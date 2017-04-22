«الداخلية» تحدّث سياراتها.. وخبراء: تدريب العنصر البشري أهم

للمرة الثانية خلال عامين تعلن وزارة الداخلية عن دخول سيارات حديثة منظومة الخدمة أملا في إحكام السيطرة على الأوضاع الأمنية وسهولة رصد الخارجين عن القانون في إطار الحرب على الإرهاب.

الوزارة لم تعلن عن الجهة المانحة لهذه السيارات كما لم تدل بأي معلومات عن عددها، ولكن أكدت في بيان وزعته على وسائل الإعلام أن السيارة الجديدة مجهزة بغرفة احتجاز متطور تسع 6 أفراد من المشتبه بهم، ومزودة بأحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية ووسائل الاتصال والربط، ومدعمة بمنظومة كاميرات متطورة (CCTV) و(ANPR) لرصد الحالة الأمنية وتوثيقها على الطرق والمحاور الرئيسية ولتحديد أرقام السيارات والتعرف على اللوحات المطلوب ضبطها.

وأضاف البيان: “السيارة مزودة بجهاز (SCOUT-APP) الذي يتعامل مع منظومة الكاميرات المشار إليها وبه خاصية تحديد مواقع السيارات، وكذا البرامج المخصصة لأعمال البحث الجنائي، والمجهزة بمنظومة لنقل البيانات من المركبة للحسابات الإلكترونية الموجودة بالأقسام التابعة لها لاسلكيا وربطها بغرفة عمليات قطاع مصلحة الأمن العام، كما تم دعم السيارات بالعناصر الشرطية المدربة ذات الكفاءة المؤهلة لاستخدامها وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة والخارجين على القانون”.

هذه هي المرة الثانية التي تضم الوزارة لأسطول الخدمة بها سيارات فارهة بإمكانيات عالية وتكلفة مرتفعة، حيث سبق وأعلنت في منتصف 2014 عن دخول سيارات من ماركة “-3X BMW” ، التي تجاوز سعرها نصف مليون جنيه في ذلك الوقت.

على الجانب الآخر، أثار انضمام هذه السيارات لوزارة الداخلية في الوقت الحالي الكثير من الجدل، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر حيث تعيش مرحلة يعتبرها البعض هي الأسوأ في تاريخ الاقتصاد المصري، خاصة وأن الدفعة الأولى من السيارات الفارهة لم تحدث طفرة على مستوى تحسن الحالة الأمنية، وهو الأمر الذي دفع عددا من الخبراء الأمنيين للتساؤل عن جدوى هذه السيارات في ظل ما تمر به مصر.

اللواء محمود قطري، الخبير الأمني، قال إن السيارات جزء شكلي من منظومة الأمن الوقائي الذي يعاني من تراجع كبير في مصر، والذي كشفه ارتفاع معدل الجريمة، مؤكدا أن ولكن الأهم من السيارات الحديثة هو العنصر البشري الذي سيقود هذه السيارات، فلابد من تدريب وتأهيل هذه العناصر لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، كذلك حل المشاكل الإدراية والمالية لضباط وأفراد الشرطة.

وأضاف قطري، لـ”البديل” أن جهاز الأمن بحاجة لرفع الكفاءة القتالية والتدريب على أحدث أساليب مكافحة الجريمة حتى يكون لديه كفاءات أمنية مدربة على أعلى مستوى، وبعد ذلك يأتي التطوير في المعدات، وقال: “إذا كان العنصر الذي يقود المعدات الحديثة غير مؤهل فسيتعامل معها على أنها مجرد سيارات، بالإضافة إلى أن الأوضاع الأمنية في مصر لها طبيعة خاصة في ظل انتشار الجماعات المسلحة التي استطاعت تنفيذ عشرات العمليات في قلب العاصمة، فنحن نتعامل مع عدو خطير ومدرب وفي المقابل لابد من وجود عناصر أمنية أكثر تدريبا حتي تستطيع القبض عليه”.