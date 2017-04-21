الاقتصاد في أسبوع| الدولار بـ18.05.. والتفاوض على الشريحة الثالثة من القرض

شهد الأسبوع الماضي بعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد، أبرزها أن الدولار سجل 17.95 جنيه للشراء و18.05 جنيه للبيع، كما سجل الذهب 644 جنيها لعيار 21، والبورصة حققت مكاسب طفيفة في آخر الأسبوع، وبدء مفاوضات الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار، وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إنها تسعى لخلق مناخ جاذب للاستثمار والحكومة تنفذ إصلاحات اقتصادية قوية.

ويبحث محافظ البنك المركزي تشجيع الاستثمارات مع مسؤولي النقد الدولي بواشنطن، والمالية تطرح أذون خزانة بـ2. 12 مليار جنيه، وصندوق النقد يؤكد أن مصر بحاجة لاتخاذ خطوات لمعالجة مشكلة التضخم، والبنوك توفر ٦.٣ مليار دولار لاستيراد المنتجات البترولية خلال ٢٠١٦، وغرفة القاهرة قالت إن أسعار فوانيس رمضان ارتفعت 60% بسبب غلاء تكلفة مستلزمات الإنتاج.

الدولار سجل 17.95 جنيه للشراء و18.05 للبيع

استقرت أسعار العملات الأجنبية خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لأحدث بيانات البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة، وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي 17.95 جنيه للشراء، و 18.05 جنيه للبيع.

الذهب عيار 21 سجل 644 جنيها

وفقا لأحدث الأسعار في السوق المحلي، استقر سعر الذهب عيار 21 نحو 644 جنيها، وعيار 18 نحو 552 جنيها، وعيار 24 نحو 736 جنيها، وبلغت قيمة الجنيه الذهب نحو 5152 جنيها.

البورصة تحقق مكاسب طفيفة في آخر الأسبوع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية مكاسب طفيفة لدى إغلاق تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، وسط عمليات شراء انتقائية للمستثمرين الأجانب قابلتها عمليات بيع للمستثمرين المصريين والعرب.

وأغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند مستوى 4. 663 مليار جنيه بعد تداولات بلغت نحو 880 مليون جنيه.

بدء مفاوضات الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي

بدأت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط، المفاوضات على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة، حيث سبق أن حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية، كما تم بحث سبل مساهمة البنك الدولي في دفع التمويل المتناهي الصغر في مصر، وبما يسهم في إتاحة فرص متزايدة للاستثمار والعمالة للمرأة والشباب وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، حيث أشاد غانم باهتمام الحكومة المصرية بهذا المحور باعتباره ركنًا مهمًا في الجهود المبذولة لتعظيم استفادة مختلف شرائح الشعب المصري من مزايا وعوائد الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

وناقش الجانبان، نتائج الاتفاق الذي جرى خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، بشأن دفع وتطوير التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما تم مناقشة مختلف المشروعات التنموية التي يقوم بها البنك في مصر، خاصةً الجارية في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة.

البحث عن مناخ جاذب للاستثمار

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار التعاون الدولي، أن مصر تنفذ إصلاحات اقتصادية قوية وقادرة على النهوض بالاقتصاد كما يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذي يحفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر.

وأوضحت الوزير أن تمكين المرأة والشباب وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل ومراعاة المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية ومحاربة الفساد، من أهداف الحكومة الأساسية في برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.

محافظ البنك المركزي يبحث تشجيع الاستثمارات من واشنطن

بدأ محافظ البنك المركزي، طارق عامر، سلسلة من الاجتماعات في واشنطن ونيويورك مع ممثلي إدارة أسواق المال والاستثمار، وكذلك إدارة السياسة النقدية لدي صندوق النقد الدولي؛ لمناقشة آخر التطورات السياسية و الاقتصادية عالميا ووقعها على الاقتصاد المصري وسبل التعاون لضخ الاستثمارات الأجنبية.

“المالية” تطرح أذون خزانة بـ2. 12 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 250. 12 مليار جنيه، مشيرة إلي أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 250. 6 مليار جنيه بمتوسط عائد 387. 19%، فيما بلغ أعلى عائد 431. 19%، وسجل أقل عائد 19%، وأذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 6 مليارات جنيه بمتوسط عائد 032. 19%، في حين سجل أعلى عائد 060. 19%، وأقل عائد 5. 18%.

“النقد”: مصر مطالبة بمعالجة مشكلة التضخم

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إن مصر بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم.

وكان البنك المركزي المصري قال في وقت سابق إن معدل التضخم السنوي الأساسي بلغ 32.25 % في مارس بعدما وصل إلى 33.1 % في الشهر السابق، وتعكف الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة لجذب المستثمرين واستعادة زخم النمو بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.

البنك المركزي: ٦.٣ مليار دولار لاستيراد المنتجات البترولية خلال ٢٠١٦

أكد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، أنه تم فتح اعتمادات مستنديه لاستيراد المنتجات البترولية خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2016 ، وبلغت قيمتها نحو 6.34 مليار دولار.

وأوضح البنك المركزي، أن حصيلة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية للقطاع المصرفي منذ قرار التعويم وحتى اليوم بلغت نحو 19.2 مليار دولار.

غرفة القاهرة:60% ارتفاعا في أسعار فوانيس رمضان

وقال بركات صفا، رئيس شعبة اللعب بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار فوانيس رمضان المصنعة محليا ارتفعت خلال العام الحالي بنحو 60% مقارنة بأسعار العام الماضي، بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج.