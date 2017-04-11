الخانكة ساحة جديدة لبيع الأدوية المجهولة

انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات بيع الأدوية، خاصة الحيوية منها، على الأرصفة بالشوارع، وبالتحديد منطقة الخانكة.

من جانبها، رصدت «البديل» عملية بيع الأدوية على الأرصفة، وكان أبرزها عقار التجريتول المخصص لعلاج الكهرباء الزائدة في المخ، ورغم أن سعر العلبة في الصيدليات 400 جنيه، إلا أنها تباع على الأرصفة بمائة فقط, بالإضافة إلى عقار فيتامين السنترام، ذات العلبة التي يحتوي نصفها على حبات الفاصوليا البيضاء.

وانتشر على أرصفة الخانكة أيضا، عقار كونكور5 المخصص لعلاج ضغط الدم المرتفع، حيث يباع الشريط الواحد منه في الشوارع، بخمسة جنيهات، لكن بالاختلاف مع العقار الأصلي الذي يباع في الصيدليات، كما تباع أيضا دهانات لعلاج الأمراض الجلدية وآلم العظام، وعلاجات للحد من تساقط الشعر، بالإضافة إلى عدد من المنشطات الجنسية، الى جانب أمبولات مخصصة لعلاج الأمراض الجلدية.

وحذر عدد من الأطباء والصيادلة من تداول هذه العقاقير، مؤكدين أن تجارة الأدوية أصبحت موجودة بصورة كبيرة بعد قرارات ارتفاع الأسعار، خاصة أن الأدوية التي تباع على الأرصفة تكون بربع ثمن الموجودة بالصيدليات، ما يجعل الأقبال عليها أكثر من أي وقت مضى.

وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، إن ظاهرة بيع الأدوية الجنسية موجودة منذ فترة طويلة على الأرصفة، لكن عملية بيع عقاقير حيوية في الشوارع، ظاهرة جديدة لم تكن موجودة من قبل، مضيفا أن قرارات وزارة الصحة متخبطة وتتناقض مع توصيات مجلس النواب بتخفيض أسعار الدواء، لكن ثمة تأكيدات أن شهر أغسطس المقبل سوف يشهد زيادة لـ5000 صنف دوائي جديد.

وتابع سعودي لـ”البديل” أن سوق الدواء أصبح عشوائيا، وغير خاضع للرقابة؛ فكثيرون يتاجرون بالأدوية في غياب تام من هيئة العلاج الحر بوزارة الصحة، بخلاف انتشار صفحات على الفيس بوك تروج لبيع لأصناف كثيرة من الأدوية مجهولة المصدر، محذرا من تداول واستخدام هذه العقاقير مجهولة المكونات.

ويرى هيثم راضي، صيدلي، أن تجارة الأدوية أصبحت الأكثر انتشارا خلال الفترة الحالية، خاصة بعد زيادة أسعار الدواء بصورة مبالغ فيها, مضيفًا: منذ إعلان وزارة الصحة عن زيادة أسعار الدواء، في ظل نقص عدد كبير من العقاقير، انتعش السوق السوداء.

وأكد راضي لـ”البديل” أن انتشار الأدوية على الأرصفة وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم وجودها في الصيدليات، وإذا وجدت، فأسعارها مرتفعة بصورة مبالغ فيها، محذرا من تناول الأدوية مجهولة المصدر، قائلا إنها تسبب أمراض كثيرة، مثل الأمراض الجلدية وضغط الدم.