تلك الفترة.

قدم هذه الشخصية الممثل السوري الكبير سلوم حداد، الذي برع في تقديم شخصيات من الصميم الإسلامي رغم أنه مسيحي الديانة، وتلك لمحة طيبة على التعايش العربي بين المسلمين والمسيحيين، وأخرج المثنى صبح هذا العمل الذي استغرق أكثر من عام؛ حيث تم تصويره بأكثر من مكان كسوريا والمغرب والهند، وتم عرضه في 2010.

الحجاج

رصد حياة الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو من أكثر الشخصيات جدلًا في التاريخ الإسلامي، منذ أن كان معلمًا للقرآن، مرورًا بما حدث في حياته من مجازفات، إلى أن وصل للخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، فنصبه أميرًا للجيش، وبعدما قدم من ولاء للأمويين ولاه عبد الملك على العراق حتى مات الحجاج، وفي رحلة الحجاج مع الخلافة يقدم العمل سردًا دراميًّا رائعًا عن حياة الحجاج هناك ودوره في أن يضم الحجاز للأمويين، بعد أن سلبها من عبد الله بن الزبير وصلبه، وأيضًا يعرض دور الحجاج في حث العراقيين على محاربة الخوارج بشروط قاسية على من يتخلف عن الجهاد، نظير خذلانهم للمهلب بن أبي صفر، القائد الذي تولى حرب الخوارج.

قام الممثل الرائع عابد فهد بأداء هذا الدور، وفازه بذهبية مهرجان قرطاج كأفضل ممثل عن شخصية الحجاج، وأخرج المسلسل محمد عزيزية، وتم عرضه في 2003.

الظاهر بيبرس

أبرز دور أحد أهم حكام مصر، وهو الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري، الذي أعاد لمصر شخصيتها الحقيقية من خلال حنكته وحكمته في الحروب، بل وأعاد أيضًا إحياء الخلافة العباسية من جديد، بعد أن خرب المغول بغداد وقتلوا جميع من فيها.

يتناول المسلسل الوقائع التاريخية وأثر الظاهر بيبرس فيها، بالإضافة إلى حياته منذ أن كان يباع في سوق الرقيق إلى أن التقى بالأمير علاء الدين البندقداري، وصولًا إلى مصر في عهد الصالح نجم الدين أيوب، ويركز المسلسل أيضًا على كثير من الشخصيات المهمة في تلك الحقبة؛ مثل شجرة الدر وفارس الدين أقطاي وسيف الدين قطز وعز الدين أيبك وسيف الدين قلاوون، ومن أهم ما يشير إليه هذا العمل، فروسية الظاهر بيبرس ودوره العظيم في معركة عين جالوت وتتبعه أثر المغول بعد المعركة.

قدم الممثل عابد فهد أيضًا شخصية ركن الدين بيبرس، ليحصد من خلالها ذهبية مهرجان القاهرة عن أفضل أداء لشخصية الظاهر بيبرس، وأخرج هذا العمل الأردني محمد عزيزية، بمساعدة بشار دهان ورياض طعمة، وكتب السيناريو والحوار غسان زكريا، ودققه تاريخيًّا الدكتور محمد محفل، وعالجه تاريخيًّا حسين قطايا، وتم عرضه عام 2005.

سلسلة الأندلس

قدمت الدراما السورية تناولًا مهمًّا للأندلس منذ قيامها على يد عبد الرحمن الداخل، في ثلاثة أعمال درامية مهمة، هي «صقر قريش» الذي تم عرضه عام 2002، من إخراج حاتم علي وبطولة جمال سليمان، ويحكي في هذا الجزء المعاناة والمحن التي تعرض لها بنو أمية على يد العباسيين، وكيف أبادوهم في الشام جميعًا، غير أن عبد الرحمن بن معاوية استطاع الهرب مع حرصهم الشديد على قتله؛ لأنهم يعلمون هذه البشرى، والتي كان الأمويون يؤمنون بها، وهي إقامة ملك بني أمية في المغرب بعد سقوطه في المشرق على يد عبد الرحمن بن معاوية.

تتسلسل الأحداث بداية من انهيار الدولة الأموية بعد الخليفة هشام، ثم تفتتها وقتل مروان بن محمد، آخر خلفائهم، ثم هروب عبد الرحمن إلى الأندلس وبنائه الدولة هناك إلى أن يموت، فينتهي الجزء الأول من تاريخ الأندلس ليبدأ الجزء الثاني، وهو ما أطلق عليه «ربيع قرطبة».

جاء الجز الثاني من تاريخ الأندلس في مسلسل «ربيع قرطبة» الذي أخرجه أيضًا حاتم علي عام 2003، وقام بدور البطولة تيم الحسن، حيث جسد شخصية محمد بن أبي عامر، مؤسس دولة بني عامر في الأندلس، وتبدأ أحداث هذا الجزء من حلم لفرد واحد وهو محمد بن أبي عامر، بالوصول إلى خلافة الأندلس، فيسرد المسلسل الفترة التاريخية التي ازدهرت فيها قرطبة قبل زمن ملوك الطوائف، وعهد الدولة العامرية التي نشأت في خلافة هشام المؤيد بالله بن الحكم بقوة مؤسسها محمد بن أبي عامر، ثم يبين محاولات صبح البشكنجية، أم الخليفة الأموي هشام، استرداد ملك ابنها الذي استولى عليه محمد بن أبي عامر.

ويقدم العمل الدرامي صورة الأندلس الرائدة في هذا الوقت علميًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا، وقدرة العرب على صد الملوك الأوروبيين القريبين منهم في ممالك قشتالة وليون، وينتهي بموت صبح ونهاية دولة بني عامر ليأتي الجزء الثالث «ملوك الطوائف».

جاء مسلسل «ملوك الطوائف» ليكون خاتمة تلك الثلاثية التي تحكي عن تاريخ المغرب للمخرج حاتم علي، والذي تم عرضه عام 2005،و عرفت الحقبة الزمنية التي يتحدث عنها هذا الجزء بحقبة ملوك الطوائف، التي جاءت بعد سقوط الخلافة الأموية في الأندلس وانهيار دولة بني عامر، ومن هنا تقاسمت الأندلس إلى دويلات صغيرة متناحرة مثل قرطبة، غرناطة، إشبيلية، بلنسية، وظهور دولة المرابطين في المغرب وسيطرتها في النهاية على دويلات ملوك الطوائف صيانة لها من الوقوع في يد قشتالة التي تحالف معها الكثيرون من ملوك الطوائف، شارك في هذا العمل كل من أيمن زيدان، جمال سليمان، سلاف فواخرجي، سوزان نجم الدين، محمد مفتاح، وتيم الحسن.

أبو الطيب المتنبي

لم يكن جانب التاريخ الأدبي بعيدًا عن الدراما السورية، حيث قدمت في هذا المضمار عملها الدرامي الرائع للشخصية الأكثر أهمية وجدلًا في تاريخ الأدب العربي خاصة والعالمي عامة، وهو مسلسل «أبو الطيب المتنبي» الذي أخرجه حاتم علي وعرض عام 2004.

ويتناول العمل حياة الشاعر الكبير بشيء من التصريف الذي لا يخل بالعمل، ويظهر طبيعة الشخصية ويرصد تنقلاتها من العراق لحلب ثم مصر وغيرها، كما يظهر أيضًا علاقة الشاعر بالأمير سيف الدولة، وحسده من حوله من شعراء وأمراء ولغويين على تلك الصلة الطيبة.

لم يتوقف العمل على إبراز حياة الشاعر وجوانبها المهمة فقط، بل تعدى ذلك ليظهر ما كانت عليه الخلافة العباسية من تدهور في تلك الفترة، وغزوات القرامطة لبغداد أثناء ضعف الخلافة.

قدم شخصية أبو الطيب المتنبي الممثل الكبير سلوم حداد، كما قدم الممثل اللبناني رفيق علي أحمد شخصية سيف الدولة، بينما قدم تيم الحسن شخصية الشاعر والأمير أبي فراس الحمداني ابن عم سيف الدولة.

الزير سالم

في عام 2000 قدم التليفزيون السوري مسلسل «الزير سالم» للمخرج حاتم علي، وهو عمل تاريخي أدبي يحكي قصة الشاعر عدي بن ربيعة التغلبي الملقب الزير أبو ليلى المهلهل، أحد فرسان قبيلة تغلب، ولم يتناول العمل حياة الشاعر كسيرة ذاتية فحسب، بل يسرد حدثًا مهمًّا في الحياة الجاهلية، وهو حرب البسوس التي استمرت 40 عامًا.

جسد شخصية الزير سالم، الممثل سلوم حداد، وقام بدور الملك كليب الممثل اللبناني رفيق علي أحمد، وشاركهما البطولة الممثل عابد فهد في دور جساس، قاتل ابن عمه كليب ومشعل الحرب.