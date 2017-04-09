الجبلاية توضح مصير الدوري بعد التفجيرات الإرهابية

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، بيانًا رسميًّا يؤكد من خلاله أن التفجيرات الإرهابية التي وقعت اليوم في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة مار مرقس بالإسكندرية لن تؤثر على مسيرة مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيما قرر الاتحاد وقوف اللاعبين والأجهزة الفنية دقيقة حدادًا على أرواح الضحايا طوال كل مباريات الدوري، بالإضافة إلى ارتداء اللاعبين شارات سوداء.

تقام مباريات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الممتاز اليوم وغدًا وبعد غد، ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة وبفارق سبع نقاط عن مصر المقاصة أقرب منافسيه.