«البديل» ترصد أهم الأرقام التي شهدها الدوري المصري في نسخته الحالية

يسير النادي الأهلي، حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بخطى ثابتة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي ورفع رصيده إلى 39 لقبًا للبطولة المحلية المقربة من قلوب جماهيره العريضة.

مر خمسة وعشرين أسبوعًا من عمر منافسات الموسم الجاري 2016/2017، ولم يتبقَّ من المسابقة سوى تسعة أسابيع، وتبدو المنافسة على اللقب قد حسمت بشكل كبير، حيث يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 67 نقطة، وبفارق عشر نقاط عن مصر المقاصة أقرب منافسيه.

في المقابل يبقى الصراع مشتعلًا في القاع، حيث تسعى جميع الفرق المتواجدة في قاع الترتيب إلى الهروب من منطقة الخطر، التي تهدد تواجدهم في دوري الأضواء والشهرة الموسم المقبل.

«البديل» ترصد لكم بعض الإحصائيات عن الموسم الجاري بعد مرور خمسة وعشرين أسبوع من عمر المسابقة.

1- الأهلي أكثر الأندية تحقيقًا للفوز بـ21 انتصارًا.

2- ثلاثة فرق تشترك في رقم سلبي جديد بالدوري المصري، وهي أسوان والداخلية والنصر للتعدين، حيث لم تذق هذه الأندية طعم الانتصار سوى في ثلاث مباريات فقط.

3- الأهلي الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة.

4- النصر للتعدين أكثر الفرق خسارة للمباريات برصيد 17 هزيمة.

5- أقل الفرق التي وقعت في فخ التعادل المصري البورسعيدي بتعادل وحيد.

6- الإسماعيلي أكثر الفرق التي وقعت في فخ التعادل برصيد 15 تعادلًا.

7- الأهلي أكثر الأندية حصدًا للنقاط، حيث جمع حتى الأن 67 نقطة ولديه فرصة كبيرة لتحقيق رقم قياسي جديد حال الفوز في مبارياته التسعة المتبقية؛ ليصبح النادي الأكثر حصدًا للنقاط في تاريخ مسابقة الدوري. ويعد الزمالك صاحب الرقم القياسي برصيد 86 نقطة، وكان ذلك في موسم 2014/2015، الذي فاز به الزمالك، ويمتلك الأهلي فرصة ذهبية لتخطي رقم غريمه التقليدي، مع العلم بأن موسم 2014/2015 كان من عشرين فريقًا، في حين الموسم الجاري يتكون من 18 فريقًا فقط.

8- النصر للتعدين أقل الفرق حصدًا للنقاط برصيد 16 نقطة.

9- مصر المقاصة يمتلك أقوى خط هجوم في الدوري برصيد 49 هدفًا.

10- طنطا أضعف خط هجوم في الدوري، حيث لم يسجل سوى 16 هدفًا في 25 مباراة بواقع 0.64 هدف في المباراة الواحدة.

11- يمتلك الأهلي أقوى خط دفاع في البطولة، حيث لم تستقبل شباكه حتى الآن سوى أربعة أهداف.

12- يعد فريق النصر للتعدين صاحب أضعف خط دفاع في البطولة، حيث استقبلت شباكه حتى الآن 50 هدفًا.

13- أحمد الشيخ، لاعب مصر المقاصة الأكثر تسجيلًا للأهداف برصيد 14 هدفًا.

14- أكثر الأفارقة تسجيلًا للأهداف كابونجو كاسونجو، لاعب الاتحاد السكندري برصيد تسعة أهداف.

15- هزت الشباك في 513 مناسبة.

16- احتسبت 104 ركلات جزاء.

17- المقاصة أكثر الفرق حصولًا على ركلات جزاء برصيد 12 ركلة.

18- المقاصة أكثر فرقة سجلت ركلات جزاء برصيد 9 ركلات.

19- أقل فرقة حصلت على ركلات جزاء الاتحاد السكندري بواقع ركلتي جزاء.

20- أقل فريق سجل ركلات جزاء الاتحاد السكندري ركلة جزاء وحيدة.

21- أكثر فريق أضاع ركلات جزاء الزمالك، ست ركلات.

22- أكثر لاعب سجل ركلات جزاء أحمد الشيخ، لاعب المقاصة برصيد سبع ركلات.

23- أكثر لاعب أضاع ركلات جزاء مصطفى فتحي، من الزمالك أضاع ركلتين، بالتساوي مع أحمد الشيخ، لاعب المقاصة.

24- أشهر الكارت الأصفر في وجه اللاعبين في 784 مناسبة.

25- أشهر الكارت الأحمر في وجه اللاعبين في 42 مناسبة.

26- أكثر فريق حصل على بطاقات صفراء إنبي برصيد 58 بطاقة.

27- أقل فريق حصل على بطاقات صفراء النصر للتعدين برصيد 25 بطاقة.

28- أكثر لاعب حصل على بطاقات صفراء جهاد جنيدي، لاعب فريق الداخلية برصيد 9 بطاقات صفراء.

29- طلائع الجيش أكثر الفرق حصولًا على البطاقات الحمراء برصيد خمس بطاقات.

30- فرق الأهلي والزمالك وبتروجيت لم يحصل أي منها على كروت حمراء.

31- أكثر لاعب حصل على بطاقات حمراء أحمد عيد عبد الملك، لاعب طلائع الجيش برصيد بطاقتين.