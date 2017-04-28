البرلمان في أسبوع.. إقرار «السلطات القضائية» وعبد العال في مؤتمر الشباب

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الأحداث السياسية والأزمات التي أشعلت الشارع المصري، خاصة بعد إقرار قانون السلطات القضائية وسط حالة من الرفض بين القضاة، حيث ما زالت تبعات إقراره تتصدر المشهد وسط مطالبات بتدخل رئيس الجمهورية لحل الأزمة وإعادة القانون مرة أخرى.

فيما كانت هناك سلسلة من القوانين والتشريعات على أجندة البرلمان خلال نفس الأسبوع، من بينها استكمال مناقشة مشروع قانون الرياضة، ومناقشة مشروع خاص بالشهداء المدنيين، ومراجعة خسائر عدد من الهيئات والمؤسسات المهمة بالدولة، وتدهور ماسبيرو، والإشراف القضائي على الانتخابات.

كما شارك الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في مؤتمر الشباب الذي عقد على مدار 3 أيام في مدينة الإسماعلية بدءًا من الثلاثاء حتى الخميس، بمشاركة عدد من نواب البرلمان على رأسهم الهيئة البرلمانية للمحافظة، والذي كان تحت رعاية رئيس الجمهورية، وحضره نحو 1200 شاب.

طلب إحاطة لمحافظ البنك المركزي حول ارتفاع الدين الخارجي

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي بطلب إحاطة عاجل لمحافظ البنك المركزي طارق عامر بخصوص ارتفاع الدين الخارجي إلى 67,3 مليار دولار؛ لتصل نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 37,6%، مطالبًا ببيان أسباب الارتفاع الكبير له ومصادر استخدام هذا الدين، محذرًا من أن استخدام الدين العام (الداخلي أو الخارجي) لتمويل عجز الموازنة سيؤدى حتمًا إلى زيادة أعباء خدمة الدين بدلًا من توجيه بنود الموازنة إلى مجالات الصحة والتعليم التي لديها مخصصات دستورية ملزمة.

اللجنة الاقتصادية تنتهي من إعداد قانون الاستثمار

أكد النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن قانون الاستثمار الجديد يضم عددًا من الحوافز والضمانات للمستثمرين وتأسيس الشركات والجهات القائمة على الاستثمار، ومنها حوافز للمناطق الأكثر احتياجًا وحوافز للصناعات التي نحتاج إليها.

وتابع غلاب أن القانون سيساهم في سهولة تأسيس الشركات، حيث يتم التأسيس داخل الهيئة نفسها وفي وقت معين لا يتم تجاوزه، بما لا يضر بمصلحة المستثمر، وهناك مكاتب خدمة المستثمرين ومكاتب الاعتماد والتي ستمثل المستثمر في جميع الجهات وبخاصة القائمة على الاستثمار. ويشتمل القانون على الشفافية في التعامل مع جميع الجهات، هناك مكتب للتظلمات لفض النزاع بين المستثمرين والوزارات ومركز تحكيم ووساطة تابع لوزارة الاستثمار.

“إسكان النواب” تشن هجومًا على رؤساء شركات المياه والصرف

شن أعضاء لجنة الإسكان في اجتماعهم برئاسة المهندس علاء والي هجومًا على رؤساء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ بسبب عدم حضورهم اجتماع اللجنة، قائلًا “مش على رأسهم ريشة عشان ما يحضروش الاجتماع”، لافتًا إلى أن “الموضوع المعروض على اللجنة من الموضوعات الهامة التي تمس كل مواطن مصري، ولا نقبل أن يناقش هذا الموضوع في غياب المسؤولين التنفيذيين؛ لأن المشكلة التي نحن بصددها ليست هينة، وتحتاج إلى المتابعة والصيانة الدورية؛ لكي يتم حل أية مشاكل تطرأ أولًا بأول طبقًا للخطط التنفيذية المعمول بها”.

لجنة النقل تناقش أزمة سقوط 3 عربات من خط المترو مع وزير النقل

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة اجتمعت مع وزير النقل، ورئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، لمعرفة ملابسات حادث سقوط ثلاث عربات من أحد قطارات مترو الأنفاق بالخط الأول أثناء اتجاهه للتخزين بورش طرة البلد، مساء الأحد الماضي، والتي تسببت فى بطء شديد بتحرك القطارات في الخط الأول.

برلماني يطالب التموين بضرورة دعم وزيادة المنافذ الاستهلاكية وتعميمها على مستوى الجمهورية

قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، إن هناك أكثر من 200 سلعة غذائية تتعرض لحالات من عدم الاستقرار في أسعار البعض منها، والبعض الآخر يوجد به عجز ونقص شديدان، لافتًا إلى أن هناك غيابًا شبه تام من جهاز حماية المستهلك والرقابة التموينية؛ للحد من تلك الظاهرة ولحماية المواطن من البسيط من جشع التجار.

وطالب وطني وزارة التموين بضرورة دعم وزيادة منافذ البيع الاستهلاكية وتعميم منافذها على مستوى الجمهورية وأيضًا الجمعيات التعاونية التابعة للوزارة، وتفعيل دورها أكثر لتكون ملاذًا للمواطن البسيط في مواجهة جشع التجار غير الشرفاء.

تفاصيل لقاء وزير الداخلية مع لجنة حقوق الانسان بالبرلمان

أكد النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن لقاء اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان كان للاطلاع على جهود الشرطة في مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أنه طالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية التي يتعرض لها الوطن، وأن اللقاء ناقش الهجمات الإرهابية الأخيرة وجهود الشرطة في القبض على مرتكبي هذه الحوادث والجهود المبذولة لإحباط المخططات الإرهابية التي تغذيها بعض الدول الغربية ومن ينتسبون للأمة العربية والإسلامية.

وطالب نائب الخليفة بضرورة زياده المخصصات المالية لجهاز الشرطة؛ ليتواكب التسليح مع حالة الحرب التي تتعرض لها مصر وكذلك استهداف رجال الجيش والشرطة ومحاولة الوقيعة بين النسيج الوطني، لافتًا إلى ضرورة تعديل مرتبات ومعاشات ضباط الشرطة، وعودة اسم أمن الدولة بدلًا من الاسم الحالي الأمن الوطني.