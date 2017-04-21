البرلمان في أسبوع| لقاء مستشار ترامب.. وإهدار أموال «مصر للبترول»

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الأحداث التي سيطرت على المشهد السياسي؛ أبرزها استقبال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، نيك إيريز، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمقر البرلمان، بحضور عدد من أعضاء المجلس، كما استقبل عبدالعال، رئيس نادي القضاة، المستشار محمد عبد المحسن؛ لمناقشة التداعيات الأخيرة بشأن التعديلات التي أجراها البرلمان على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وزار الوفد الكويتي المؤسس والممثل لـ”خليجيون فى حب مصر”، برئاسة الدكتور يوسف العميري، مجلس النواب والتقي رئيس البرلمان، كما استقبل الدكتور علي عبد العال، رئيس التحالف الوطني بالبرلمان العراقي، عمار الحكيم، والوفد المرافق له؛ لبحث تطورات الأوضاع على الساحة العراقية وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

إهدار المال العام

وتقدمت الدكتورة غادة صقر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه للمهندس طارق الملا، وزير البترول؛ بشأن إهدار المال العام بشركة مصر للبترول من خلال انخفاض إجمالي الربح الفعلي إلى 253 مليونا و736 ألف جنيه، بنسبة 2،1% على المستهدف لنفس العام، حسبما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والخاص بمخالفات شركات قطاع البترول عن العام المالي 2015/ 2016، كما انخفضت قيمة الإنتاج بسعر البيع إلى مليوني و755 ألف جنيه، مقابل مليوني و969 ألف جنيه عن العام السابق، إلى جانب ارتفاع قيمة الإنتاج بأسعار السنة السابقة، وارتفاع الأجور الكلية بنسبة 14% وبنحو يزيد على 199 مليون جنيه.

تحذيرات من دخول مصر حد الفقر المائي

وطالب النائب أشرف عثمان، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، وزارة الري والموارد المائية بتنظيم حملة كبيرة لتوعية نحو 90 مليون مصري بأهمية العمل على ترشيد استخدامات المياه والحد من إهدارها وإسرافها، مؤكدا في بيان له، أن المياه من أغلى الكنوز التي تمتلكها مصر، وفي ظل الأوضاع الحالية والتأكيد من جانب الخبراء على أن مصر دخلت حزام الفقر المائي، فلابد من ترشيد استخدام المياه فعلا وتوفير أساليب جديدة للري بدلا من الري بالغمر الذي انتهى في العالم كله.

قانون مناهضة العنف ضد المرأة

قالت النائبة الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن المجلس القومي للمرأة أعد مشروع قانون لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة بداية من التحرش بكل أشكاله حتى هتك العرض والاغتصاب، مؤكدة فى بيان صحفى لها، أن هناك مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، لكنه لم يسلم إلى البرلمان حتى الآن، وأنهم ينتظرون وصوله للبدء فى مناقشته.

مطالب بتثبيت 19 ألف موظف بالتربية والتعليم في الشرقية

تقدم الدكتور ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، بطلب إحالة عاجل للحكومة ممثلة في وزراء التربية والتعليم والمالية والتنمية المحلية؛ بشأن النظر في تثبيت العاملين بالتربية والتعليم في محافظة الشرقية بصفة عامة ومركز أبو حماد ومدينة القرين على وجه الخصوص، مؤكدا أنه يوجد أكثر من تسعة عشر ألف موظف بالتربية والتعليم يعملون بالوزارة بعقود تم اعتمادها من محافظ الشرقية منذ 6 سنوات دون النظر في حالاتهم، ما يؤثر بالسلب على مستقبلهم الوظيفي وحياتهم المعيشية، خاصة أنهم يعولون أسرا لها متطلبات.

تحديد عدد وقيمة الصناديق الخاصة بالموازنة العامة

وأكد ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية، على أهمية العمل على تحديد عدد وحجم وقيمة الصناديق الخاصة بالموازنة العامة للدولة، موضحا أن بقاء الصناديق الخاصة موضوعا مجهلاً وغامضا لسنوات متواصلة، يعد إساءة للحكومة الحالية، ويجب عليها اتخاذ خطوات جادة في هذا الأمر، والرد على كل علامات الاستفهام التي تحيط بها.

وشدد طوبيا على ضرورة الإفصاح عن المبالغ التي تصرف من الصناديق الخاصة والجهات التي تصرف لها ومدى شرعيتها، مؤكدا أن ضمها للموازنة العامة للدولة سيغلق بابا مفتوحا للفساد وعدم الشفافية وانتفاء العدالة.

قانون الإدارة المحلية

اعتبر النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، قانون الإدارة المحلية الجديد المنتظر صدوره عن مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، في غاية الأهمية؛ خاصة أن المحليات منطقة شائكة طوال عمرها، ومتهمة بالفساد وتعطيل مختلف خطط التنمية، مشيرا إلى أن القانون يعتبر طفرة حقيقة في عمل المجالس والإدارات المحلية، وسيساهم في حل مشاكل المحليات المتراكمة منذ سنوات.